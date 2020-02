Les opérateurs téléphoniques sont supplantés par une fausse tombola de cadeaux exclusifs | L’avenir

Le National Cybersecurity Institute (Incibe) a averti lundi qu’il avait détecté une campagne frauduleuse qui utilise le nom et l’image de différents opérateurs téléphoniques avec une fausse tombola de cadeaux exclusifs.

L’objectif est que l’utilisateur souscrive à des services de recharge spéciaux sans en avoir connaissance, a informé le centre technologique, basé à León, par un communiqué.

Comme l’a averti Incibe, l’utilisateur tombe dans la tromperie en croyant qu’il participera au tirage au sort de cadeaux exclusifs, tels que des smartphones de nouvelle génération, à l’occasion de la prétendue célébration de l’anniversaire de l’entreprise.

Vous avez averti que tout utilisateur pourrait être concerné qui, lors de sa navigation sur Internet, afficherait à l’écran un message présentant les caractéristiques décrites dans cet avis de sécurité.

À ceux qui ont été victimes de cette tromperie, Incibe leur recommande de surveiller régulièrement les informations les concernant qui circulent sur Internet pour détecter si leurs données privées sont utilisées sans leur consentement.

Dans le cas où après avoir effectué une recherche sur Internet d’informations personnelles, certaines données sont proposées sans le consentement de l’utilisateur, n’oubliez pas que vous avez à votre disposition les droits d’accès, de rectification, d’annulation ou d’opposition (ARCO) au traitement des données personnelles .

Numéros SMS Premium

De plus, il conseille à ceux qui ont fourni leur numéro de téléphone mobile de contacter leur opérateur téléphonique dès que possible pour bloquer les numéros SMS Premium et vérifier si des frais ont été facturés sans leur consentement.

De la même manière, si des coordonnées bancaires ont été fournies, l’entité doit être contactée directement pour prendre avec elles les mesures de sécurité correspondantes et ainsi éviter des frais supplémentaires. EFEfuturo