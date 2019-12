Les photos de la première de "Fatima is Magic", le premier spectacle qui a ouvert la saison théâtrale à Mar del Plata

Dans cette œuvre, Fatima a rejoint le grand imitateur Ariel Tarico et a joué sur scène une série de croquis avec sa palette de personnages allant de Mauricio Macri et Cristina Fernández de Kirchner à Carlos Tevez. Participe également le magicien Emanuel, qui présente ses nouvelles et surprenantes astuces d'illusionnisme et d'évasion, récemment apportées de Las Vegas.