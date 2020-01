Les nouvelles photos de la vie de Meghan Markle au Canada et à l’extérieur de Buckingham: conduire sa propre voiture et rouler avec des amis

Enfin aux commandes! Meghan Markle a été dépeinte avec un regard de profonde satisfaction alors qu’elle commençait à vivre sa nouvelle vie civile en dehors de la couronne. La duchesse de Sussex, âgée de 38 ans, a été vue conduire son propre véhicule alors qu’elle se retirait du manoir de 14 millions de dollars qu’elle loue avec le prince Harry.

Sans la présence de son fils Archie dans la voiture, la duchesse a été photographiée dans les rues canadiennes. Il a garé son véhicule Land Rover Discovery à l’aéroport international de Victoria, Extrémité sud de l’île de Vancouver et a attendu environ 10 minutes pour l’arrivée de l’une de ses amies les plus proches, Heather Dorak. Elle est professeur de Pilates et vit en Californie avec son mari. Ils ont une amitié de longue date et Dorak était l’un des invités du mariage royal de Meghan et Harry en mai 2018 à Windsor.

Alors que le prince Harry fait face au scandale au Royaume-Uni et remplit ses derniers engagements en tant que membre de haut rang de la famille royale britannique, sa femme s’installe dans sa nouvelle maison avec Archie, huit mois, et maintient une intense activité de solidarité.

Maintenant, Meghan n’est liée à aucun protocole et suit son propre agenda. C’est ainsi que mercredi dernier, la femme du prince Harry a visité un refuge pour femmes dans un quartier modeste de Vancouver, puis a fréquenté une autre entité axée sur la promotion de l’égalité pour les filles. La duchesse a parlé à certaines personnes qui l’ont approchée, et en tout temps elle était très souriante. Le look qu’il a choisi pour la réunion était complètement informel, avec une veste à capuche et des bottes pour se protéger du froid et de la neige.

Le refuge a posté une photo sur sa page Facebook avec Meghan avec un groupe de huit femmes, avec la légende: «Regardez avec qui nous avons pris le thé aujourd’hui! La duchesse de Sussex, Meghan Markle, nous a rendu visite pour discuter des problèmes qui affectent les femmes de la communauté” Le centre communautaire fournit des conseils aux femmes et aux enfants dans le besoin.

Markle récupère lentement sa vie et tout indique qu’il a également l’intention de retourner dans le monde du divertissement, la semaine dernière, il a signé un contrat avec Disney mettre sa voix en dub sur une des productions. Mais c’est aussi destiné par le PDG de Netflix, Ted Sarandos, qui a déjà exprimé son désir de lui offrir du travail.

Les employés des ducs dans leur maison à Frogmore Cottage sur le terrain de Windsor ont été transférés dans d’autres résidences de la reine Elizabeth II. Cette propriété restera la maison du couple au Royaume-Uni, mais pour éviter toute critique, ils ont décidé de rendre le l’année dernière, près de 3 millions de dollars ont été consacrés à la rénovation.

Dimanche, Harry a finalement parlé de son abdication et a déclaré qu’il “n’avait pas d’autre choix”.

“Nous espérions continuer à servir la Reine et le Commonwealth sans recevoir de fonds publics. Malheureusement, cela n’a pas été possible.”Harry a déploré lors de son discours, ce dimanche à Londres, lors d’un dîner pour lever des fonds pour l’organisation Sentebale, qu’il a fondée en 2016 et aide les enfants séropositifs en Afrique du Sud.

«Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités. Nous avions bon espoir et nous étions ici pour servir. Pour ces raisons, je suis très triste d’en être venu là. La décision que j’ai prise avec ma femme n’a pas été prise à la légère. Ce furent des mois de conversations (…) Je n’ai pas toujours bien fait, mais à ce sujet, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a-t-il déclaré. «Ce que je veux clarifier, c’est que nous ne nous éloignons pas. Je continuerai d’être le même homme qui apprécie son pays et consacre sa vie à soutenir les causes qui sont si importantes pour moi. »