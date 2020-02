Les orangs-outans s’accrochent dans les mêmes plantations d’huile de palme qui les déplacent

Depuis un hélicoptère volant à basse altitude, le défenseur de l’environnement Marc Ancrenaz a observé les rangées d’arbres homogènes dans une plantation d’huile de palme de Bornéo et a repéré quelque chose qui a fait couler son cœur: un nid d’orang-outan. Jusqu’à ce moment il y a 15 ans, il n’en avait jamais vu un aussi déplacé, loin de son habitat traditionnel de forêt tropicale. “Je pensais, à cette époque, que ces animaux étaient condamnés”, car il leur serait difficile de trouver suffisamment de nourriture dans un tel cadre, explique Ancrenaz, directeur scientifique du groupe français de conservation des orangs-outans Hutan.

Mais alors qu’il continuait à rencontrer des nids d’orangs-outans dans les plantations au fil des ans, Ancrenaz s’est rendu compte que les animaux étaient, dans certains cas, en plein essor et même se reproduisaient avec succès dans ces zones. “Ce fut vraiment une surprise pour nous”, dit-il. Ancrenaz et ses collègues suggèrent maintenant que les plantations d’huile de palme mêmes qui rongent de manière célèbre l’habitat forestier des singes à travers Bornéo – une grande île divisée entre l’Indonésie, la Malaisie et le Brunei – pourraient quelque peu perversement fournir un point d’arrêt pour une espèce qui a chuté précipitamment de plus de 240 000 individus en 1999 à seulement 100 000 aujourd’hui, selon une recherche publiée en 2018 dans Current Biology.

Dans un nouvel article publié dans Biodiversitas, l’équipe soutient qu’au lieu d’entreprendre des opérations de «sauvetage» – dans lesquelles les orangs-outans trouvés sur des plantations et des terres agricoles sont physiquement relocalisés dans des fragments de forêt vierge de Bornéo en constante diminution – les écologistes devraient essayer de renforcer la survie des animaux. où ils sont. Cependant, tous ceux qui travaillent dans la conservation des orangs-outans ne sont pas d’accord et il y a des obstacles à surmonter, en particulier en minimisant les conflits avec les humains.

Bien qu’il existe peu de données sur la survie à long terme des orangs-outans relocalisés, la nouvelle étude brosse un tableau sombre: «Certains rapports provenant de sites de libération à long terme suggèrent que les taux de survie à moyen et long terme des orangs-outans réintroduits pourraient être inférieurs à 20%». écrivent les auteurs. Les raisons de ces taux pourraient inclure les animaux déplacés se livrant à des combats avec d’autres orangs-outans à proximité ou éprouvant des difficultés à s’adapter à un changement soudain de l’environnement – par exemple, les singes devant découvrir de nouveaux emplacements d’arbres fruitiers et d’autres sources de nourriture.

Restes de fruits de palmier mangés par un orang-outan. Crédits: HUTAN KOCP

Soutenir les orangs-outans déjà dans les plantations, grâce à des mesures telles que leur assurer l’accès aux forêts et aux ressources alimentaires à proximité, pourrait aider. Il reste cependant beaucoup à faire pour comprendre comment les orangs-outans sortent de leur habitat idéal. Certains d’entre eux ont déjà commencé: Cheryl Knott, anthropologue à l’Université de Boston et fondatrice du projet Gunung Palung Orangutan basé à Bornéo, qui n’était pas impliquée dans le nouveau document, étudie comment la vie dans les forêts exploitées et d’autres environnements altérés affecte les primates ” régimes alimentaires, santé globale et comportement.

Ancrenaz et ses collègues reconnaissent que les délocalisations sont inévitables dans certaines situations, comme lorsqu’un orang-outan est clairement incapable de subvenir à ses besoins dans une plantation ou lorsqu’il a été capturé et gardé dans une cage. Et tout le monde n’est pas d’accord pour dire que les délocalisations en cours sont inutiles ou nuisibles aux animaux. «Aucune ONG ne sort et ne sauve des orangs-outans pour les sauver», explique Ashley Leiman, fondatrice et directrice de la Fondation Orangutan, qui effectue occasionnellement des relocalisations à Bornéo, et qui ne faisait pas non plus partie d’Ancrenaz et de ses collègues. travail.

Si les orangs-outans qui s’installent dans les plantations et à proximité des fermes doivent y être laissés, les écologistes devront surmonter le fait que de nombreuses personnes à Bornéo considèrent ces primates comme des ravageurs qui mangent les cultures et mâchent les pousses de palmier à huile. «Ils ne voient pas les orangs-outans comme spéciaux», explique Liana Chua, anthropologue à l’Université Brunel de Londres, qui a étudié les attitudes locales envers les orangs-outans mais n’a pas été impliquée dans la nouvelle étude. Bien qu’il soit illégal de tuer un orang-outan ou de garder un captif à Bornéo, ces lois sont mal appliquées et n’empêchent pas les résidents humains de se venger lorsqu’ils sentent qu’un animal a endommagé leur propriété, dit Chua.

Une façon d’atténuer ces tensions pourrait être d’indemniser les agriculteurs pour la destruction causée par l’orang-outan, explique le co-auteur de l’étude, Serge Wich, biologiste de la conservation à l’Université John Moores de Liverpool en Angleterre. De plus, les sociétés d’huile de palme pourraient être invitées à tolérer la présence d’orangs-outans s’il y avait suffisamment de consommateurs prêts à payer plus pour leurs produits que ceux des producteurs qui ne privilégient pas la conservation de l’orang-outan. Des approches similaires ont été essayées en Afrique, avec peu de succès à cause de la corruption. Mais Chua et certains autres chercheurs pensent que les programmes d’indemnisation pourraient fonctionner à Bornéo s’il existait des directives claires définissant qui est responsable des paiements et dans quelles circonstances. Elle dit qu’écouter les résidents locaux et offrir un remboursement raisonnable pourrait aider à changer les mentalités car cela reconnaîtrait les propres besoins des communautés. “C’est ce que les communautés veulent vraiment”, dit Chua, “ce respect et cette reconnaissance.”

Ancrenaz propose une autre stratégie: mettre des barrières physiques autour des cultures villageoises, par exemple en organisant des patrouilles régulières ou en construisant stratégiquement des canaux de drainage (les orangs-outans ne peuvent pas nager). Des méthodes similaires ont été essayées avec d’autres espèces dans des endroits comme le Sri Lanka, où des clôtures électriques ont été érigées pour éloigner les éléphants. Dans un village qui a essayé la technique, les éléphants ont été dissuadés avec succès pendant six années consécutives. Aucun n’a été tué pendant cette période.

Chua propose que des campagnes de sensibilisation puissent recruter des célébrités locales populaires pour faire savoir via les réseaux sociaux que les orangs-outans sont une espèce importante. Une campagne similaire lancée par le groupe de conservation britannique International Animal Rescue, visant à freiner la tendance à garder les loris lents comme animaux de compagnie en Asie du Sud-Est, a incité 800000 personnes à signer un engagement en ligne de ne pas soutenir le commerce illégal d’animaux de compagnie, selon un porte-parole . Certains propriétaires ont même contacté l’organisation pour rendre les animaux après avoir vu la vidéo de la campagne.

Quelles que soient les stratégies déployées, étant donné que les orangs-outans continuent d’être chassés de la forêt, il est clair que les écologistes – ainsi que les habitants de Bornéo – devront ajuster leur façon de penser, dit Chua. Elle pense que c’est possible – “mais ça va être difficile”, ajoute-t-elle.