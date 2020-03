Les ordinateurs confirment l’influence de Beethoven – Scientific American

Beethoven est un géant de la musique classique. Et le plus influent aussi – du moins en ce qui concerne les compositions pour piano. C’est selon une étude de la revue EPJ Data Science. [Doheum Park, Juhan Nam and Juyong Park, Novelty and influence of creative works, and quantifying patterns of advances based on probabilistic references networks]

Si vous vous demandez comment l’analyse des données pourrait déterminer quelque chose d’aussi intangible que l’influence culturelle, il convient de s’en souvenir:

«La grande chose au sujet de la musique, c’est la plus mathématique des formes d’art que nous pouvons réellement traiter. Beaucoup est symbolique, c’est temporel. La musique est écrite dans des symboles liés dans le temps. »

Juyong Park est physicien théoricien de formation et professeur agrégé de technologie de la culture à l’Institut coréen avancé des sciences et technologies.

Park et ses collègues ont rassemblé 900 compositions pour piano de 19 compositeurs couvrant les périodes baroque, classique et romantique, de 1700 à 1910. < > Ensuite, ils ont utilisé cette qualité mathématique à leur avantage – en divisant chaque composition en ce qu’ils appelaient des «mots de code» – un groupe de notes jouées simultanément – en d’autres termes, un accord. < >

Ils ont ensuite comparé chaque accord à l’accord ou à la note qui a suivi. < > Ce qui leur a permis de déterminer à quel point les compositeurs créatifs étaient à l’origine de nouvelles transitions.

Le compositeur avec les meilleures notes pour la nouveauté? Rachmaninoff.

< >

Mais lorsque les chercheurs ont examiné ces transitions d’accords entre les 19 compositeurs, c’est Beethoven qui a été le plus emprunté. Ce qui signifie, au moins parmi les compositeurs de cette analyse, que son influence était la plus importante.

Leur étude s’accompagne de quelques mises en garde. Encore une fois, les chercheurs n’ont pris en compte que les compositions pour piano dans cette œuvre – pas les œuvres orchestrales. Et en étudiant uniquement les transitions d’accords, leurs conclusions ne captureraient pas les artistes qui étaient influents à d’autres égards.

«Il est bien entendu que la contribution de Mozart à la musique vient des formes musicales qu’il a conçues. Cela n’a pas été très bien saisi par notre modélisation. »

Quant à Park, les résultats l’ont convaincu qu’il a de l’écoute à faire.

“J’aime la musique de Rachmaninov mais je dois avouer que j’ai écouté Beethoven bien plus que Rachmaninov. Donc après la sortie de ce travail, j’ai fini par acheter toute sa collection complète d’Amazon, j’attends que cette collection arrive.” Il semble que Park ait transformé un intérêt mineur en un engagement majeur.

< >

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]