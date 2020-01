Les obligations de la province de Buenos Aires s’effondrent après avoir refusé de secourir le gouvernement national

Par Cassandra Garrison et Rodrigo Campos

BUENOS AIRES / NEW YORK (.) – La dette en devises de la province de Buenos Aires a chuté lundi après que le ministre argentin de l’Économie a déclaré que le gouvernement national ne viendrait pas à son secours avec un paiement prévu pour la fin du mois. .

Les obligations provinciales qui expirent cette année et jusqu’en 2027 sont tombées entre 1 et 10 points, avec celle de janvier 2021, liée à un amortissement de plus de 250 millions de dollars en deux semaines, en baisse de 6 points à 60 cents, selon les données de Refinitiv.

Le ministre de l’Economie Martín Guzmán a déclaré au journal local Clarín dans une interview publiée dimanche que le gouvernement national n’envisageait pas de “renflouement financier” pour ce paiement, qui avait été rapporté localement.

“Guzman a renversé la situation ce week-end et a déclaré qu’il n’y aurait pas de sauvetage du gouvernement fédéral”, a déclaré Roger Horn, analyste à la table des marchés émergents de la SMBC, Nikko Securities America.

Horn a déclaré que les commentaires pourraient affecter les négociations que le gouvernement national prépare pour une dette de quelque 100 000 millions de dollars.

“Je pensais que les provinces suivraient tout ce que la nation ferait en tant que débiteur souverain en termes de restructuration, mais maintenant je crains qu’elles ne soient en défaut de paiement devant la nation ou ne se précipitent vers la restructuration”, a-t-il ajouté.

“S’il s’agit d’une restructuration très négative, cela aura un effet négatif sur la restructuration de la dette souveraine”, a déclaré Horn.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision C5N lundi soir, le président Alberto Fernández a confirmé le refus de rembourser la dette de la province de Buenos Aires.

“Ce n’est pas prévu dans les comptes nationaux de l’Etat, c’est la réalité la plus stricte”, a déclaré Fernandez.

“Nous devons être patients, nous connaissons le problème.” “Les seuls coupables sont ceux qui ont détruit l’économie de la province de Buenos Aires”, a déclaré Fernandez, se référant au gouvernement précédent.

La province de Buenos Aires, la plus grande d’Argentine, a déclaré la semaine dernière qu’elle cherchait des négociations pour un allégement financier temporaire avec les détenteurs de son coupon de 10,875% qui expirera en 2021.

“Ce que nous entendons du gouvernement fédéral suggère qu’il y a suffisamment de volonté pour négocier votre dette de bonne foi, mais (…) même s’il y a provision, l’Argentine est à un point très difficile”, a déclaré Todd Martinez, directeur de la dette souveraine d’Amérique latine à Fitch et principal analyste de la dette souveraine argentine.

“Il y a des raisons d’avoir une approche” bâton et carotte “dans les négociations et cela pourrait être un premier cas témoin de la façon dont cette stratégie est configurée pour une restructuration majeure.”

(Rapport de Rodrigo Campos à New York, Cassandra Garrison et Gabriel Burin à Buenos Aires)