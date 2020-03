Les personnes autistes font de grands partenaires sociaux si vous leur donnez réellement une chance

Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont traité les traits et caractéristiques individuels des personnes autistes comme une essence durable de leur autisme – sans tenir compte du contexte social et sans même demander aux personnes autistes à quoi ressemble réellement leur vie sociale. Cependant, la perspective compte. Qui peut dire que ce sont les personnes autistes qui sont “maladroites”?

Crédits: Chris Bonnello

Un certain nombre de mythes sur les personnes autistes abondent. D’une part, c’est un grand mythe que les personnes autistes manquent d’empathie. C’est ainsi qu’ils ont été décrits pendant tant d’années dans la littérature clinique et dans les médias – comme des robots sans émotion et socialement désemparés. Cependant, plus vous apprenez à connaître une personne autiste, plus vous réalisez à quel point elle peut être attentionnée, même si elle peut avoir des difficultés à lire les indices sociaux. Comme le souligne Steve Silberman, l’empathie est une voie à double sens.

Une autre idée fausse commune est que les personnes autistes ne sont pas sociales. J’aime vraiment certaines approches récentes qui ajoutent une plus grande complexité à ce problème, montrant que lorsque vous adoptez une approche contextuelle basée sur les forces, vous pouvez voir que les personnes sur le spectre de l’autisme sont beaucoup plus sociales que les chercheurs ne l’ont jamais réalisé. La lentille sur laquelle nous regardons une personne est importante. Comme Megan Clark et Dawn Adams l’ont dit, “Lorsque l’autisme est vu à travers une lentille déficitaire, les forces, les attributs positifs et les intérêts des individus sur le spectre peuvent être éclipsés.”

Dans une étude récente, Clark et Adams ont posé à 83 enfants du spectre de l’autisme (âgés de 8 à 15 ans) diverses questions sur eux-mêmes. Lorsqu’on leur a demandé «Qu’est-ce que vous aimez le plus chez vous?», Les thèmes les plus courants étaient «Je suis un bon ami ou une bonne personne à côtoyer» et «Je suis doué pour certaines choses». Lorsqu’on leur a demandé «Qu’est-ce qui vous plaît le plus? “, l’un des thèmes les plus approuvés était l’interaction sociale.

En d’autres termes, lorsqu’on leur a demandé de parler de leur propre vie, les interactions sociales ont émergé organiquement comme un thème positif prédominant chez les adultes autistes. Clark et Adams ont conclu que “les études d’auto-évaluation fournissent aux individus sur le spectre de l’autisme une opportunité bien nécessaire d’exprimer et de partager leurs attributs, leurs forces et leurs intérêts avec les autres, en ajoutant leur voix à la littérature.” Je considère que c’est un pas en avant – en fait, leur poser des questions sur leur vie, pas seulement sur des scientifiques racontant aux autistes à quoi ils ressemblent.

Cette recherche est cohérente avec la recherche montrant qu’au moins 80% des enfants sur le spectre de l’autisme ont au moins un ami et la majorité sont satisfaits de leurs amitiés. S’il est vrai que les enfants sur le spectre de l’autisme dans les salles de classe d’enseignement général sont souvent à la périphérie de leur engagement social en classe, les chercheurs suggèrent que cela est dû en grande partie au manque de soutiens qui permettraient aux personnes autistes de s’engager avec leurs pairs sur le Cour de l’école.

Le biais peut être un facteur important pour nous permettre de voir le vrai potentiel social des personnes autistes. Dans une étude, Noah Sasson et ses collègues ont constaté que même en quelques secondes, les personnes en développement se prononcent généralement rapidement sur les personnes atteintes du spectre de l’autisme. Ces schémas sont robustes, se produisent rapidement et persistent à travers les groupes d’âge des enfants et des adultes. Malheureusement, ces jugements ne sont ni favorables ni bons.

Mais voici le coup de pied: les chercheurs ont constaté que les préjugés contre les personnes autistes ont disparu lorsque les impressions étaient basées sur un contenu conversationnel manquant d’indices audiovisuels. Comme le notent les chercheurs, «le style, et non la substance, génère des impressions négatives des personnes atteintes de TSA». Ils plaident pour une perspective plus large qui tienne compte à la fois des déficiences et des préjugés des partenaires sociaux potentiels.

Entrez une étude plus récente. Kerianne Morrison et ses collègues ont examiné les interactions sociales en temps réel de 67 adultes autistes et 56 adultes en développement typique. Les participants se sont engagés dans l’un des trois groupes conversationnels: autisme-autisme, généralement en développement-généralement en développement et autisme-généralement en développement. Une fois la conversation terminée, les participants ont enregistré leurs impressions sur leur partenaire et la qualité de l’interaction. Cela a permis aux chercheurs de séparer les informations d’impression des évaluations de la qualité réelle de la conversation.

Les adultes autistes étaient perçus comme plus maladroits, moins attrayants et moins chaleureux par rapport aux partenaires sociaux en développement typique. Cependant, les adultes autistes n’étaient pas considérés comme moins intelligents, dignes de confiance ou sympathiques. De plus, bien que les adultes autistes soient considérés comme plus maladroits et moins attrayants, la perception de la qualité de la conversation ne différait pas entre les adultes autistes et les partenaires sociaux en développement typique. Ce résultat reproduit l’étude de 2017 selon laquelle les impressions négatives des personnes autistes en situation sociale sont davantage motivées par leurs différences de présentation que par le contenu réel de leur conversation.

En outre, par rapport aux participants généralement en développement, les chercheurs ont constaté que les participants autistes déclaraient se sentir plus proches de leurs partenaires sociaux. Il existe plusieurs explications possibles, mais l’une d’entre elles pourrait être que les personnes autistes accordent plus d’importance aux interactions sociales, en particulier lorsqu’elles ont la possibilité de socialiser. Peut-être que les personnes sur le spectre de l’autisme sont plus enclines à fuir les bavardages et les plaisanteries superficielles et à apprécier des relations plus étroites que les personnes en développement. Au moins dans le domaine de l’accouplement, il existe des preuves que les personnes ayant des traits autistiques ressemblent généralement moins à l’accouplement à court terme et signalent un engagement plus fort envers les relations amoureuses à long terme. Les personnes autistes peuvent non seulement faire de bons partenaires sociaux, mais elles peuvent aussi faire de grands partenaires romantiques!

Enfin, Kerianne Morrison et ses collègues ont trouvé une tendance pour les adultes autistes à préférer interagir avec d’autres adultes autistes, et les personnes autistes ont déclaré en révéler plus sur elles-mêmes lors d’une interaction avec une autre personne autiste par rapport à une interaction avec un partenaire social généralement en développement. En zoomant sur le contenu des conversations, les personnes autistes étaient plus susceptibles de découvrir leurs domaines d’intérêt particuliers lorsqu’elles discutaient avec d’autres sur le spectre de l’autisme. Les chercheurs concluent: “ces résultats suggèrent que l’appartenance sociale peut augmenter pour les adultes autistes lorsqu’ils sont associés à d’autres personnes autistes, et soutiennent le recadrage des difficultés d’interaction sociale dans l’autisme comme une déficience relationnelle plutôt qu’individuelle.”

J’aime vraiment l’idée de recadrer la maladresse sociale de l’autisme. Comme je l’ai suggéré ailleurs, nous devrions peut-être penser au style social des personnes autistes comme une forme de créativité sociale. Une classe émergente d ‘«interventions de groupe basées sur le théâtre» applique des techniques basées sur le théâtre dans un cadre de groupe pour accroître l’engagement conjoint et le jeu chez les enfants autistes.

Par exemple, Matthew Lerner et ses collègues ont utilisé des techniques d’improvisation pour enseigner aux enfants autistes comment réagir à des scénarios sociaux inattendus. Les activités sont conçues pour être amusantes et pour offrir une joie partagée et une connexion entre les participants. Beaucoup d’enfants autistes qui y participent sont traités comme “maladroits” et “bizarres” par les autres dans les écoles. Cependant, lorsqu’ils s’engagent dans l’improvisation les uns avec les autres, ils sont considérés comme les êtres humains drôles, originaux et impressionnants qu’ils sont vraiment.

Tous ces résultats suggèrent que les difficultés d’interaction sociale observées chez les personnes autistes peuvent être très contextuelles et dépendre de la bonne adéquation entre la personne et l’environnement. Mais plus largement encore, ces nouvelles méthodes et approches au sein de la psychologie transforment la façon dont les personnes autistes se considèrent dans le monde et ce qu’elles sont finalement capables de devenir. Il met en évidence la façon dont leur câblage cérébral unique peut être une force, au lieu d’essayer immédiatement de les “réparer”. En rencontrant des personnes autistes là où elles se trouvent, nous constatons qu’elles sont capables de bien plus que les chercheurs et le grand public ne le pensaient depuis longtemps.