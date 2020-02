Les pays d’Amérique latine ont restreint le droit de manifester et l’asile en 2019: Amnesty

SANTIAGO, 27 février (.) – L’an dernier, plusieurs pays d’Amérique latine ont restreint le droit de manifester et de demander l’asile, en violation des obligations de défense des droits humains, a déclaré Amnesty International jeudi.

L’organisation a souligné dans un rapport annuel que des manifestations ont éclaté l’année dernière au Venezuela, au Honduras, à Porto Rico, en Équateur, en Bolivie, en Haïti, au Chili et en Colombie, souvent dirigées par des jeunes exigeant des améliorations sociales et le respect des droits fondamentaux.

“Les autorités ont réagi en règle générale par des tactiques répressives et souvent de plus en plus militarisées, au lieu d’établir des mécanismes pour promouvoir le dialogue et répondre aux préoccupations de ceux qui ont manifesté”, a déclaré Amnesty dans son rapport.

“Les protestations contre les gouvernements étaient également très répandues et leurs revendications allaient de la fin de la corruption à l’accès plus équitable à l’éducation et à un niveau de vie et de santé adéquat”, a-t-il ajouté.

Au moins 210 personnes sont mortes violemment dans le cadre des manifestations: 83 en Haïti, 47 au Venezuela, 35 en Bolivie, 31 au Chili, huit en Équateur et six au Honduras, a-t-il déclaré.

Amnesty a également déclaré que l’impunité restait la norme dans les cas de violations des droits de l’homme et de crimes internationaux commis aujourd’hui et dans le passé.

Parallèlement, le nombre de personnes ayant fui la crise au Venezuela ces dernières années s’est élevé à un chiffre historique de près de 4,8 millions, selon le rapport.

L’organisation a dénoncé que le Chili, l’Équateur et le Pérou ont répondu “en imposant de nouvelles conditions d’entrée restrictives et en renvoyant illégalement des Vénézuéliens ayant besoin d’une protection internationale”.

D’un autre côté, le rapport a noté que malgré la croissance des mouvements de défense des droits des femmes dans la région, la violence sexiste est restée généralisée, alors que peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs.

