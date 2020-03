Les parasites sont de plus en plus courants dans certaines espèces de poissons utilisées dans les sushis

“Garçon, il y a un ver dans mes sushis.”

Les convives peuvent être plus susceptibles de prononcer ces mots aujourd’hui que dans

décennies, comme l’abondance de vers parasites Anisakis infectant les poissons

dans le monde est maintenant 283 fois

ce que c’était dans les années 1970, les chercheurs rapportent le 19 mars dans Global Change

La biologie.

Les vers du genre Anisakis, également appelés vers de baleine,

peut provoquer des vomissements et de la diarrhée chez les personnes qui les ingèrent. Heureusement, le gel

les filets tuent les parasites et les poissons d’élevage en sont rarement infectés. Sushi

les chefs et autres fournisseurs de poisson peuvent repérer et éliminer les vers, qui peuvent atteindre

jusqu’à 2 centimètres de longueur. Mais l’augmentation du nombre de vers pourrait être mauvaise

nouvelles pour certains animaux marins.

Les chercheurs ont analysé des centaines d’études scientifiques mondiales

publié depuis 1967 pour évaluer le nombre de vers – Anisakis et un

genre apparenté appelé Pseudoterranova – par poisson individuel. Globalement,

les données comprenaient plus de 55 000 spécimens de 215 espèces de poissons.

En 1978, première année pour laquelle les chercheurs

des données suffisantes pour les deux groupes de vers, les scientifiques ont rapporté avoir trouvé moins d’un

ver de baleine en moyenne pour 100 poissons. En 2015, ils trouvaient plus d’un Anisakis

ver en moyenne par poisson. La tendance s’est maintenue dans tous les poissons

les espèces et les régions géographiques, et quelles que soient les méthodes utilisées pour quantifier

vers, qui allaient de la simple dissection à la dissolution des tissus des poissons avec

acide. Cependant, il n’y a pas eu d’augmentation mondiale des signalements de Pseudoterranova,

également connu sous le nom de vers de phoque.

Ce poisson merlan bleu grouille de vers Anisakis. Dans les années 1970, les parasites ont été trouvés dans moins de 1 poisson sur 100. Maintenant, la moyenne est de plus d’un parasite par poisson individuel, donc bien que certains poissons n’en aient pas, d’autres peuvent en avoir plusieurs. Gonzalo Jara / Shutterstock

Cette augmentation d’Anisakis pourrait être un problème pour

hôtes divers des voleurs: les œufs des vers peuvent être absorbés par le krill, qui sont

mangé par les céphalopodes comme le calmar, qui sont ingérés par les poissons. Tous ces éléments sont

englouti par les baleines et les dauphins.

Les populations de l’un de ces hôtes pourraient être en danger lorsque Anisakis

l’abondance est élevée, et les résultats ne sont pas jolis. Par exemple, les vers de baleine

infecter le saumon atlantique peut provoquer le syndrome de l’évacuation rouge, avec gonflement et

saignement de l’ouverture du tube digestif et reproducteur. Les vers sont

souvent trouvé dans les autopsies de baleines, bien qu’il ne soit pas clair comment les animaux infectés

devenir, dit le co-auteur de l’étude Chelsea Wood, un écologiste des parasites à la

Université de Washington à Seattle.

Le fait que les vers Anisakis semblent de plus en plus

commune pourrait signifier que les espèces hôtes sont suffisamment abondantes pour soutenir un parasite en plein essor

dit Wood. Si les populations d’une espèce hôte diminuaient, la

les vers auraient du mal à achever leur cycle de vie. Au lieu de cela, «ces vers pourraient

être un signal que les choses s’améliorent pour les écosystèmes océaniques », dit-elle.

Par exemple, la hausse d’Anisakis peut être due à la

fait qu’une baleine

les populations rebondissent (SN:

18/11/19). Ces mammifères marins jouent un rôle crucial dans la vie des vers

cycle: les anisakis ne se reproduisent

cétacés. Les premiers points de données de Wood datent d’avant l’International Whaling

Le moratoire de la Commission sur la chasse commerciale à la baleine est entré en vigueur en 1986,

quelques nations persistent dans la chasse.

Une autre explication possible, quoique hypothétique, de la

l’abondance des parasites est que les cycles de vie des parasites pourraient s’accélérer

les eaux océaniques se réchauffent en raison du changement climatique.

L’équipe de Wood étudie actuellement des spécimens de poissons de musée

plus loin dans le temps pour déterminer si les populations de vers d’aujourd’hui sont un signe

de déclin environnemental à plus long terme, ou de rebond des dommages humains à l’océan

et ses habitants.

“Mon instinct est qu’il s’agit de retrouver un être préhumain

», dit Wood. «Dans un océan immaculé, il y avait des tonnes de mammifères marins

caca beaucoup d’Anisakis qui ont infecté le poisson en grande abondance. »

L’équipe étudie également ce qu’est un parasite si élevé

la charge pourrait signifier pour ces mammifères marins, en se concentrant sur un tueur en difficulté

population de baleines au large de la côte ouest des États-Unis. “Nous n’avons pas beaucoup d’informations

sur les effets », explique Wood.

Le parasitologiste des poissons Kurt Buchmann dit que les résultats de Wood correspondent

ses propres observations. «J’ai l’impression générale que la survenance de

Anisakis a, en fait, augmenté, au moins dans certaines eaux », explique Buchmann de

l’Université de Copenhague. Mais alors que la nouvelle méta-analyse fait état de

les moyennes des populations de vers, les profils parasitaires peuvent varier localement, note Buchmann. Dans

la mer Baltique, par exemple, Buchmann a vu une augmentation spectaculaire des vers de phoque

avec leur hôte, le phoque gris, même si la nouvelle étude ne constate aucun changement

l’abondance globale du ver de phoque.

Malgré les résultats de l’étude, Wood n’a pas perdu son goût pour un

joli filet de poisson. Elle est convaincue que les préparateurs choisiront les vers et les sushis

les chefs surpassent même les scientifiques en les repérant, dit-elle. «Je mange toujours

Sushi.”