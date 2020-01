Les personnages clés de la tragicomédie du Brexit

Le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne vendredi, après des années de chocs, de virages, d’obstacles et de drames mettant en vedette une variété de personnalités politiques.

Voici quelques-uns des personnages de cette tragicomédie:

– Cameron contre les conservateurs eurosceptiques –

Le premier ministre de l’époque, David Cameron, défenseur de l’intégration britannique dans l’UE, a proposé en 2015 avec insouciance de convoquer un référendum sur le Brexit pour réduire au silence la division qui avait déchiré son Parti conservateur pendant des années.

Il a régné en coalition avec les pro-européens du Parti libéral-démocrate et était convaincu qu’ils l’empêcheraient.

Mais lors des élections suivantes, les libéraux-démocrates ont disparu de la carte et Cameron, seul aux commandes, a dû tenir sa promesse.

Il a convoqué la consultation pour le 23 juin 2016. Il a personnellement fait campagne contre le Brexit et après sa défaite retentissante, il a démissionné.

– Mai acculé par Miller et Bercow –

La ministre camerounaise de l’Intérieur, Theresa May, qui, bien qu’eurosceptique, avait fait campagne contre le Brexit pour soutenir son patron, a été nommée pour lui succéder.

Convaincue que sa mission était de répondre au souhait de 52% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit mais respectant les craintes de 48% des votants contre, elle a négocié avec Bruxelles un accord qui ne satisfaisait ni l’un ni l’autre.

Afin de renforcer sa position de pouvoir faire et défaire, il a convoqué une législation anticipée en juin 2017 convaincue par des sondages favorables.

Mais il perd la majorité absolue et est à la merci d’un Parlement fragmenté.

La militante pro-européenne Gina Miller, directrice d’un fonds d’investissement City, avait réalisé, dans une bataille juridique choquante, que la Cour suprême britannique avait donné sa voix et voté au Brexit au Parlement.

Celui-ci, dirigé par le président controversé de la Chambre des communes, John Bercow, accusé de favoriser les pro-européens malgré leur obligation d’impartialité, a rejeté à plusieurs reprises l’accord de mai, qui a fini par démissionner en juillet 2019.

– Johnson, Farage et Cummings –

Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères de May, dont le gouvernement a démissionné en désaccord avec sa stratégie devant l’UE, a pris le relais.

Avec le populiste europhobe Nigel Farage, dont il a cependant tenté de rester à l’écart, il avait été l’une des principales figures de la campagne de probrexit, aux mains du gourou de la stratégie politique Dominic Cummings, qui est devenu son “conseiller spécial” une fois nommé Premier ministre.

Il a subi de nombreux revers parlementaires et juridiques au cours de ses premiers mois au pouvoir.

Mais, promettant un Brexit “à tout prix”, il a réussi à renégocier un accord avec Bruxelles qui semblait inébranlable. Et quand il n’a pas obtenu son approbation à temps par le Parlement, il a appelé à des résolutions législatives dans lesquelles il a obtenu une écrasante majorité absolue.

Le Brexit est sa grande victoire personnelle et le légitime au niveau national et international, malgré sa réputation de manquer joyeusement la vérité quand il lui profite.

– Barnier, Juncker et Tusk –

Ancien ministre français des Affaires étrangères et ancien commissaire européen, Michel Barnier a été sauvé de l’oubli en 2016 pour diriger l’équipe de négociation chargée de convenir du Brexit avec Londres.

Il a posé ses bases en déclarant que toutes les réunions ont eu lieu à Bruxelles et que la future relation n’a pas été négociée tant que les conditions du divorce n’ont pas été résolues.

Un négociateur implacable s’est avéré et entend continuer à l’être au cours de la prochaine phase, la discussion d’un accord commercial.

En tant que président de la Commission européenne, l’ancien Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker a vécu le Brexit depuis le début et jusqu’à son départ en décembre.

Il l’a fait avec son collègue Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais qui a présidé le Conseil européen de 2014 à 2019.

Connus pour ne pas se mordre la langue, les deux hommes ont eu des mots choquants et parfois controversés sur le processus.

“Je me suis demandé à quoi ressemble une place spéciale en enfer pour ceux qui ont défendu le Brexit sans même savoir comment le mener à bien”, a déclaré Tusk.

– Donald Trump et son intrusion –

Le président américain Donald Trump a été invité à la fête à plusieurs reprises dans ce processus long et chaotique.

Il l’a fait pour critiquer la stratégie de négociation de May, lui conseillant d’opter simplement et simplement pour un Brexit sans accord, et de féliciter son “ami” Johnson, qu’il considère comme le bon homme pour la mission.

Après le Brexit, c’est une “priorité absolue” pour lui de négocier un accord de libre-échange avec Londres.