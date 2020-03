Les partis politiques boliviens suspendent les événements de campagne de masse pour les élections en raison d’un coronavirus

Le TSE confirme qu’il maintient la date des élections malgré la situation

Le parti de l’ancien président de la Bolivie Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS) et les alliances électorales Comunidad Ciudadana (CC) et Juntos ont décidé ce jeudi de suspendre leurs actions massives de campagne comme mesure de prévention et de contrôle du nouveau coronavirus.

“Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour prévenir la propagation du coronavirus dans notre pays, nous avons décidé de suspendre temporairement les concentrations massives de MAS”, a annoncé le candidat du MAS aux élections boliviennes, Luis Arce. , via son compte Twitter.

Pour sa part, le candidat du CC, l’ancien vice-président Carlos Mesa, a expliqué que la décision avait été prise “en raison de la gravité de la menace d’expansion du coronavirus”, comme le rapporte le réseau social précité.

Pour sa part, de Juntos, qui nomme l’autoproclamée présidente intérimaire de la Bolivie, Jeanine Áñez, a précisé que la mesure est déclarée “en considération des recommandations des autorités sanitaires” et “de manière responsable”.

En revanche, le président du Tribunal électoral suprême (TSE) de Bolivie, Salvador Romero, a confirmé que la date prévue des élections, le 3 mai, demeure malgré le scénario de crise dérivé du coronavirus.

“Le calendrier électoral n’est pas dépassé”, a indiqué Romero dans une interview recueillie par le journal “La Razón”, tout en notant que “les activités se déroulent normalement” et “dans le temps et de la manière prévus “

“Je pense qu’il n’est pas commode d’entrer sur un terrain de spéculation. L’important est qu’à ce jour le corps électoral ait accompli toutes ses tâches pour que les élections soient prêtes le dimanche 3 mai”, a-t-il insisté.

Avec les élections du 3 mai, la Bolivie aspire à régler une crise politique qui a fait plus de 30 morts en raison d’affrontements entre détracteurs et partisans de Morales, actuellement réfugié en Argentine, et avec les forces de sécurité.

L’épidémie de coronavirus a été déclarée en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan et s’est déjà propagée dans le monde entier avec un bilan de plus de 4 700 décès et plus de 128 000 cas confirmés. Il y a également plus de 68 000 récupérés.