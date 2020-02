Les pesticides tuent le condor des Andes

Cela commence par l’odeur de la mort.

Au-dessus des plaines argentines, un condor des Andes (Vultur gryphus) – l’une des plus grandes espèces d’oiseaux volants du monde – capte l’arôme distinctif de la chair en décomposition au vent. Il est rapidement rejoint par d’autres condors, peut-être une douzaine ou plus, qui commencent à tourner en rond dans le modèle familier de tous les vautours charognards.

Bientôt, les condors massifs espionnent la source de la délicieuse odeur: un mouton ou une chèvre morts gisant dans un champ. Les oiseaux affamés se dirigent rapidement vers la descente, atterrissent autour du corps et commencent à se nourrir, déchirant la peau et la viande avec leur bec pointu.

Ensuite, les condors commencent également à mourir.

Au début, ils semblent simplement désorientés. Puis ils commencent à trébucher, à convulser et à tomber autour des moutons morts. Quelques-uns peuvent essayer de voler, battant des ailes puissantes qui s’étendent sur 10 pieds – pour s’écraser au sol à quelques mètres seulement.

Finalement, le champ est jonché de condors morts. Peu ou pas s’échappent.

Cette horrible scène s’est jouée à plusieurs reprises en Argentine ces dernières années. Dans un incident qui a fait la une des journaux du monde entier, 34 condors andins sont morts sur un seul site en 2018 – un coup dur pour une espèce dont la population est estimée à seulement 6700 individus matures, dont environ 2500 vivent en Argentine.

Qu’est-ce qui tue ces oiseaux? Tragiquement, c’est un cas de persécution par des pesticides. Les propriétaires de bétail qui craignent inutilement les condors imposants – qui ne mangent que des charognes (pas des proies vivantes) – attirent les oiseaux avec des moutons morts et d’autres animaux remplis de puissants pesticides neurotoxiques illégaux tels que le carbofuran et le parathion. Ils savent que tout ce qui mange les carcasses mourra rapidement – en théorie, laissant le reste du bétail à proximité «à l’abri» des prédateurs.

Les condors andins ne sont pas la seule cible. Les agriculteurs utilisent également les corps chargés de pesticides pour attirer les pumas, les renards, les lynx, les aigles et autres prédateurs qui s’attaquent vraiment de temps en temps au bétail.

Mais ce sont les condors qui ont été le plus durement touchés par la pratique. Un nouvel article publié le 15 janvier dans la revue Biological Conservation appelle les empoisonnements «la plus grande menace pour le condor andin».

«Nous concluons que ce problème peut conduire à l’extinction de l’espèce si nous n’agissons pas de toute urgence», explique l’auteur principal du document, Carlos I. Piña, biologiste à l’Universidad Autonoma de Entre Rios.

Piña et ses collègues chercheurs – Rayen Estrada Pachecoab, N. Luis Jácome, Vanesa Astore et Carlos E. Borghi – ont étudié 301 oiseaux traités ou collectés par le Centre de sauvetage des condors andins en Argentine entre 2001 et 2018. À l’aide de dossiers et d’autopsies, ils ont identifié 21 événements d’empoisonnement en Argentine qui ont tué un total de 99 condors – 77 décès en 2017 et 2018 seulement (le document ne comprend pas les données de 2019). Ils ont également identifié 29 autres cas d’empoisonnement possibles. Dans certains cas, le centre de sauvetage a localisé des oiseaux présentant des symptômes d’empoisonnement qui sont morts quelques heures après leur découverte.

Les chercheurs ont également constaté que les empoisonnements se produisent dans toute l’Argentine, ont augmenté en fréquence depuis le début de 2017 et représentent désormais 79% des décès signalés au centre de secours.

Un condor des Andes dans le programme d’élevage de conservation à la National Aviary à Pittsburgh. Crédit: John R. Platt / The Revelator Flickr (CC BY-NC-ND 3.0).

Les décès sont particulièrement alarmants car les condors sont déjà confrontés à une série d’autres menaces, notamment la chasse illégale, l’empoisonnement au plomb (similaire aux condors de Californie) et les collisions avec des lignes électriques.

De plus, leurs populations augmentent lentement dans les meilleures circonstances.

«Les condors ont un taux de reproduction très faible», explique Piña. Ils n’atteignent la maturité sexuelle qu’à l’âge de 9 ou 10 ans, puis ils nichent tous les deux ans et élèvent un seul poussin à la fois.

Il est désormais probable que plus de condors andins meurent qu’ils ne naissent.

«Ces décès surviennent à un rythme et à une échelle qui ne permettent pas le rétablissement naturel des individus dans la population», explique Piña.

Et ce n’est pas seulement les condors qui sont tués. Selon le journal, les corps d’animaux de huit autres espèces ont été trouvés près de condors morts. Il s’agit notamment des vautours noirs américains (Coragyps atratus), du goéland argenté (Larus dominicanus), des mouffettes à nez de porc de Molina (Conepatus chinga) et des pumas (Puma concolor).

Les poisons sont également potentiellement nocifs pour l’homme. «Il existe des enregistrements oraux de cas de personnes empoisonnées par le placement de ces poisons», explique Piña. Cela présente un risque pour les responsables chargés de nettoyer les sites de mise à mort. L’EPA relie l’exposition aiguë à court terme du parathion à des troubles nerveux centraux, à une baisse de l’activité des globules rouges, à des nausées et à d’autres risques pour la santé.

Et puis il y a la vue d’ensemble: le coût environnemental de ne pas avoir de condors dans le paysage si ce problème persiste.

«Les vautours jouent un rôle fondamental dans l’écosystème, car ils éliminent les carcasses d’animaux morts qui, s’ils ne sont pas éliminés, deviennent des sources d’infection et peuvent affecter la santé humaine», explique Piña. “Ils sont comme de grands nettoyants naturels.”

En plus de remplir ce rôle écologique, les condors ont également une importance culturelle.

«Pour les peuples autochtones d’Amérique du Sud, c’est l’oiseau sacré qui relie le monde dans lequel nous vivons au cosmos», explique Piña. «Nous voyons des condors sur les emblèmes, les boucliers et les drapeaux des pays andins. La perte de ces oiseaux représente également une grande perte culturelle pour notre société. »

Le condor des Andes déploie ses ailes à la volière nationale de Pittsburgh. Crédit: John R. Platt / The Revelator Flickr (CC BY-NC-ND 3.0).

Avec les condors remplissant tant de rôles importants et la fréquence des empoisonnements augmentant, comment pouvons-nous résoudre ce problème?

Piña et ses collègues chercheurs recommandent une approche à trois niveaux.

Le premier consiste à éduquer les propriétaires de bétail sur l’importance des condors et les risques sanitaires des pesticides. “Nous pensons que travailler sur l’éducation sur la dangerosité de l’utilisation de ces appâts toxiques est l’une des lignes d’action nécessaires pour résoudre ce problème”, a déclaré Piña.

Cela ne résoudra pas tout, reconnaît-il, car certaines personnes savent déjà que les poisons sont dangereux mais les utilisent quand même.

Cela nous amène à la deuxième solution: protéger le bétail. «Il est essentiel de trouver des moyens de réduire la prédation sans affecter la santé environnementale», explique Piña. “Un exemple pourrait être l’incorporation de chiens de protection des bovins, qui se sont avérés réduire considérablement la prédation en Patagonie Argentine.” Les chercheurs ont commencé des études avec des éleveurs de bovins pour comprendre diverses techniques déjà utilisées dans différentes parties du pays, ainsi que comment les éleveurs perçoivent les pertes de bétail qu’ils subissent.

Le troisième niveau concerne la loi. Ces pesticides sont déjà illégaux – le parathion a été interdit en Argentine en 1993 et ​​une nouvelle loi interdisant le carbofuran et quatre autres pesticides est entrée en vigueur en octobre dernier – mais ils sont néanmoins largement utilisés. Piña dit que l’ajout d’une loi supplémentaire pourrait aider à résoudre ce problème. «Nous pensons qu’il serait préférable d’avoir une loi nationale sur la traçabilité et la prescription des produits agrochimiques afin que leur commerce soit réglementé et que les ventes de ces produits soient soumises à une prescription professionnelle», dit-il. «De cette façon, l’accès facile à ces produits serait un peu diminué.»

L’Argentine, quant à elle, ne prend pas le problème à la légère. Outre les récentes interdictions de pesticides, le pays et une fondation partenaire ont récemment lancé l’Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos («Stratégie nationale contre la charogne empoisonnée»). “Le [program] vise à améliorer la détection et le traitement des cas d’empoisonnement, en minimisant les risques pour le personnel impliqué dans ces processus », rapporte Piña. «Le plan vise également à générer une connaissance plus précise des sites les plus conflictuels afin d’orienter les efforts de conservation et la sensibilisation et l’éducation de la communauté.»

Beaucoup de travail reste à faire pour sauver le condor andin de cette menace émergente, mais avec plus de 1% de tous les condors andins tués depuis 2017, les chercheurs disent qu’il est temps pour l’Argentine – et peut-être les pays voisins – d’agir. Sinon, les grands oiseaux peuvent devenir juste une autre vague de mort sur le vent.

Ce message est apparu pour la première fois sur The Revelator le 3 février 2020.