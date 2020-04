Les oxpeckers faisant de l’auto-stop avertissent les rhinocéros en voie de disparition lorsque les gens sont à proximité

Oxpeckers à bec rouge attelage promenades sur le dos de rhinocéros noirs

sont un spectacle courant dans la brousse africaine. Les oiseaux sont les plus connus

pour se nourrir de lésions pleines de tiques ou d’autres parasites sur la peau d’un rhinocéros.

Mais de nouvelles recherches suggèrent que la relation entre les deux espèces est beaucoup

plus mutualiste (SN: 10/9/02).

Les oxpeckers criards et aigus peuvent servir de sonnette d’alarme, alertant les rhinocéros noirs de la présence de

personnes, les scientifiques rapportent le 9 avril dans Current Biology. Cela pourrait aider les animaux en voie de disparition à échapper

braconniers, proposent les chercheurs.

«Les rhinocéros sont aussi aveugles que les chauves-souris», explique Roan Plotz, un

écologiste à l’Université Victoria de Melbourne, Australie. Même en étroite

proximité, un rhinocéros pourrait avoir du mal à remarquer un danger caché à vue. Mais le

oxpecker peut facilement, déclenchant un appel aigu pour avertir des intrus.

Dans le parc Hluhluwe-iMfolozi en Afrique du Sud, Plotz et son

collègue Wayne Linklater de la California State University, Sacramento a approché

11 rhinocéros noirs (Diceros bicornis) par

pied sur la plaine ouverte à 86 reprises. L’équipe a constaté que ces rhinocéros avec un

oxpecker à bec rouge (Buphagus

erythrorhynchus) marquant le long étaient beaucoup mieux à détecter le

la présence des chercheurs que ceux qui n’en

“Des rhinocéros sans pique-bœuf sur le dos ont pu détecter notre

approche seulement 23 pour cent du temps alors que les rhinocéros avec oxpeckers détectés

chaque fois », explique Plotz. Les rhinocéros écoutent le tête-à-tête d’un oxpecker

également capté les scientifiques qui s’approchaient à 61 mètres, plus de

deux fois plus que lorsque les rhinocéros étaient seuls.

Tous les rhinocéros ont répondu aux appels alarmistes des oxpeckers en devenant

vigilant – se lever d’une position de repos, par exemple – et se tourner vers

face au vent, leur angle mort sensoriel. Les rhinocéros se sont ensuite enfuis ou

marché sous le vent pour enquêter sur le danger potentiel.

Les rhinocéros noirs étaient autrefois les espèces de rhinocéros les plus nombreuses au monde. Mais le braconnage pour la médecine traditionnelle chinoise a dévasté l’espèce (SN: 17/11/79). Bien que le braconnage ait ralenti depuis son pic en 2015, il ne reste que 5 500 rhinocéros noirs dans la nature et les écologistes recherchent des solutions qui pourraient protéger en permanence les espèces en danger critique d’extinction.

Le oxpecker à bec rouge a également diminué. Les oiseaux se nourrissent

tiques, y compris celles enfouies dans le bétail, mais pendant des décennies, les agriculteurs ont traité leur bétail avec des pesticides pour

tuer les parasites. Cela a involontairement transféré le poison à oxpeckers,

les faisant disparaître dans certaines régions d’Afrique. À son tour, de nombreux rhinocéros noirs

doivent naviguer dans le paysage sans leurs compagnons aviaires. Compte tenu de la

résultats, Plotz pense que les écologistes devraient envisager de réintroduire oxpecker

sentinelles aux populations de rhinocéros.

«Les oxpeckers ajoutent clairement une nouvelle profondeur et dimension à

niveaux de sensibilisation aux rhinocéros », explique Jo Shaw, écologiste animalier, programme Afrique sur les rhinocéros

manager chez World Wildlife Fund Afrique du Sud. “Cela souligne encore

les réseaux complexes entre les espèces au sein des écosystèmes et la nécessité de

les écologistes doivent travailler pour garantir que toutes les fonctions restent intactes. »

Cependant, l’écologiste de la faune Michael Knight, président du

Spécialiste de l’Union internationale pour la conservation de la nature des rhinocéros africains

Groupe, prévient que beaucoup de braconnage a lieu pendant les nuits de pleine lune lorsque

les bécasseaux endormis seraient moins utiles.