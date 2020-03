Les pauvres et les marginalisés seront les plus durement touchés par le coronavirus

Ces derniers mois, le nouveau coronavirus COVID-19 est devenu un défi sanitaire de portée internationale. À ce jour, il y a eu plus de 111 350 cas confirmés de la maladie, dont plus de 3 890 décès. Aux États-Unis, il y a eu plus de 500 cas et 22 décès.

On en sait encore beaucoup sur COVID-19. Il est clairement troublant d’avoir un nouveau coronavirus causant des maladies et des décès dans le monde, et l’ampleur de l’épidémie dans certains endroits a été vraiment effrayante. Pourtant, à mesure que de nouveaux cas sont signalés, il convient de noter qu’il existe un doute épidémiologique raisonnable quant à savoir si COVID-19 est aussi dangereux que certains commentaires du public l’ont suggéré. Comme pour tout défi de santé publique, il est important de garder COVID-19 en perspective, notre réponse mesurée, guidée par des données de pointe et nos meilleures données scientifiques. Cela dit, un certain nombre de décès est, bien sûr, préoccupant, et il est indéniable que nous vivons dans un moment de réelle anxiété.

Au cœur de notre tâche collective en ce moment est de soutenir le travail de ceux qui sont chargés de protéger la santé publique. C’est dans cet esprit que nous ferions bien de reconnaître et d’aider les responsables fédéraux et locaux de la santé en charge de la lutte contre les épidémies, et de veiller à ce que les conditions soient en place pour générer la science qui puisse éclairer ces efforts.

Et pourtant, bien que difficile, il est également nécessaire de faire une pause et de réfléchir à la façon dont nous sommes arrivés ici. Que peut nous apprendre cette flambée, afin que nous puissions être mieux préparés pour la prochaine? Et il y en aura un prochain. Les seules questions sont de savoir quand et où, et aurons-nous tiré les leçons du défi actuel, afin de pouvoir traiter plus efficacement ce qui nous attend? Je me rends compte à certains égards qu’il semble presque trop tôt pour penser au prochain événement, mais peut-être y a-t-il un mérite à une telle réflexion à un moment où nos pensées sont aiguisées par le défi actuel. Peut-être pourrons-nous alors nous engager à investir dans un avenir où nous ne répéterons pas les erreurs qui nous ont conduits à ce moment.

À mon avis, la principale leçon de COVID-19 est la nécessité de changer le contexte dans lequel il a émergé, un contexte de désinvestissement dans la préparation à la santé publique. Nous avons tendance à nous concentrer de manière épisodique sur la préparation à la santé publique, en la mettant en lumière en période de défi et en la négligeant lorsque nous sentons que notre vulnérabilité a diminué. Par conséquent, nous n’avons tout simplement pas l’argent investi dans un système de santé qui peut étendre la détection et le traitement à temps pour faire face de manière adéquate aux flambées à grande échelle. Cette réalité a été quelque peu atténuée par les professionnels de la santé dévoués qui s’attaquent au problème COVID-19.

Mais le fait est que ces professionnels et les populations qu’ils desservent ne reçoivent pas de soutien adéquat. L’administration Trump a travaillé à démanteler les programmes de sécurité contre les maladies et à réduire le financement des initiatives de santé mondiales qui nous auraient mieux positionnés pour relever le défi auquel nous sommes confrontés. L’administration a initialement demandé 2,5 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus et a depuis signé un projet de loi de dépenses de 8,3 milliards de dollars pour lutter contre la maladie. Ce sont des fonds nécessaires, mais ils auraient été beaucoup plus efficacement dépensés pour prévenir des flambées comme COVID-19, plutôt que d’y répondre après coup. Au début de son mandat, le président Trump a accroché un portrait d’Andrew Jackson au bureau ovale. Il aurait pu considérer un autre leader américain, Benjamin Franklin, qui a déclaré: “Une once de prévention vaut une livre de guérison.”

Pourtant, la prévention des maladies ne se limite pas aux systèmes de santé, aussi critiques soient-ils. Prévenir les maladies, c’est veiller aux conditions d’où peut émerger une mauvaise santé. En particulier, cela signifie agir lorsque ces conditions créent des poches de marginalisation qui mettent certaines populations à risque disproportionné de maladie, comme nous l’avons vu lors de cette épidémie. Les populations plus âgées et les personnes atteintes de maladies préexistantes sont plus à risque de mourir du COVID-19. Les conditions liées à l’obésité, par exemple, semblent aggraver l’effet de cette maladie.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé que les personnes atteintes de maladies cardiaques courent un risque plus élevé de complications liées au COVID-19. Aux États-Unis, le taux d’obésité est d’environ 42%, un statu quo éclairé par une série de facteurs, notamment la pauvreté, la conception urbaine, les portions plus grandes et les subventions agricoles qui font des aliments malsains le prix par défaut pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d’améliorer leur alimentation. . Tout cela, nous pouvons et devons y remédier.

L’autre facteur de risque clé du COVID-19, l’âge, est devenu central dans la trajectoire démographique de notre pays. Chaque jour, 10 000 autres personnes aux États-Unis ont 65 ans. Pour ce qui est de soutenir les populations vieillissantes, nous sommes encore loin d’un monde qui aide les personnes âgées à bien vieillir. Nous n’investissons pas assez dans les maisons de soins infirmiers ou les soignants qui soutiennent le vieillissement. Nous ne sommes pas particulièrement préparés à soutenir notre population rurale vieillissante.

Tout cela a créé une mauvaise santé qui est aggravée par COVID-19 et sera aggravée par la prochaine menace infectieuse si nous ne faisons rien pour améliorer les choses. Le défi est que nous sommes presque volontaires dans notre ignorance des conditions qui sous-tendent la santé. Bien que COVID-19 nous ait concentrés sur ces conditions, nous ne devons pas commettre l’erreur de nous détourner une fois que nous pensons que la menace est passée. Se préparer à la prochaine épidémie signifie construire une société qui est vraiment saine, une société où les inégalités en matière de santé n’agissent pas comme des vecteurs prêts à l’emploi pour chaque menace infectieuse à grande échelle.

Et, il convient peut-être de noter qu’une société saine est également une société qui s’attaque à toutes ses épidémies, et pas seulement aux menaces infectieuses comme COVID-19. N’oublions pas que les États-Unis sont au milieu d’une épidémie d’opioïdes, qui a contribué à 70 237 décès par surdose de drogue en 2017, et à une épidémie de violence armée, qui a tué 39 429 personnes l’année dernière, et plus de 7 000 à ce jour en 2020. Nous avons également vu jusqu’à 52 000 décès dus à la grippe depuis octobre.

Rien de tout cela n’est destiné à minimiser ce nouveau coronavirus ou la préoccupation qu’il évoque. C’est juste pour dire que nous devrions parler de la santé tout le temps, pas seulement lorsque nous pensons qu’elle est menacée. Nous devons parler et financer des systèmes de santé robustes capables de détecter les épidémies et d’y répondre. Et nous devrions parler des conditions qui sous-tendent ces systèmes, qui façonnent notre santé chaque jour: le contexte de nos vies. Alimentation, écoles, investissement dans le vieillissement, économie équitable, fin de la marginalisation – de tels facteurs sont au cœur de la santé et devraient être au centre de notre débat national.

En cette période de défi pour la santé, nous serions en effet négligents si nous n’utilisions pas ce moment pour construire un monde plus sain, en apprenant les leçons du coronavirus et en les mettant en pratique.