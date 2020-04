Les personnes infectées et décédées remontent en Italie et la responsabilité est exigée | Monde

“Le bout du tunnel est encore loin. Je continue de mendier: restez à la maison et faites attention”, tel était le message du commissaire extraordinaire de l’urgence coronavirus en Italie, Domenico Arcuri, un jour où le défunt est revenu. et ceux infectés la veille.

Les experts assurent que la courbe de contagion en Italie est dans sa phase plate et qu’elle commencera à chuter, mais ce n’est pas encore en vue comme les données du décompte d’aujourd’hui l’ont montré après que le gouvernement italien a décidé hier de prolonger les mesures de confinement et la fermeture des activités non essentielles jusqu’au 3 mai,