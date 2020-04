les offrir aux résidents d’Atlanta

Le département de santé du comté de Gwinnett teste le coronavirus gratuitement pour les résidents d’Atlanta Les résultats seront prêts en 48 à 72 heures et les patients pourront le vérifier en ligne. Si positif, le personnel du département de santé du comté de Gwinnett prendra soin de contactez-les directement

Le département de la santé du comté de Gwinnett a effectué des tests gratuits de coronavirus sur des résidents d’Atlanta mercredi dans les installations d’Energy Arena afin de contribuer à empêcher la propagation de cette maladie.

Plusieurs postes médicaux ont été placés dans le parking couvert de l’Energy Arena où chaque patient, selon l’ordre d’arrivée, a été dirigé vers le médecin disponible.

Les tests ont été effectués à l’intérieur du véhicule de chaque patient, afin d’éviter tout contact avec les autres dans le parking.

“Nous avons 800 rendez-vous COVID-19 confirmés pour aujourd’hui ici à l’Energy Arena, chaque individu est assisté en libre-service sans avoir à quitter son véhicule et en 48 ou 72 heures, il pourra vérifier son résultat en ligne”, a déclaré Chad Wasdin, Directeur des communications et du marketing pour le département de la santé des comtés de Gwinnett, Newton et Rockdale.

Les résidents qui sont malades et soupçonnent qu’ils pourraient être affectés par le coronavirus devraient contacter le Département de la santé au 770-513-5631 et prendre rendez-vous dès que possible pour subir un test.

Les tests gratuits de coronavirus sont effectués du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00, ainsi que le samedi de 9h00 à 16h00.

Il est recommandé que les personnes intéressées à passer le test doivent d’abord avoir leur rendez-vous prévu, avant de se rendre à l’endroit indiqué.

“Si un patient a un rendez-vous confirmé et qu’un autre membre de la famille présente également des symptômes, il peut l’apporter et expliquer la situation aux médecins, afin qu’ils puissent faire le test autant que possible. Mais il est très important qu’avant de venir appeler et de prendre rendez-vous “, a ajouté Wasdin.

Ces tests gratuits de coronavirus sont menés en collaboration avec les comtés de Newton et Rockdale dans les prochains jours.

Le département géorgien de la santé publique effectuera un dépistage COVID-19 pour ceux qui présentent des symptômes aujourd’hui au Infinite Energy Center de Gwinnett. Pour prendre rendez-vous, vous devez appeler le (770) 513-5631. pic.twitter.com/0GYNdu5ZYN – Consulmex Atlanta (@ConsulMexAtl) 22 avril 2020

Les résidents de Gwinnett qui présentent des symptômes liés à COVID-19, doivent prendre rendez-vous avant le numéro de contact 770-513-5631 du lundi au samedi de 8h00 à 19h00.

Pour plus d’informations sur les tests gratuits de coronavirus, les personnes intéressées peuvent visiter le site Web www.gnrhealth.com.

Ils peuvent également appeler le 770-513-5631.

“Trop tôt”, a déclaré Trump à Kemp à propos de la réouverture de la Géorgie.

Au moment où les tests gratuits de coronavirus étaient effectués à Atlanta et après la décision controversée de rouvrir la Géorgie à partir de ce vendredi, le président Donald Trump a déclaré au gouverneur Brian Kemp qu’il était “trop ​​tôt”.

Selon le journal local AJC, le président Donald Trump a annoncé mercredi qu’il avait “vigoureusement” dit au gouverneur Brian Kemp qu’il n’était pas d’accord avec sa décision d’annuler les restrictions sur la crise des coronavirus.

Filed Under: Essais sans coronavirus