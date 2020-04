Les nouveaux ordinateurs quantiques peuvent fonctionner à des températures plus élevées

Le gel profond de l’informatique quantique est

commence à dégeler.

Des ordinateurs qui exploitent la physique quantique

pourrait l’emporter sur les ordinateurs standard sur certains types de calculs. Mais le

les machines ne fonctionnent généralement qu’à des températures de minuscules fractions d’un degré au-dessus

zéro absolu. Maintenant, deux équipes de physiciens rapportent qu’ils ont créé à base de silicium

ordinateurs quantiques qui fonctionnent dans des conditions plus chaudes.

Les appareils fonctionnent à plus d’un degré au-dessus du zéro absolu, rapportent les scientifiques dans deux articles

publié dans le 16 avril Nature. Bien que

encore froide, cette température est beaucoup plus facile à atteindre qu’environ

10 millikelvins (0,01 degré au-dessus du zéro absolu) des températures typiques

type populaire d’ordinateur quantique basé sur des supraconducteurs, des matériaux

transmettre l’électricité sans résistance.

Les ordinateurs quantiques actuels dépassent

environ 50 bits quantiques, mais les scientifiques s’attendent à ce que les ordinateurs quantiques

des millions de ces qubits pour effectuer certaines tâches. Les scientifiques travaillent donc à l’échelle

les.

La simplification du processus de refroidissement pourrait

aider les ordinateurs à grandir. C’est parce que les ordinateurs quantiques extrêmement froids ont

une complication supplémentaire. Les composants électroniques nécessaires pour contrôler la

les qubits ne fonctionnent pas dans des conditions aussi froides et doivent être conservés au chaud

emplacement et connecté à la puce quantique avec câblage. Ce câblage deviendrait

déraisonnablement complexe alors que les ordinateurs quantiques évoluent. Mais avec les ordinateurs quantiques qui fonctionnent à

ces températures plus chaudes, les qubits et l’électronique pourraient être réunis,

semblable aux circuits intégrés qui ont aidé à fabriquer des ordinateurs conventionnels

de plus en plus puissant et omniprésent.

Créé par des équipes comprenant des chercheurs de

l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et QuTech à Delft, aux Pays-Bas, le quantum plus chaud

les ordinateurs sont en silicium. Ce matériau est utilisé dans les puces informatiques standard, donc les fabricants

sont déjà habiles avec elle (SN: 14/02/18).

Cela pourrait également accélérer la mise à l’échelle des ordinateurs quantiques.