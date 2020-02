Les patacones sont-ils de retour?: Une province a proposé de payer l’État avec un bonus au lieu de l’argent comptant

Les provinces ne veulent pas répéter le schéma de la clause de déclenchement et, comme la Casa Rosada a avancé avec l’idée que la parité ne les aurait pas, les gouverneurs ont décidé de suivre la ligne Balcarce 50 et avertir que ce modèle ne serait pas répété en 2020 pairs.

Mais un nouveau problème a été ajouté à la décision du gouvernement national que les chefs des États provinciaux désignent leurs syndicats. Dans un contexte de baisse des collections provinciales, les caisses commencent à ressentir le poids de la pénurie et risquent de ne pas pouvoir payer. Et La sortie semble être de répéter quelque chose qui n’avait pas été vu depuis la crise de 2001/2002.

L’un des 24 districts du pays a proposé à ses employés de l’État de payer la clause de déclenchement par l’octroi d’une prime. C’est-à-dire la chose la plus proche de ce qui, à une autre époque en Argentine, est devenu connu sous le nom de “quasimonedas”.

La personne chargée de réaliser l’idée est le gouverneur de Chubut, Mariano Arcioni, qui a proposé à l’Association des travailleurs de l’État (ATE) de la province de rembourser la dette salariale en émettant un titre échangeable qui paierait un intérêt compris entre 6% et 8%. “

“C’est une possibilité que nous analysons et qui s’est tournée vers le secteur économique et la banque pour voir comment vous pouvez schématiser une obligation qui a un intérêt et garantit ce que l’employé de l’État peut perdre en termes d’inflation, et garantir ainsi le paiement de la dette », a-t-il déclaré aux médias locaux. José María Grazzini, Ministre du Gouvernement et de la Justice de Chubut, à la radio FM La Petrolera 89,3 MHz. «Il est prévu que le bonus puisse être attrayant pour les travailleurs et qu’il soit volontaire pour quiconque veut l’accepter et qu’il puisse être utilisé pour être utilisé. dans toutes les situations et peut être reçu par la banque de Chubut elle-même », a ajouté le ministre.

Ce n’est pas une nouvelle idée de l’administration Arcioni. Lorsqu’en janvier de cette année, le gouverneur a présenté le plan de réforme structurelle de l’État qui, entre autres, avait déjà évoqué la possibilité de payer les salaires avec une caution provinciale, ce qui à l’époque était rejeté.

Le gouverneur lui-même a expliqué lors d’une conférence de presse comment l’idée de payer les salaires avec une prime a été développée. “Elle découle des conversations et des négociations que nous menons avec les syndicats. Les propositions et contre-propositions sont faites à une table de négociation et les meilleures seront développées pour trouver un consensus et résoudre le conflit. Quant à Le bonus est avancé pour présenter ce que le projet va être et les avantages qu’il aura, mais cela dépend des négociations. En principe, il a été proposé au secteur de la santé, mais il peut être étendu au reste des secteurs », a déclaré Arcioni plus tôt dans la journée.

Ensuite, il a été annoncé que la province, qui souffre d’un fort conflit, a payé plus de 489 millions de dollars pour annuler la dette avec les enseignants correspondant aux mois de juillet, août, septembre et octobre, ainsi que les 30 millions de dollars de ce qui était en attente avec Les auxiliaires de l’éducation. De plus, 30 millions de dollars ont été transférés aux écoles de gestion sociale.

De l’union provinciale, ils n’étaient pas en désaccord avec l’offre du gouverneur. Le propriétaire d’ATE de la province, Guillermo QuirogaIl a dit qu’il pouvait être analysé et que la décision d’accepter ou non un «morceau de papier» comme moyen de paiement de la différence entre le joint et l’inflation de 2019.

Sinon, c’est ce qui s’est passé dans le dôme de Nation ATE et province ATE de Buenos Aires. Dans les deux cas, ils ont dit Infobae qui ne connaissait pas l’offre ce qu’Arcioni a fait aux syndicalistes de la province les a pris «par surprise. Je n’en sais rien »et qu’ils allaient communiquer avec ATE Chubut.

Un “bout de papier” de la crise

Les quasimonedas étaient des obligations émises par l’administration nationale et quinze gouvernements provinciaux au cours de la crise économique de 2001/2002 et circulant dans l’économie formelle et ayant cours légal, car il s’agissait d’obligations au porteur qui pouvaient ou non envisager le paiement d’intérêts. .

Les plus connus étaient les Patacones et les Lecops (Lettres annulant les obligations provinciales) mais en réalité il y avait 15 quasimonedas au total qui circulaient dans les provinces argentines pour une valeur de 8535,40 millions de pesos