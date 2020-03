Les perroquets comprennent et agissent selon les probabilités | L’avenir

Kea, un type de perroquet originaire de Nouvelle-Zélande, est capable de comprendre et d’agir sur la base de probabilités, selon une étude publiée mardi par la revue britannique Nature.

Cette découverte fait partie du premier rapport connu sur les statistiques dites inférentielles détectées chez un animal n’appartenant pas à l’espèce des grands singes.

Les experts Amalia Bastos et Alex Taylor ont réalisé plusieurs expériences visant à tester divers critères de compréhension statistique, en les comparant avec des études antérieures menées auprès de primates et d’enfants.

Les scientifiques ont d’abord formé six perroquets (appelés Blofeld, Bruce, Loki, Neo, Plankton et Taz) pour associer la couleur noire à un prix et la couleur orange à l’absence de récompense.

Ensuite, ils ont fait varier les fréquences relatives des jetons orange et noir dans deux cruches transparentes et ont offert les deux aux oiseaux, couvrant chaque jeton d’un coup de poing.

Parmi leurs découvertes, ils ont constaté que le Kea préférait les puces qui provenaient des bocaux où il y avait une fréquence relativement plus élevée – mais pas nécessairement absolue – d’objets qui portaient un prix.

Ils ont également observé que les animaux ont opté pour les cartes sélectionnées par l’un des experts qui ont effectué ces tests, ce qui tendait à offrir une fraction plus élevée des gagnants.

L’étude est pertinente car, à ce jour, seuls les humains et les grands singes avaient démontré leur capacité de statistiques inférentielles. EFE