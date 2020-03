Les pales de turbine plus longues ont réduit les coûts de l’énergie éolienne

Les pales plus longues des éoliennes au cours de la dernière décennie ont permis aux développeurs éoliens de produire plus d’énergie sans augmenter la taille des éoliennes et pourraient continuer de stimuler la croissance future de l’industrie.

Mais cela peut ne pas faire grand-chose pour apaiser les habitants qui sont contrariés par la visibilité croissante de ces turbines.

L’augmentation de la taille moyenne des pales est un déterminant principal de ce que les scientifiques appellent la «zone balayée» d’une turbine – essentiellement, la taille du chemin circulaire parcouru par les pales.

Depuis 2009, la surface balayée moyenne d’une turbine a doublé, grâce à des pales plus longues de 20%, ont déclaré hier des chercheurs du Département de l’énergie lors d’un webinaire.

Cela a permis aux turbines d’aujourd’hui de capter une plus grande partie du vent qui passe, ce qui les rend beaucoup plus efficaces et réduit le coût de leur énergie jusqu’à 50% sur les marchés de gros.

“Beaucoup plus de progrès sont possibles sur ce front”, a déclaré Mark Bolinger, chercheur au Lawrence Berkeley National Laboratory.

Cela peut être particulièrement vrai dans les régions où il y a déjà beaucoup d’énergie éolienne, comme le Texas et le Midwest, ou dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre où la transmission est limitée, car les lignes électriques ont tendance à être davantage utilisées là où les turbines sont plus efficaces.

“Il y a clairement plus à gagner à la poursuite de cette tendance”, a-t-il déclaré.

La longueur des pales est la différence la plus marquée dans l’ingénierie des turbines récente, selon les chercheurs. Les hauteurs moyennes des turbines, par exemple, ont connu une croissance «modeste» comparable de 12% au cours de la dernière décennie, selon Bolinger et ses collègues du LBNL et du National Renewable Energy Laboratory.

Mais collectivement, ces changements peuvent également rendre plus difficile l’obtention de permis pour les parcs éoliens, ont-ils reconnu.

Les turbines plus hautes peuvent se déplacer dans l’espace aérien traversé par des avions, selon les chercheurs. Des lames plus longues peuvent interférer de manière similaire, tout en produisant plus de bruit et nécessitant plus de surface terrestre pour fonctionner.

Ils peuvent également allonger le processus d’autorisation et provoquer des conflits avec les résidents qui les considèrent comme une tache sur le paysage.

Sur la côte est du Maryland, par exemple, des responsables de la ville balnéaire d’Ocean City pressent les autorités de réglementation de l’État de rejeter les projets de deux sociétés éoliennes offshore après que les sociétés ont modifié leur projet d’incorporer la turbine Haliade-X de GE Renewable Energy, le modèle le plus haut du monde. (Energywire, 24 janvier).

Dans l’ouest de la Virginie, les superviseurs du comté étudient l’opportunité de modifier les lois de zonage locales au profit du premier parc éolien terrestre de l’État, après que les développeurs Apex Clean Energy ont demandé d’utiliser des turbines de 700 pieds plutôt que les versions de 500 pieds proposées.

Pourtant, les chercheurs des laboratoires nationaux tentent de développer des machines à la fois plus hautes et plus longues.

L’Advanced Research Projects Agency-Energy a financé une étude sur une turbine «ultra-large» de 50 mégawatts – environ quatre fois plus puissante que la Haliade-X de GE, mais seulement environ 75 pieds de plus.

D’autres équipes financées par le Département de l’énergie visent à développer des turbines face au vent, permettant des pales plus longues, ou à rendre les pales plus flexibles afin que les types plus longs puissent être pliés et transportés plus facilement sur terre.

Mais dans un rapport publié parallèlement au webinaire, Bolinger et ses collègues ont écrit qu’il n’est pas certain quel type d’avancées technologiques gagnera en popularité dans l’industrie.

Dans les «zones de développement éolien plus chevronnées avec de meilleures ressources éoliennes», ont-ils déclaré, les entreprises semblent s’orienter vers des turbines de plus grande capacité, mais pas celles avec la plus grande zone balayée.

Les pales allongées ont tendance à exercer un plus grand effet physique sur le reste de la turbine, en plus de les rendre plus difficiles à transporter et de causer des problèmes avec «l’acceptation sociale et les obstacles réglementaires».

“En partie à cause de ces compromis, la mesure dans laquelle cette tendance récente … se poursuivra est loin d’être certaine”, indique le rapport.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.