Les oiseaux de mer peuvent trouver de la nourriture en mer en volant dans un arc de plusieurs kilomètres

Aliments

est dispersé finement en haute mer, et les oiseaux de mer doivent souvent chercher loin

et large pour se nourrir. Maintenant, les chercheurs pensent qu’ils ont trouvé une nouvelle coopérative

stratégie parmi les oiseaux, une stratégie qui pourrait les aider à survivre en haute mer.

Plusieurs groupes d’oiseaux de mer volants peuvent s’organiser en ligne massive

formations qui «ratissent» la surface de l’océan, peut-être pour

chercher de la nourriture.

Loin

de la terre, l’océan peut être impitoyable, mais les oiseaux de mer ont une suite remarquable

des adaptations pour trouver de la nourriture dans ce désert bleu. Par exemple, les oiseaux marins peuvent

travailler ensemble lors de la recherche d’un banc de poissons fortuit, augmentant les taux de capture en

synchroniser leur plongée.

Mais

la forme et l’échelle des formations coopératives de «râteau» – avec plusieurs groupes d’oiseaux s’étendant sur des kilomètres

à travers le ciel – n’ont jamais

avant d’être scientifiquement observée chez les oiseaux de mer, les chercheurs rapportent le 23 mars

le Journal of Avian Biology. “A notre connaissance, aucun modèle de vol de ce genre … n’a jamais été observé

et décrit “, explique Camille Assali, un écologiste des animaux à la Marine

Unité de recherche Exploitation et Conservation de la Biodiversité à Sète, France.

À

suivre les mouvements des oiseaux, Assali et ses collègues ont examiné la valeur d’une année de

des images radar d’un bateau de pêche au thon à des centaines de kilomètres au large des côtes africaines,

près du golfe de Guinée. Les bateaux de pêche utilisent un radar pour trouver les oiseaux de mer, qui peuvent

un indice sur le lieu de l’activité des poissons en train de bouillir.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

en cours d’analyse

les images radar pour les modèles de mouvement dans des groupes d’oiseaux de mer, les scientifiques ont trouvé

que plusieurs groupes voleraient dans un balayage parallèle aussi souvent que 19 fois par jour.

Les oiseaux semblaient également ajuster leur vitesse et leur position par rapport à un

un autre afin qu’ils forment une ligne régulièrement espacée au-dessus du haut de l’océan.

Certaines de ces formations, avec des groupes espacés d’un demi-kilomètre et

atteignant quatre kilomètres de diamètre, durerait près de 20 minutes avant de s’effondrer

ou fusionner ensemble.

Assali

pense que les modèles de ratissage résultent probablement de la coordination comportementale entre

groupes d’oiseaux de mer maintenus en se surveillant mutuellement à vue, plutôt

que causée par des facteurs environnementaux tels que les vents contraires ou l’angle de

le soleil. Aucun de ces facteurs ne semblait avoir d’effet sur les mouvements.

le

les oiseaux peuvent utiliser des formations de râteau pour rechercher des signes de nourriture, les chercheurs

dire. En se répartissant en ligne, les oiseaux peuvent éviter les sections manquantes

de la surface de l’océan ou en recherchant deux fois la même zone. Mais plus de recherches sont nécessaires

pour confirmer tout lien avec la recherche de nourriture, dit Assali.

“Nous

devrait mesurer le succès de la recherche de nourriture par rapport au ratissage par rapport

mettre en évidence les coûts et avantages potentiels de ces différentes stratégies de recherche de nourriture »,

elle dit.

Ses

on ne sait pas encore quelles espèces d’oiseaux, ou combien, sont impliquées dans ces

modèles de vol. Assali dit que les meilleurs candidats sont les sternes fuligineuses (Onychoprion

fuscatus) ou noddies (Anous spp.).

Et

plus d’observations sur le terrain, ou même des séquences vidéo prises avec une caméra portable

de l’intérieur des formations elles-mêmes, pourrait aider les scientifiques à comprendre pourquoi le

les oiseaux forment des motifs de râteau en premier lieu, dit Assali.

Sasha Dall,

un écologiste mathématique de l’Université d’Exeter à Cornwall, en Angleterre, dit

que si ces râteaux d’oiseaux de mer sont une sorte de méthode coordonnée de recherche de proies,

c’est “quelque chose que je n’ai jamais entendu parler de personne auparavant.” Dall

souligne que des recherches montrant des formations de râteaux s’effondrent autour d’une source de proies

aiderait à établir le lien entre les modèles de vol et la nourriture

découverte.

le

la nature uniforme des eaux libres peut également se prêter à cette stratégie de recherche, qui

pourrait également aider les oiseaux de mer à repérer d’autres oiseaux et animaux chassant des poissons, dit Dall.

Quels que soient les râteaux, il est clair qu’ils ont déjà découvert une mine de nouvelles questions.