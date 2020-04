Les patients cancéreux font face à des retards de traitement et à l’incertitude alors que le coronavirus submerge les hôpitaux

Le gouvernement fédéral a encouragé les centres de santé à retarder les chirurgies non essentielles tout en évaluant la gravité de l’état des patients et la disponibilité d’équipements de protection individuelle, de lits et de personnel dans les hôpitaux.

Les personnes atteintes de cancer font partie des personnes à haut risque de complications si elles sont infectées par le nouveau coronavirus. On estime que 1,8 million de personnes recevront un diagnostic de cancer aux États-Unis cette année. Plus de 600 000 personnes reçoivent une chimiothérapie.

Cela signifie que des millions d’Américains peuvent être confrontés à des défis imprévus pour obtenir des soins.

À la mi-février, Christine Rayburn à Olympie (Washington) a été diagnostiquée d’un cancer du sein. Le nouveau coronavirus faisait la une des journaux, mais la femme de 48 ans n’imaginait pas que l’épidémie la toucherait. Son médecin a déclaré que Rayburn devait commencer le traitement immédiatement. Le cancer s’était déjà propagé à ses ganglions lymphatiques.

“La tumeur cancéreuse semblait s’être attachée à un nerf”, a déclaré Rayburn, qui a été instituteur pendant de nombreuses années. «J’en ressens de la douleur régulièrement.»

Après avoir obtenu son diagnostic et le plan de traitement de son équipe médicale, Rayburn s’est concentrée sur la chirurgie le plus rapidement possible.

Pendant ce temps, l’épidémie de coronavirus s’aggravait et Seattle, à seulement une heure au nord de l’endroit où vit Rayburn, était devenue un point focal national.

Le mari de Rayburn, David Forsberg, a commencé à devenir un peu nerveux à savoir si la procédure de sa femme se déroulerait comme prévu.

«Cela m’a traversé l’esprit», a-t-il déclaré. “Mais je ne voulais pas m’embêter avec cette possibilité en plus de tout le reste.”

Deux jours avant la tumorectomie de Rayburn pour retirer la tumeur, a déclaré Forsberg, le chirurgien a téléphoné «assez livide» avec de mauvaises nouvelles. “Elle a dit:” Regardez, ils l’ont annulée indéfiniment “”, se souvient Forsberg.

La procédure avait été programmée à l’hôpital Providence St. Peter à Olympie, un établissement géré par Providence Health & Services. Partout dans l’État de Washington, les hôpitaux ont annulé les chirurgies électives, afin de conserver l’approvisionnement limité en équipements de protection individuelle, ou EPI, et d’empêcher les patients et les membres du personnel d’une exposition inutile au nouveau coronavirus.

“C’était juste comme un de ces films vraiment mauvais, et j’étais sacrifié”, a déclaré Rayburn.

“C’était comme si nous venions d’être coupés des experts sur lesquels nous comptions”, a déclaré son mari.

L’hôpital a déclaré qu’il reverrait la décision dans quelques semaines. Mais le chirurgien de Rayburn a dit que c’était trop long à attendre, et ils devaient passer au plan B, qui devait commencer la chimiothérapie.

À l’origine, la chimiothérapie devait avoir lieu après la chirurgie tumorale de Rayburn. Et réorganiser le plan de traitement n’était pas idéal, car il n’est pas démontré que la chimiothérapie réduit considérablement les tumeurs dans le type de cancer du sein de Rayburn.

Pourtant, la chimiothérapie pourrait aider à empêcher le cancer de se propager davantage. Mais lorsque le couple a découvert le nouveau plan de traitement, ils se sont heurtés à davantage d’obstacles.

“Elle avait besoin d’un échocardiogramme, sauf qu’ils avaient annulé tous les échocardiogrammes”, a déclaré Forsberg.

Ils ont passé des jours au téléphone à essayer de mettre toutes les pièces en place pour qu’elle puisse commencer la chimiothérapie. Rayburn a également commencé à écrire à ses législateurs locaux au sujet de sa situation difficile.

Les hôpitaux accordent la priorité aux cas urgents

À la mi-mars, le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a interdit la plupart des procédures électives, mais il a fait des exceptions pour certaines situations urgentes et potentiellement mortelles.

“Il a en fait dit qu’il [the ban] exclu la suppression des tumeurs cancéreuses », a déclaré Rayburn.

Les hôpitaux de Providence utilisent des algorithmes et une équipe de médecins pour déterminer quelles interventions chirurgicales peuvent être retardées, a déclaré Elaine Couture, directrice générale de Providence Health dans la région de Washington-Montana.

“Il n’y a pas du tout de décisions parfaites dans tout cela”, a déclaré Couture. “Aucun.”

Couture ne parlerait pas de patients spécifiques, mais a déclaré qu’elle suppose que d’autres cas étaient plus urgents que ceux de Rayburn.

“Y avait-il d’autres patients qui avaient même des types de cancer plus agressifs qui étaient [surgically] terminé?” Dit Couture. “Aussi malade que vous soyez, il peut y avoir d’autres personnes qui ont besoin de quelque chose encore plus tôt que vous.”

Couture a déclaré que les hôpitaux brûlent à travers des fournitures de masques, de robes et de gants et doivent faire des appels difficiles sur les procédures électives.

“Je n’aime pas ça non plus, et ce n’est pas la façon dont nous voulons que notre système de santé fonctionne”, a déclaré Couture.

Dans tout le système hospitalier de Providence, l’équipement de protection individuelle est utilisé beaucoup plus rapidement qu’il ne peut être réapprovisionné, a-t-elle déclaré.

Pas de norme unique

À l’American Cancer Society, le Dr Len Lichtenfeld, médecin-hygiéniste en chef adjoint, entend des patients de tout le pays dont la chimiothérapie est retardée ou la chirurgie annulée.

“Il y avait quelqu’un qui avait une tumeur au cerveau à qui on a dit qu’il ne pourrait pas être opéré, ce qui était, en gros, et semble être une condamnation à mort pour ce patient”, a déclaré Lichtenfeld.

C’est un territoire inexploré pour les soins contre le cancer, a-t-il déclaré. Les hôpitaux prennent ces «décisions à la volée» en réponse à l’apparence de la pandémie dans une communauté particulière. «Aucune norme nationale unique ne peut être appliquée. Je crains que cela ne devienne beaucoup plus courant dans les semaines à venir. »

La société du cancer recommande que les gens reportent leurs dépistages de cancer de routine – pour l’instant.

L’American College of Surgeons a publié des conseils sur la façon de trier les soins chirurgicaux pour les patients atteints de cancer. Mais Lichtenfeld a déclaré que chaque décision dépend en fin de compte de la disponibilité des ressources à l’hôpital et des pressions de COVID-19. Dans l’État de Washington, durement touché, les hôpitaux déplacent l’espace chirurgical et les lits des autres types de traitement.

«Nous devons prévoir deux à trois semaines plus tard quand il y aura plus de patients malades», a déclaré le Dr Steven Pergam, directeur médical de la prévention des infections à la Seattle Cancer Care Alliance. «Nous devons nous assurer que la capacité en lits est suffisante.»

Pergam a déclaré que l’alliance des soins ajustait les plans de traitement et, parfois, évitait les procédures qui maintiendraient les patients cancéreux à l’hôpital pendant une période prolongée.

“Cela dépend vraiment du cancer et de sa nature agressive”, a-t-il déclaré. «Nous avons envisagé de donner une chimiothérapie dans le service de consultation externe et de changer les régimes particuliers que les gens obtiennent pour les rendre moins toxiques.»

Mais Pergam a déclaré qu’ils s’attendaient à continuer à faire des chirurgies urgentes pour les patients cancéreux, même si la pandémie s’aggrave.

Christine Rayburn à Olympie se préparait pour les mois de chimiothérapie à venir: rester à l’intérieur de sa maison et même éviter le contact avec ses filles adultes, pour éviter toute exposition possible au coronavirus.

Puis, il y a deux semaines, le chirurgien a rappelé. Elle avait persuadé l’hôpital d’autoriser la chirurgie après tout, 10 jours plus tard que prévu initialement.

Rayburn et son mari se demandent ce qui se serait passé s’ils n’avaient pas parlé ou poussé pour que sa tumorectomie revienne au programme chirurgical de l’hôpital. Forsberg a dit qu’il était possible qu’ils auraient pu finir sans les soins dont Rayburn avait besoin.

“Si nous ne disons rien, dans mon esprit, c’est peut-être là où nous en serions”, a-t-il déclaré. “Mais dans notre esprit, ce n’était pas une option.”

Cette histoire fait partie d’un partenariat entre NPR et Kaiser Health News.

