Les oiseaux sur le dos des rhinocéros les aident à éviter les braconniers

Les rhinocéros noirs ont une vue terrible. Même ainsi, ces herbivores africains géants repoussent facilement les lions et les hyènes affamés.

“Leur plan corporel de base s’est avéré être assez bon pour survivre dans une savane pleine de grands prédateurs, étant très gros, à peau épaisse – de grandes cornes de rapière.”

Roan Plotz, écologiste comportemental de l’Université Victoria de Melbourne. Mais ces traits protecteurs ne sont pas à la hauteur des humains armés. Aujourd’hui, l’espèce est en danger critique d’extinction, en grande partie à cause du braconnage. Mais les rhinocéros peuvent avoir un allié improbable contre les braconniers: le oxpecker à bec rouge. Les oiseaux bavards et sociables traînent souvent sur le dos des rhinocéros, se régalant de tiques parasites.

«Et en fait, la recherche a montré que la tique est le régime alimentaire préféré d’un oxpecker. Et s’ils se nourrissent de tiques, c’est une bonne chose. »

Les oiseaux obtiennent également des nutriments en ramassant des plaies sur le corps des rhinocéros. Plotz soupçonnait les rhinocéros de supporter cette indignité parce que les oxpeckers émettaient de forts signaux d’alarme chaque fois qu’ils voyaient des humains s’approcher – donnant aux rhinocéros un avertissement précoce de fuir.

“Et c’est une sorte de cliquetis distinctif, une sorte de son un peu sifflant.”

[CLIP: Alarm call]

Pour tester si les oxpeckers agissent effectivement comme des guetteurs bruyants, Plotz et son équipe ont implanté des émetteurs radio dans les cornes des rhinocéros. Cela n’a pas blessé les rhinocéros et a permis aux chercheurs de suivre les animaux …

“Et approchez-vous d’eux sans être détectés, lorsque les pique-bœufs étaient sur le dos et lorsque les pique-bœufs n’étaient pas sur le dos, pour avoir une idée si les oiseaux les alertaient et si les rhinocéros écoutaient.”

Les chercheurs ont découvert que les rhinocéros sans oxpeckers ne détectaient un humain s’approchant que 23% du temps, à une distance moyenne de 27 mètres. Mais lorsque des pics étaient présents, les oiseaux ont alerté les rhinocéros 100% du temps. Et ils ont détecté l’humain à 61 mètres de distance en moyenne. Et plus il y a de pics sur la scène, plus la distance de détection est grande, ce qui signifie que plus l’alerte est précoce.

«Ce qui a du sens, car plus vous avez les yeux sur le dos, vous surveillant, plus vous avez de chances qu’ils puissent capter quoi que ce soit à venir. Ce que nous pensons qui se passe, fondamentalement, c’est que le rhinocéros écoute le signal d’alarme oxpecker, cela ne fait aucun doute. Il y a un avantage antihumain vraiment fort à écouter les appels d’alarme oxpecker. “

L’étude est dans la revue Current Biology, avec un enregistrement oxpecker par Tiffany Plantan de l’Université de Miami. [Roan D. Plotz and Wayne L. Linklater, Oxpeckers help rhinos evade humans]

Plotz pense que les oxpeckers peuvent avoir évolué leur comportement sentinelle car il protège leur source de nourriture pratique. Et plus il y a de belvédères, mieux c’est ce qui semble être gagnant-gagnant pour les deux espèces: les oiseaux prospèrent et les rhinocéros survivent.

—Susanne Bard

