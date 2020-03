Les personnes atteintes de sang de type A sont plus susceptibles de contracter le coronavirus

Pixabay

Scientifiques à La Chine étudié les cas de plus de 200 patients de coronavirus et ils ont constaté que ceux qui avaient une sorte de sang A semblait plus susceptible de contracter la nouvelle souche.

Les spécialistes ont examiné les données de 2 200 patients de trois hôpitaux situés dans les communautés de Wuhan et Shenzhen, dont 200 cas mortels.

Selon la recherche, publiée sur le portail medRxiv, 38% des personnes atteintes du SRAS-CoV-2 avaient du sang de type A, tandis que 26,4% étaient du sang de type B et 25,8% du sang de type. O.

Le plus petit nombre de patients était du sang de type AB, avec 10% d’entre eux.

En revanche, la répartition des groupes sanguins dans la communauté de Wuhan est de 34% avec le type O, 32% le type A, 25% le type B et 9% le type AB.

De cette façon, les analystes concluent que la partie des citoyens avec du sang type A et malade de coronavirus elle est plus élevée que la normale, par rapport aux patients sanguins de type O, qui sont moins nombreux.

Avec des informations de l’agence TASS.

