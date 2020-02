Les personnes handicapées souffrent aussi du cancer

Le 4 février était la Journée mondiale contre le cancer, et parmi les principaux problèmes signalés par l’Union pour la lutte internationale contre le cancer, qui a parrainé l’événement, était «l’égalité d’accès» aux services de lutte contre le cancer. Cela est particulièrement important pour la communauté des personnes handicapées, qui est souvent négligée dans la recherche et les campagnes sur les disparités liées au cancer.

Avec l’adoption de l’Americans with Disabilities Act et d’autres lois, les personnes handicapées font de plus en plus partie du tissu riche et diversifié de la société et ont le droit de bénéficier d’un accès égal aux soins de santé, y compris le dépistage du cancer. Cependant, les professionnels de la santé ne sont souvent pas préparés et ne savent pas comment fournir des services équitables et de haute qualité à cette population parfois complexe, dont le corps peut nécessiter des adaptations en équipement ou en procédures. Au lieu de cela, les prestataires de santé et les efforts de promotion de la santé se concentrent souvent sur des questions directement liées à un handicap plutôt que sur l’amélioration de la santé et du bien-être grâce à des stratégies de prévention et de détection précoce.

Cela est particulièrement troublant en ce qui concerne le dépistage du cancer, le principal moyen de détection précoce et de traitement de la maladie, avec des rapports montrant qu’une série d’obstacles contribuent à une disparité significative dans le dépistage préventif du cancer chez les personnes handicapées. Ces problèmes contribuent à ce que les personnes de différents types d’incapacités soient beaucoup moins susceptibles de recevoir des dépistages préventifs importants, tels que les frottis vaginaux, les mammographies, le dépistage du cancer colorectal et intestinal, et sont plus à risque de retard de diagnostic et de mortalité par cancer, résultats qui n’ont pas d’évidence médicale évidente. relation avec le diagnostic d’incapacité d’une personne.

En fait, il est plus probable que de mauvais comportements en matière de santé et des recommandations d’aiguillage évitables inadéquates par les fournisseurs de soins de santé soient à l’origine de ces inégalités dans les résultats en matière de santé. En fait, une étude récente a révélé que les fournisseurs de soins primaires eux-mêmes ont indiqué qu’ils avaient besoin d’une formation et d’une éducation supplémentaires pour améliorer leur confort dans la recommandation et la réalisation d’un dépistage du cancer pour les personnes handicapées physiques et intellectuelles.

En tant qu’ergothérapeute, je comprends à quel point il est essentiel d’adapter les interventions aux besoins spécifiques du client. Une collègue en ergothérapie et chercheuse à l’Université de l’Illinois à Chicago, Susan Magasi, s’attaque à ces problèmes avec une campagne menée par ses recherches sur l’accès aux soins de santé pour les femmes handicapées, la campagne ScreenABLE.

Travaillant en partenariat avec des survivantes handicapées du cancer du sein, Magasi a créé des courts métrages innovants et fondés sur des données probantes pour éduquer les fournisseurs ainsi que les membres de la communauté sur les obstacles physiques et comportementaux au dépistage du cancer. “ScreenABLE Saturday”, une foire annuelle du bien-être organisée par l’équipe de Magasi pour les femmes handicapées, offre un accès gratuit aux mammographies, des démonstrations interactives et des ateliers qui incluent le bien-être physique, la nutrition, la santé mentale, les comportements de santé et l’accès aux professionnels de la santé. La campagne ScreenABLE a galvanisé la voix collective des communautés handicapées et universitaires pour agir afin de réduire l’impact du cancer pour un segment de la société souvent négligé et pourrait être un modèle d’autres initiatives communautaires innovantes.

Toutes les personnes bénéficient d’un soutien, d’informations et de ressources appropriés visant des approches préventives qui optimisent le potentiel de gestion réussie de leur santé. S’assurer que les personnes handicapées ont accès à ces services contribue à atteindre les objectifs d’équité en matière de santé de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui reconnaît que les personnes handicapées ont le «droit d’atteindre le meilleur état de santé possible sans discrimination sur la base du handicap. “

Certes, les personnes handicapées peuvent avoir des problèmes de santé qui exigent parfois qu’un prestataire examine plus spécifiquement les interventions de santé liées au handicap. Cependant, cela ne devrait pas se faire au détriment du suivi des approches recommandées pour les stratégies de dépistage du cancer car celles-ci offrent les meilleures chances de survie grâce à une détection et un traitement précoces. Les personnes handicapées ne devraient pas se voir refuser l’accès à ces dépistages potentiellement vitaux. Environ 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap.

L’objectif de la Journée mondiale contre le cancer est de réduire l’impact mondial du cancer, et des campagnes comme ScreenABLE sont un exemple de la manière dont à la fois embrasser le handicap en tant que partie de la communauté mondiale et une méthode pour réduire le fardeau du cancer pour toutes les personnes, y compris les plus de 1 milliard de personnes handicapées dans le monde.