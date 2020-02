Les partisans du président salvadorien manifestent au Congrès à la recherche de ressources pour la sécurité

SAN SALVADOR, 9 février (.) – Les partisans du président salvadorien Nayib Bukele se sont réunis dimanche devant le Congrès de la nation d’Amérique centrale pour faire pression sur les législateurs afin qu’ils approuvent un prêt requis par le président pour renforcer leurs plans de sécurité .

Bukele, qui a averti les législateurs vendredi que les citoyens ont droit à “l’insurrection”, a appelé ses partisans à se rassembler à l’extérieur du bâtiment législatif pour obtenir de l’aide afin d’obtenir un prêt de 109 millions de dollars dont il a besoin pour mieux équiper son les forces de police dans la lutte contre la criminalité.

Le mouvement du président pour faire pression sur les législateurs a été soutenu par le ministre de la Défense René Merino et le directeur de la police Mauricio Arriaza, mais a été interrogé par des organisations de défense des droits humains.

Invoquant un article de la constitution, Bukele a déclaré jeudi que ses ministres avaient demandé au Congrès d’approuver immédiatement le financement.

Dimanche, des centaines de Salvadoriens ont répondu à l’appel de Bukele, en agitant des banderoles et en sifflant pendant que les soldats et la police attendaient pour les protéger, selon un témoin de ..

“Nous sommes ici pour soutenir l’insécurité que nous avons dans notre pays et les députés ne veulent pas voir que, dans le pays, la violence est plus forte et ils ne veulent pas collaborer avec les personnes qui leur ont donné le vote”, a déclaré Adelma Campos à .. , une femme au foyer de 43 ans.

Bien que les meurtres au Salvador aient été réduits de 28% en 2019, les autorités mènent une bataille contre les gangs appelés “maras” qui contrôlent les territoires du pays appauvri d’Amérique centrale.

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a publié une déclaration appelant au “dialogue et au plein respect des institutions démocratiques pour garantir l’état de droit, y compris l’indépendance des branches de la puissance publique”.

(Rapport de Nelson Rnetería, rapport supplémentaire de Julia Love, édité par Sharay Angulo)