Les origines de Nazareth Inscription pourraient réfuter les liens avec la résurrection de Jésus

Une mystérieuse tablette portant les ordres d’un empereur romain de

il y a environ 2000 ans, certains chercheurs pensent depuis longtemps que

Les revendications chrétiennes de la résurrection de Jésus d’une tombe au Moyen-Orient

village de Nazareth. Mais de nouvelles recherches ont ouvert un tout autre

possibilité – que

la plaque de marbre a émis une demande générale de loi et d’ordre après les insulaires grecs

vandalisé le tombeau de leur dirigeant récemment décédé.

Pour que la théorie chrétienne soit correcte, le document portant

22 lignes de texte grec – connu sous le nom de Nazareth Inscription – auraient probablement été

écrit sur un morceau de marbre du Moyen-Orient. Cela ferait également de la tablette le

objet le plus ancien lié au christianisme primitif.

Au lieu de cela, une analyse chimique du marbre met ses origines

dans une carrière sur l’île grecque de Kos, près de la côte sud-ouest de la Turquie,

dit une équipe dirigée par l’historien romain Kyle Harper de l’Université de l’Oklahoma à

Normand. Cela suggère l’édit de l’empereur sans nom, décrivant que quiconque

perturbe les tombes et les tombes ou détruit les cadavres tués, était une réponse à une

effraction sur la tombe d’un tyran Kos nommé Nikias par ses anciens sujets, le

rapport de chercheurs dans le Journal d’avril

of Archaeological Science: Reports. Nikias a gouverné Kos dans les années 30 avant J.C.

avant d’être renversé.

Des nouvelles du peuple de Kos tirant le corps de Nikias de son

lieu de repos et dispersant ses os apparemment répartis par le bouche à oreille et créé

un scandale. Peu de temps après cet incident, un poète grec a utilisé la vie de Nikias

comme exemple de retournement de fortune. Les chercheurs proposent que la tablette soit

probablement émis par le premier empereur romain, Auguste, comme un appel à la loi et

en Méditerranée orientale. Le message de la tablette et le style du

les lettres grecques inscrites suggèrent que le document date entre environ 2 100

et il y a 1900 ans.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

«Il était complètement inattendu que le [Nazareth

Inscription] la pierre est venue de Kos », dit Harper. “Notre argument au sujet du tyran

Nikias n’est pas sûr à 100%, mais c’est la meilleure explication que nous ayons. »

Connecter chimiquement le marbre de Nazareth Inscription à Kos

“Est entièrement nouveau”, explique Christopher Jones, un historien des classiques de l’Université de Harvard

et autorité sur les anciennes inscriptions grecques et romaines. Mais il y a encore des questions

quant à savoir si le document concerne l’agression de la tombe de Nikias, dit Jones,

qui n’ont pas participé à la nouvelle étude.

Nikias avait été un partisan du général romain Mark Antony,

qui avec la reine d’Égypte Cléopâtre a été vaincu par Octavian – le futur empereur

Auguste – dans une guerre civile qui s’est terminée en 31 av. On ne sait pas pourquoi Auguste

ont répondu à une attaque contre la tombe de quelqu’un qui avait soutenu son

ennemi politique, dit Jones.

Il est possible que l’édit d’Auguste fasse partie d’un

pour décourager les attaques contre les tombes des dirigeants au Moyen-Orient et en Asie Mineure, un

région couvrant une grande partie de la Turquie actuelle et des terres adjacentes, John Bodel,

l’historien de la Rome antique à l’Université Brown à Providence, R.I., suggère.

Les inscriptions et les textes juridiques de cette époque font référence à de tels incidents, généralement

visant les tombes de dirigeants locaux corrompus et autocratiques, dit Bodel, qui était

ne fait pas partie de la nouvelle enquête.

L’attaque contre la tombe de Nikias «a peut-être été assez

spectaculaire “, mais ce n’était pas une bizarrerie, dit-il. Kos se trouve au large des côtes de l’Asie Mineure, où les historiens ont fait valoir que

les attaques publiques contre les tombes des dirigeants locaux se sont d’abord propagées. C’est un

raison pour laquelle les historiens romains ont longtemps douté des affirmations selon lesquelles Nazareth

L’inscription fait référence au christianisme primitif, dit Bodel.

L’équipe de Harper a analysé deux petits échantillons de poudre de marbre

foré à l’arrière de l’inscription de Nazareth. Un produit chimique inhabituel

la composition a été identifiée, caractérisée par des niveaux élevés d’une forme spécifique

de carbone, de carbone 13 et de niveaux inhabituellement bas d’une forme spécifique d’oxygène, d’oxygène

18. Parmi les carrières de marbre précédemment étudiées dans toute la Méditerranée,

le maquillage géochimique correspondait le mieux à une source de marbre sur Kos.

L’archéologue Robert Tykot de l’Université du Sud

La Floride à Tampa convient que l’édit a probablement été écrit sur du marbre de Kos. Mais

d’autres études sont nécessaires pour confirmer cette conclusion, y compris une comparaison

de signatures de strontium et de manganèse dans le marbre de Nazareth Inscription

celles qui caractérisent les différentes carrières méditerranéennes, dit-il.

Sans date précise pour laquelle l’inscription de Nazareth a été sculptée,

il est possible que l’objet ait été inscrit dans les années 1800 par une personne ayant accès

au marbre de Kos et la capacité d’écrire dans la version appropriée du grec, Tykot

mises en garde. Un artefact savamment falsifié de l’aube du christianisme aurait

prouvé irrésistible à l’époque pour les riches collectionneurs d’antiquité.

Les origines et le contexte de l’inscription de Nazareth ont été un

mystère depuis 90 ans, depuis que l’inscription a été publiée pour la première fois en 1930. Une

un ancien collectionneur nommé Wilhelm Froehner avait acquis l’objet en marbre à Paris

en 1878. Froehner a écrit dans ses notes que l’objet avait été «envoyé de

Nazareth », une affirmation qui ne peut être vérifiée.

Un marchand d’antiquités sans scrupules aurait pu induire en erreur

Froehner sur le lieu d’origine de la tablette inscrite afin d’augmenter sa

valeur en tant que prétendue relique du christianisme primitif. Mais Froehner n’a jamais précisé

le nom du vendeur.

«La façon exacte dont Froehner a acquis la pierre restera probablement toujours obscure», dit Harper.