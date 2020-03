Les Northern Energy agressent le groupe et les laissent sans visas de travail

Le groupe a été victime d’un crime à Hanovre, dans le Maryland, aux États-Unis. Ils ont cassé le verre du camion dans lequel se déplaçait Northern Energy. Ils ont pris des visas de travail et des passeports, entre autres

Il y a quelques heures, il a été signalé que les membres du groupe Northern Energy ont été victimes des amants d’autres personnes à Hanovre, dans le Maryland, aux États-Unis, lorsqu’ils ont brisé le verre du camion dans lequel ils voyageaient.

Les voleurs ont emporté les sacs à dos de 8 personnes, 6 passeports, 3 résidences américaines, des visas de travail et des portefeuilles, entre autres effets personnels des membres du groupe.

Manuel Borrego, membre de La Energía Norteña, a déclaré que c’était une journée très difficile pour tous: «Pendant que nous mangions une carnita rôtie, dans laquelle ils allumaient le charbon, cela nous a pris beaucoup, environ une heure et demie, quand nous sommes arrivés, ils avaient frapper la camionnette. “

“Ce qui me fait le plus mal, c’est mon passeport, car nous venons d’arriver, nous avons eu une présentation à Texcoco, nous sommes venus directement à la tournée”, a déclaré l’un des membres de La Energía Norteña, qui a déclaré qu’ils tiendraient leurs abonnés informés.

Immédiatement, les réactions des fans du groupe sont rapidement arrivées, bien que la majorité ait fait des recommandations aux membres de Northern Energy pour que cela ne se reproduise plus et qu’ils soient victimes du délit de nouveau compte.

“Les véhicules ne laissent pas de colis ou de documents”, “Les effets personnels doivent toujours être transportés dans votre sac à dos, qui peut penser à un paisa?”, “Si tout va bien et trouver des passeports”, “Et pourquoi laissez-vous votre Effets personnels / documents importants dans la camionnette? »,« Comment pensez-vous de laisser les passeports et les résidences dans la voiture? ».

D’autres adeptes de La Energía Norteña ont reconnu que, malgré le mauvais temps qu’ils avaient, ils n’avaient pas perdu leur sens de l’humour: «Pourquoi sommes-nous Mexicains comme ça, toujours en riant des malheurs? Vous pouvez être à court de monde et le Mexique est celui qui aura toujours le sourire et en aura les meilleurs souvenirs. “” Les gens en colère parce qu’ils rient, lol, messieurs, vous devez avoir de la bonne humeur dans des cas comme ceux-ci. “

D’un autre côté, plusieurs ont été frappés que cet incident soit arrivé à La Energía Norteña dans l’Union américaine et non au Mexique: “Rien ne se passe au Mexique, même aux États-Unis parfaits”, “Et plus le Mexique n’a gloire “,” Autant qu’ils sont aux États-Unis, vous ne pouvez jamais laisser de papiers importants dans la voiture “,” Dites à Trump que cela se produit aussi dans votre pays “,” Vous pouvez donc voir que non seulement au Mexique il y a des rats, mais aussi aux États-Unis et ne faites confiance nulle part, quel que soit le pays. “

Un internaute a regretté Manuel Borrego, membre du groupe et qui a raconté ce qui s’est passé à Hanovre, Maryland, aux États-Unis: “Ma mère, ce mec est très salao, quelque chose lui arrive toujours”, tandis qu’un autre en a fait un précieuse recommandation: «Vous devez vous rendre au consulat mexicain, ils vous y aideront. Ils m’ont volé et j’ai écrit un rapport à la police, ils m’ont dit de ne pas quitter les États-Unis jusqu’à ce qu’ils me donnent mon passeport et je suis retourné avec mon nouveau passeport au Mexique et avec une lettre du consulat que seuls ils vous y donnent , J’ai obtenu le visa de cette façon ».