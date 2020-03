Les ondes cérébrales communes pendant le sommeil apparaissent également chez les moutons éveillés

Voici quelque chose de bien

moutons endormis: leur cerveau a des zags d’activité neuronale rapides,

ceux trouvés chez les personnes endormies.

Voici encore quelque chose de plus soigné: ces éclats se glissent également dans le cerveau des moutons éveillés. Ces fuseaux n’ont pas été repérés dans le cerveau sain et éveillé des gens. Mais les découvertes de moutons, publiées le 2 mars dans eNeuro, évoquent cette possibilité.

Le but du sommeil

les fuseaux, qui ressemblent à des salves d’activité électrique irrégulières sur un électroencéphalogramme,

n’est pas réglé. Une idée est que ces rafales aident à verrouiller de nouveaux souvenirs dans le

cerveau pendant le sommeil. Les ondulations diurnes, si elles existent chez les humains,

quelque chose de similaire pendant les périodes d’éveil, les chercheurs spéculent.

Jenny Morton, neurobiologiste à l’Université de Cambridge, et ses collègues ont étudié six moutons mérinos femelles avec des électrodes implantées qui couvraient leur cerveau. L’équipe a collecté des schémas électriques qui ont émergé sur deux nuits et un jour. Pendant que les moutons dormaient, les fusils de sommeil traversaient leur cerveau. Ces fuseaux s’apparentent à ceux des personnes en sommeil non REM, ce qui représente l’essentiel de la nuit de sommeil d’un adulte (SN: 8/10/10).

Mais les électrodes aussi

attrapé des fuseaux pendant la journée, quand les moutons étaient clairement éveillés. Ces «réveils»

les fuseaux «étaient différents de ceux que nous avons vus la nuit», dit Morton,

des densités différentes, par exemple. Globalement, ces broches étaient également moins abondantes

et plus localisés, capturés à des endroits uniques et imprévisibles dans la

cerveaux.

Quant au travail de ces

la journée éclate: «Je n’en ai aucune idée», dit Morton. Mais les résultats suggèrent que ces broches

peut en quelque sorte aider le cerveau à gérer certains types d’informations pendant la journée,

pas seulement la nuit.

Chez l’homme, les changements dans les fuseaux du sommeil ont été liés au vieillissement, ainsi qu’à des maladies comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et Huntington. L’étude des fuseaux au fil du temps chez les moutons peut révéler des indices sur ces troubles humains, soupçonnent les chercheurs.