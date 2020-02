Les Oscars se préparent pour une autre cérémonie dominée par les blancs … et les hommes

3 février (.) – Pour certains, ce sont les Oscars de la “rage de l’homme blanc”. D’autres l’ont appelée l’année des «grands hommes et petites femmes». Malgré quatre années d’efforts pour changer la tendance, il est prévu que le podium des lauréats des Oscars ce dimanche sera entièrement composé d’acteurs blancs et sans aucun réalisateur.

Sur les neuf films nominés pour le meilleur film aux Oscars de cette année, un seul – “Little Women” – est une histoire basée et réalisée par des femmes, tandis qu’un seul des 20 nominés n’est pas une personne blanche: la star de “Harriet “, Cynthia Erivo. Aucun ne devrait remporter les plus grands honneurs de l’industrie cinématographique.

“L’ensemble du système à Hollywood peut parfois ressembler à un club d’hommes”, explique Taika Waititi, directrice de la satire nazie nominée aux Oscars, “Jojo Rabbit”.

Cela fait 10 ans que Kathryn Bigelow est devenue la première – et, jusqu’à présent, seule – femme à remporter un Oscar du meilleur réalisateur pour son film de guerre “Living on the Limit”. Cette année, la réalisatrice de “Little Women”, Greta Gerwig, a été la grande omission dans la catégorie.

Malgré un panneau d’affichage en 2019 dans lequel les femmes représentaient 21% des réalisateurs, scénaristes, producteurs et cinéastes des 250 films les plus rentables, parmi lesquels “Captain Marvel” et “Frozen II”, ces gains n’ont pas été traduits en récompenses dans la saison des récompenses.

“En tant que culture, nous apprécions toujours plus les histoires sur les hommes que celles sur les femmes, et s’il y a une bonne dose de violence dans ces films, bien mieux”, explique Martha Lauzen, fondatrice du Center for Women’s Studies Film and Television de l’Université d’État de San Diego.

“D’une part, il est évident que ces récompenses sont frivoles et semblent parfois idiotes, mais le fait est qu’elles se traduisent en visibilité et que la visibilité se traduit par des opportunités et des salaires plus élevés”, fait valoir Lauzen.

Depuis 2016, l’Académie des arts et des sciences du cinéma, dont les membres choisissent les lauréats des Oscars, a doublé le nombre de femmes et de personnes non blanches dans leurs rangs, formées uniquement sur invitation. Cependant, en 2019, seulement 32% des près de 8000 membres étaient des femmes, tandis que 16% n’étaient pas blancs.

Lauzen, qui dénombre la présence de femmes sur l’écran et derrière les caméras depuis 22 ans, a une suggestion qui pourrait améliorer les choses à un rythme plus rapide que celui pris par l’Académie.

«L’élargissement de la catégorie du meilleur réalisateur pour inclure plus d’espaces semble être un moyen élégant, simple et transparent de créer plus d’espace pour les autres», explique Lauzen.

Actuellement, il n’y a que cinq espaces pour la catégorie du meilleur réalisateur, mais jusqu’à 10 films peuvent être nominés pour le prix du meilleur film, le prix le plus important.

L’Académie a déclaré que, en nombre record, 62 femmes ont remporté des nominations aux Oscars cette année, près d’un tiers du total, y compris la catégorie du meilleur scénario pour Greta Gerwig, la meilleure édition pour Thelma Schoonmaker dans “The Irish” et le meilleur scénario original pour Hildur Guðnadóttir, pour “Joker”.

(Rapporté par Jill Serjeant, Omar Younis et Sarah Mills; édité en espagnol par Benjamín Mejías Valencia)