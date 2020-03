Les pénuries de masques faciaux ont déclenché des solutions créatives. Vont-ils fonctionner?

Alors que COVID-19 parcourt les États-Unis, les hôpitaux fonctionnent

en masques, blouses et protection oculaire. De nouvelles fournitures ne sont pas fabriquées rapidement

assez pour répondre à la demande, et les stocks semblent insuffisants.

“Il n’y a pas de renflouement”, explique David Witt, un

spécialiste des maladies et épidémiologiste chez Kaiser Permanente Oakland Medical

Centre en Californie. «Il n’y a pas d’approvisionnement militaire. Il n’y a pas de ressortissant

stock qui suffira. Cela ne vient pas d’un autre pays pour l’aide. ”

L’entreprise de fabrication de masques 3M accélère

la production et d’autres sociétés, dont Ford,

interviennent. Mais ces efforts prendront du temps. Pendant ce temps, les charpentiers,

les entreprises de vêtements et les cercles de couture locaux intensifient leur aide.

Des efforts de crowdsourcing tels que #getmePPE et le 100 Million Mask Challenge

cherchent à combler les lacunes d’approvisionnement en masques faciaux, lunettes et autres

équipement de protection ou EPI.

Un éditorial publié le 20 mars dans JAMA demandait des idées créatives.

Les propositions ont afflué avec des thèmes prédominants émergeant sur la façon de réutiliser le visage

masques appelés N95, des masques épais et bien ajustés qui peuvent bloquer de minuscules virus

particules et comment faire des alternatives aux particules commerciales. L’innovation sur

afficher chirurgien convaincu Ed Livingston, un co-auteur de l’éditorial et un

rédacteur en chef de JAMA, que «c’est le

moment Apollo 13 de la communauté du génie biomédical. ”

Dans cette urgence qui évolue rapidement, on ne sait pas

les efforts seront les plus utiles. Voici ce que nous savons et ne savons pas comment

conserver au mieux l’EPI que nous avons et comment en faire plus.

Faire durer les fournitures plus longtemps

Les hôpitaux demandent des dons à toute personne qui pourrait

avoir des EPI sous la main, y compris des travailleurs de la construction, des dentistes et des travailleurs de spa Et

m. Porter un seul masque pour plusieurs patients est «quelque chose que nous

normalement ne le font jamais », dit Witt.

Bien que cette pratique ne soit pas idéale, elle pourrait ne pas être terrible.

Les masques ne ramassent pas nécessairement beaucoup de contamination, selon une petite étude. Des chercheurs

à Singapour tamponné N95 masques, lunettes et chaussures de 30 soins de santé

travailleurs à leur sortie des chambres de 15 patients atteints de COVID-19. Non

du matériel génétique viral a été détecté, rapportent les chercheurs le 26 mars dans Infection Control & Hospital

Épidémiologie, suggérant qu’une utilisation prolongée des masques et des lunettes pourrait fonctionner,

dans certaines conditions. L’étude a peut-être manqué un virus sur les masques en raison de

la manière limitée dont les chercheurs ont testé les masques. Et les patients étaient

chambres d’isolement avec 12 échanges d’air par heure. Les conditions diffèrent à d’autres

établissements de santé.

En supposant que les masques réutilisés sont liés à un certain niveau de contamination,

d’autres ont exploré la meilleure façon de désinfecter les masques. Le temps est un puissant

désinfectant; infectiosité du SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19

maladie, chute

après deux à trois jours sur des surfaces dures. Le virus dure même

moins de temps sur d’autres surfaces (SN:

3/4/20). Certains chercheurs ont recommandé de parcourir une série de

masques, afin que les masques usés puissent «se reposer» et redevenir passivement exempts de virus.

Autres suggestions: chaleur, désinfectants chimiques et

lumière ultraviolette. Au University of Nebraska Medical Center, les soins de santé

les travailleurs pendent

des chaînes de masques usagés dans une pièce avec deux tours de lumière UV. Après un

traitement d’environ cinq minutes, les masques sont prêts à être réutilisés. le

approche est expérimentale, et il n’est pas clair si plusieurs séries de lumière UV

endommage les masques.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, infecte les gens par les yeux, le nez et la bouche. Les écrans faciaux, les lunettes, les gants et les blouses protègent les travailleurs de la santé Sturti / E + / . plus

Faire des masques à la maison

La nouvelle crise des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis

Selon les directives aux agents de santé, là où aucun masque n’est disponible,

des masques faits maison, faits de bandanas ou de foulards, par exemple, peuvent

être utilisé en dernier recours. ”

combien ils sont désespérés, qu’ils ont dit cela », dit Livingston.

Les masques en tissu ne sont pas idéaux. Une étude 2015 de plus de 1000

travailleurs de la santé à Hanoi, au Vietnam, ont constaté que ceux qui étaient affectés à

porter des masques en tissu étaient plus

susceptibles de contracter un virus respiratoire que ceux qui portaient des masques médicaux,

de fibres épaisses qui attrapent une gamme de particules. Cette étude a été publiée dans BMJ Open.

Pourtant, les masques en tissu faits maison sont mieux que rien. “Est-ce

aussi bon que [masks from] qualité médicale, qualité contrôlée, stockage assuré,

entrepôt à température contrôlée? Probablement pas », dit Witt. «Est-ce assez bon?

Absolument.” Une étude de 2008 sur les masques en tissu faits maison portés par les membres de la

grand public, publié dans PLOS ONE,

soutient cela, constatant que bien qu’imparfaits, les masques faits maison peuvent offrir

une certaine protection contre les particules virales.

Voir toute notre couverture de la nouvelle épidémie de coronavirus 2019

Le masque doit trouver un équilibre entre le filtrage

capacités et respirabilité. Certains matériaux, tels que les sacs sous vide, sont meilleurs

au filtrage que les autres, une étude de 2013 dans Disaster

Préparation à la médecine et à la santé publique

suggère. Mais les sacs sous vide sont difficiles à respirer. T-shirts en coton

offrir un tissu respirant qui a filtré grossièrement les micro-organismes

la moitié ainsi que des masques chirurgicaux dans ces expériences.

D’autres solutions de contournement se concentrent sur l’impression 3D, qui peut

des écrans faciaux durs et clairs qui protègent les yeux des travailleurs de la santé et

prolonger la durée de vie des masques faciaux. C’est ce que le Qualcomm Institute au

Université de Californie, San Diego tente de le faire. «Visières improvisées

avec certaines pièces imprimées en 3D semblent les plus réalisables », explique l’ingénieur Ramesh Rao,

directeur de l’institut.

Faire preuve de créativité

En réponse à la JAMA

appel à idées de la rédaction, plusieurs agents de santé ont suggéré des masques de plongée.

Ils sont suffisamment durables pour être stérilisés, ils protègent les yeux, le nez et la bouche,

et surtout, ils canalisent l’air à travers un petit tube qu’un filtre peut être

placé. “Pourquoi pas?” Dit Livingston. “Ca a du sens.”

Livingston et ses collègues explorent les idées, discutent avec des experts et espèrent mettre à jour les gens avec des conseils bientôt. Mais pour l’instant, “je ne pense pas que quiconque puisse dire ce qui est bien ou mal”, dit-il. «Les gens doivent faire de leur mieux.»

