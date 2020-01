Les «organoïdes» révèlent comment le cerveau antérieur humain se développe

Savoir comment le cerveau humain se développe est essentiel pour comprendre comment les choses peuvent mal tourner dans les troubles neurodéveloppementaux, de la déficience intellectuelle et de l’épilepsie à la schizophrénie et à l’autisme. Mais entre le fait que les chercheurs ne peuvent pas fouiller dans le cerveau humain en croissance et les insuffisances des modèles animaux, les scientifiques ne comprennent pas actuellement pleinement le processus. «Nous en savons un peu sur les premières étapes car [the situation is] très similaire à ce qui se passe chez les rongeurs », explique le psychiatre Sergiu Paşca de l’Université de Stanford. “Mais tout au-delà du deuxième trimestre [of pregnancy] et peu de temps après la naissance est mal compris. “

Entrez dans l’invention des «organoïdes» cérébraux: des cellules cultivées en grappes 3D en laboratoire et conçues pour imiter la composition des tissus de l’organe. La technologie a récemment atteint le point où des régions cérébrales spécifiques peuvent être modélisées sur des périodes suffisamment longues pour permettre aux chercheurs d’étudier leur développement. Paşca et ses collègues ont maintenant utilisé des modèles organoïdes de parties du cerveau antérieur humain – le siège de capacités cognitives supérieures telles que la pensée complexe, la perception et le mouvement volontaire – pour examiner comment l’activité des gènes stimule le développement du cerveau. «Le travail apporte une nouvelle compréhension de la façon dont, lorsque le cerveau est formé, des régions régulatrices distinctes du génome sont utilisées pour exécuter des tâches spécifiques – par exemple, la génération de types spécifiques de neurones», explique la neuroscientifique Paola Arlotta de l’Université Harvard, qui était pas impliqué dans la nouvelle étude. Les chercheurs ont utilisé leurs résultats pour cartographier les gènes associés à certains troubles à des types de cellules spécifiques à des stades spécifiques, donnant un aperçu des origines de conditions telles que l’autisme et la schizophrénie.

Dans l’étude publiée jeudi dans Science, l’équipe de Paşca a amené des cellules souches pluripotentes induites par l’homme dans des cultures en 3D imitant le stade le plus précoce de deux parties du cerveau antérieur. Ces structures de cellules souches comprenaient deux types: les sphéroïdes corticaux, qui imitaient les sphéroïdes postérieurs ou dorsaux, et les sphéroïdes subpalliaux, qui représentaient le cerveau antérieur ou ventral. Les chercheurs ont induit les cellules à former des tissus cérébraux naissants – des cellules progénitrices neurales – en utilisant un cocktail de médicaments et de protéines. La zone ventrale des cerveaux réels contient des neurones inhibiteurs ou semblables à des cerveaux, qui ne sont pas initialement présents dans la région dorsale mais qui y migrent plus tard. L’équipe a créé un modèle de la région ventrale en ajoutant une protéine supplémentaire aux sphéroïdes corticaux au bon moment. À partir de là, les organoïdes se développent automatiquement, générant d’abord différents types de neurones, puis formant d’autres cellules cérébrales appelées glie.

Les chercheurs ont utilisé une technique de séquençage génétique appelée ATAC-seq pour évaluer quels gènes étaient accessibles pour former des protéines, lesquels étaient actifs et à quels stades et types de cellules ils étaient actifs. (L’ADN est enveloppé dans une structure appelée chromatine, qui change forme pour contrôler l’accès aux gènes.) L’équipe a mis ces données à la disposition de la communauté des chercheurs en ligne. «Il s’agit de l’une des premières analyses du paysage de la chromatine: les parties de l’ADN qui sont ouvertes, qui ont ensuite un impact sur l’expression des gènes et [which] les protéines sont fabriquées et, par conséquent, les fonctions des cellules », explique la neuroscientifique Madeline Lancaster de l’Université de Cambridge, qui n’a pas participé à l’étude. «C’est très puissant. Et l’avoir à différents moments du développement organoïde du cerveau est une excellente ressource. »

Les chercheurs ont cultivé les organoïdes pendant 20 mois, couvrant les stades de développement prénatal et postnatal. «Le développement du cerveau humain est un processus incroyablement long», explique Paşca. Il faut 27 semaines juste pour fabriquer tous les neurones du cortex cérébral. Ensuite, à partir du troisième trimestre, des cellules gliales sont produites, qui se poursuivent longtemps après la naissance, dit-il. Les chercheurs ont comparé leurs données avec les ensembles de données existants à partir d’échantillons de tissus humains pour confirmer que les changements qu’ils voyaient reflétaient ceux qui se produisent dans le cerveau réel. Ces organoïdes ont cependant de nombreuses limites. “Il n’y a pas de système vasculaire, d’entrée sensorielle ou de microglie — les cellules de surveillance immunitaire du cerveau, qui sont dérivées à l’extérieur du cerveau”, explique Paşca. “Malgré cela, nous constatons qu’il existe un programme intrinsèque: les cellules savent quel type de cellule spécifique devenir et quand.”

Une grande partie de ce développement se produit au cours d’une «vague» d’activité entre 80 et 260 jours, au cours de laquelle les changements génétiques génèrent les différents types de cellules. «C’est très excitant de pouvoir observer ces événements réglementaires dynamiques se dérouler au fur et à mesure du développement des organoïdes», déclare Arlotta. «Il y a tellement de nouvelles informations ici pour guider des années de travail visant à décoder les mécanismes qui forment le cerveau humain.» Des analyses supplémentaires ont identifié certaines protéines comme des acteurs clés potentiels de ce programme – une première étape cruciale.

L’équipe a ensuite utilisé ses données pour savoir quand les gènes liés à la schizophrénie et à l’autisme étaient actifs et dans quels types de cellules ils étaient actifs. «Certains de ces processus vont mal au début du développement, mais le moment est différent pour l’autisme et la schizophrénie», Paşca dit. De nombreux gènes à risque d’autisme sont apparus dans les cellules progénitrices, tandis que les gènes de la schizophrénie ont été plus actifs plus tard – dans la glie et les neurones inhibiteurs, par exemple. “Une insulte génétique plus forte et plus précoce [such as a mutation] au cerveau en développement est probablement associé à l’autisme », explique Paşca. “Une autre qui est un peu plus subtile mais qui peut avoir des conséquences à long terme est associée à la schizophrénie.”

La prochaine étape consiste à examiner comment les variantes génétiques trouvées chez les patients présentant une gamme de troubles neurologiques affectent le développement organoïde du cerveau. “Cette étude fournit une belle ressource pour regarder quand un gène de maladie particulier pourrait jouer un rôle”, dit Lancaster. “Cela nous dit à quelle étape regarder si nous mutons ce gène.” Paşca a le même objectif en tête: “Nous devons d’abord créer cette carte du cerveau en développement, mais finalement l’utiliser pour comprendre la maladie, car c’est la promesse”, il dit.