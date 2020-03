Les obligations argentines s’échangent déjà en dessous de 35 USD et les craintes grandissent dans un scénario de plus en plus défavorable

Les obligations argentines n’ont pas échappé au climat moche que connaissent les marchés mondiaux, mais qui s’est aggravé après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus “pandémie”. Le risque pays était sur le point de 3 000 points de base, et plusieurs actions sont allées jusqu’à percer 35 $, reflétant la crainte des investisseurs quant à l’issue de la restructuration à venir. Les chutes sont venues dans certains cas dépasser 5%.

La baisse des obligations argentines est loin d’être isolée. Il a subi une dette des entreprises considérée comme à haut risque aux États-Unis ainsi que des obligations émergentes. La crainte des investisseurs est que la possible récession mondiale provienne de la main d’une importante rétractation du crédit, ce qui nuirait considérablement aux entreprises et aux pays perçus comme plus risqués. Il est évident que l’Argentine est dans une situation d’extrême fragilité et est plus affectée que les autres par ces coups.

Ce n’est pas un fait mineur que certains titres ont clôturé à des niveaux de 33 USD et 34 USD, en particulier ceux à plus long terme. Des baisses très importantes ont particulièrement touché les titres en dollars à court terme. En quelques semaines, le risque pays est passé d’un peu plus de 2 000 à 3 000 points. Bien qu’aucun de ces titres ne permette au gouvernement d’accéder au financement, il marque plutôt une détérioration par rapport à ce qui pourrait se produire avec le futur échange de dette.

De toute évidence, la crise déclenchée par le coronavirus et l’effondrement du pétrole ont généré une détérioration des attentes liée à la restructuration à venir. Dans un contexte de forte aversion pour le risque, il semble encore plus difficile de parvenir rapidement à un accord avec les créanciers. Il est un fait que les négociations s’étendront bien au-delà du 31 mars initialement proposé par le ministère de l’économie, en charge de la Martín Guzmán.

Mais tout indique également que les investisseurs seront de plus en plus réticents à accepter une proposition agressive du gouvernement. La question ne passe pas seulement par les réductions ou le délai de grâce qui peuvent être proposés, mais aussi par le taux d’actualisation auquel les nouveaux titres seraient cités.. Par très mauvais temps, ce taux serait beaucoup plus élevé que dans un scénario favorable, ce qui représente une perte supplémentaire pour les créanciers.

Le calendrier que Guzmán avait proposé pour la renégociation de la dette a été pratiquement respecté littéralement. Mais maintenant, l’étape la plus difficile approche, celle de la négociation avec les créanciers. Un processus beaucoup plus difficile et en même temps prolongé est désormais prévu, de sorte que le scénario actuel de «défaut virtuel» pourrait durer dans le temps.