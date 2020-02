Les pêcheurs européens voient un accord avec le Royaume-Uni difficile pour juillet | Économie

Les neuf flottes de l’Union européenne (UE) qui pêchent dans les eaux britanniques, y compris celles de France, d’Espagne et des Pays-Bas, comptent sur un futur accord de pêche avec le Royaume-Uni pour faciliter l’accès mutuel aux eaux, même si elles estiment qu’il est très “optimiste” qui ferme d’ici à juillet.

“Il est très optimiste. J’y suis depuis longtemps. Je connais de nombreuses négociations entre l’UE et d’autres pays et c’est toujours très long et compliqué”, explique le président de l’Alliance européenne pour la pêche (EUFA), Gerard van Balsfoort, qui mentionne le grand nombre de réserves de pêche en jeu, plus d’une centaine, parmi les difficultés.