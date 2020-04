Les patients COVID-19 doivent être testés pour les bactéries et les champignons, pas seulement le coronavirus

Au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19, les hôpitaux s’appuient sur des tests capables de fournir des résultats fiables, minimisant le risque de transmission et réduisant le temps de traitement chez les patients qui en ont le plus besoin. Les médecins se concentrent au laser sur l’obtention et l’utilisation de ces tests pour identifier et traiter les patients atteints de coronavirus. Pourtant, le risque émergent de co-infections fait pression sur les hôpitaux pour élargir leur portefeuille de tests de patients afin de faire face aux nouveaux risques de mortalité.

De nombreuses études ont déjà révélé qu’un nombre important de patients hospitalisés COVID-19 ont et continuent de développer des co-infections bactériennes secondaires dangereuses telles que la pneumonie bactérienne et la septicémie. Les tests de diagnostic rapide qui identifient la présence d’infections bactériennes ou fongiques et de pathogènes résistants aux médicaments peuvent jouer et joueront un rôle essentiel dans la réponse de santé publique en cours au COVID-19.

UNE MENACE CACHÉE

Les co-infections bactériennes telles que la pneumonie constituent une menace sérieuse pour les patients à haut risque COVID-19, de nombreux facteurs se réunissant pour créer des complications graves, menaçant le pronostic vital et, dans certains cas, mortelles qui ne peuvent être ignorées par la communauté des soins de santé. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et celles qui ont des conditions préexistantes, car elles sont plus susceptibles d’être hospitalisées pendant de plus longues périodes et nécessitent l’utilisation d’appareils médicaux tels que des ventilateurs.

Lorsque ces personnes à haut risque se retrouvent dans des soins intensifs, elles sont plus susceptibles d’y rester pendant une période de temps prolongée, augmentant le risque d’exposition à des infections bactériennes secondaires. On estime qu’un patient COVID-19 sur sept développera une infection secondaire pendant son hospitalisation. En outre, une étude distincte a révélé que seulement environ 50% des décès de patients étaient dus à l’infection virale d’origine, tandis que les 50% restants étaient dus à des infections secondaires ultérieures.

Même lorsque les hôpitaux observent des pratiques strictes de contrôle des infections, il est facile pour les co-infections virales et bactériennes de se frayer un chemin, infectant plusieurs patients vivant dans des quartiers étroits et soignés par le même personnel. De plus, les patients atteints de coronavirus les plus gravement malades finissent par nécessiter une ventilation mécanique, ce qui, bien qu’une procédure de sauvetage, exacerbera le risque d’infection bactérienne lorsqu’il est utilisé pendant de longues périodes.

Tout cela se résume à une situation très dangereuse pour les patients hospitalisés. Cependant, l’un des moyens par lesquels les professionnels de la santé peuvent devancer les co-infections et améliorer les résultats pour les patients consiste à ajouter des tests pour un large éventail d’agents pathogènes bactériens et de marqueurs de résistance aux antibiotiques lorsqu’un test COVID-19 est administré.

ARSENAL DIAGNOSTIQUE

Le temps est critique lors de la gestion d’un nouveau virus et de co-infections bactériennes, c’est précisément pourquoi les diagnostics rapides jouent un rôle crucial dans chaque phase de la maîtrise de cette pandémie. Facilement disponibles, les plates-formes approuvées par la FDA peuvent traiter des échantillons de patients en moins de cinq heures avec seulement deux minutes de travail pratique, en suivant l’urgence des soins requis pour une épidémie comme COVID-19. Les échantillons prélevés dans tout cas suspect de coronavirus doivent également être testés par rapport à un panel basé sur la PCR capable d’identifier un spectre complet d’agents pathogènes bactériens et de marqueurs de résistance aux antibiotiques communément connus pour provoquer des co-infections et des complications graves.

L’intégration de ces panneaux à la fois pendant le processus de test initial et tout au long du séjour hospitalier d’un patient atteint plusieurs objectifs clés.

Éviter les erreurs de diagnostic. Des tests plus complets excluent les conditions qui pourraient être mal diagnostiquées pendant l’effort rapide pour fournir des soins et soulager la souffrance des patients. Ceci est encore plus crucial pour les soins aux patients pendant une situation pandémique où les symptômes indiquent une variété de maux.

Administrer un traitement plus rapide. Avec une compréhension complète de l’état de leur patient, en quelques heures au lieu de jours, les médecins peuvent prendre plus rapidement les mesures appropriées pour le traitement antibiotique.

Empêcher la transmission. Une étude a indiqué que, lors de l’émergence du SRAS en 2003, 76% des infections à SRAS-CoV ont été contractées dans des établissements de santé et que les patients atteints d’infections bactériennes se sont révélés être des sources potentielles de sur-propagation. Si les médecins sont capables d’identifier d’autres maladies hautement infectieuses, y compris des souches pharmacorésistantes, ils peuvent isoler les patients atteints et réduire les taux de transmission.

Préserver les antibiotiques. Si d’autres pathogènes bactériens sont détectés, ces tests fournissent également des conseils sur le traitement approprié, y compris l’utilisation éclairée d’antibiotiques pour les patients qui en ont besoin. Les résultats des tests qui encouragent la gestion des antibiotiques peuvent réduire le risque pour un patient de développer une infection pharmacorésistante et des complications ultérieures, tout en préservant de précieux antibiotiques en diminuant l’épuisement des antibiotiques intraveineux qui sont rares.

Durée de séjour décroissante. Si les protocoles et les étapes ci-dessus sont suivis, un autre résultat de tests efficaces et d’orientations claires pour le traitement de ces co-infections peut être la réduction du temps que les patients passent en soins intensifs. Non seulement cela est bénéfique pour les patients, mais cela libère également des lits d’hôpital et du matériel pour les cas plus urgents.

Étant donné que les agents de santé s’efforcent d’offrir aux patients atteints de coronavirus gravement malades et aux personnes à risque un accès aux meilleurs soins possibles, nous ne devons pas sous-estimer le danger de co-infections bactériennes qui peuvent survenir pendant le traitement ou être exacerbées par des conditions préexistantes et des séjours à l’hôpital. Si les choses continuent au rythme actuel, ces patients hospitalisés gravement malades sont susceptibles d’être affectés par des infections secondaires, et beaucoup en mourront.

La résolution du problème est simple. Des panels de test rapides et fiables et des technologies modernes de diagnostic moléculaire existent déjà pour ces co-infections bactériennes. Les soignants, les médecins et les défenseurs des populations les plus à risque devraient les intégrer dans le modèle de soins et de traitement COVID-19 pour aller de l’avant afin de soulager la souffrance et d’améliorer les résultats.

Remarque: L’auteur est PDG d’OpGen, qui fabrique des panels de diagnostic qui détectent une large gamme de pathogènes bactériens et de marqueurs de résistance, dont beaucoup sont des co-infections courantes pour les patients COVID-19.