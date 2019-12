Les photos de Noël d'Adele qui ont déclenché un débat sur l'image corporelle

Adele, la chanteuse et compositrice britannique qui a conquis le cœur du public depuis des années, a téléchargé des photos de Noël sur son compte Instagram dans lequel elle apparaît avec le Grinch et le Père Noël. Cependant, la publication a fait sensation, car L'apparence de l'artiste est totalement différente de ce qui a été vu ces dernières années.

«Nous avons tous deux essayé de gâcher Noël, mais ensuite, nos deux cœurs ont grandi! Merci d'être venu à ma fête et de nous faire sentir comme des enfants Grinch. Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous », a écrit la chanteuse pour accompagner la photo dans laquelle Il apparaît dans une robe en satin noir, avec des manches ballon et un décolleté en cœur.

En noir et blanc, Adele surprend le public avec une perte de poids remarquable qui a impacté ses abonnés et les personnages de l'émission. De nombreux commentaires ont flatté la chanteuse pour son image corporelle et la publication compte près de deux millions de likes.

L'image a ouvert la porte à un débat sur l'apparence des femmes et la stigmatisation de la minceur dans le corps féminin. D'un côté, il y avait ceux qui soutenaient que la perte de poids rapide de l'artiste était inquiétante et de l'autre qui affirmait qu'elle était en surpoids.

Corps positif et la pression sur Adele

Depuis qu'Adele est devenue célèbre en 2008, alors qu'il n'avait que 20 ans, a été fortement critiqué pour son poids tout en étant reconnu dans le domaine musical – Son premier album est le numéro un des albums les plus écoutés d'Angleterre. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, son apparence est totalement différente de ce qu'elle était au début, mais Les commentaires se concentrent toujours sur la taille de votre corps.

Le processus de perte de poids de la chanteuse a été progressif, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle l'avait fait pour des raisons de santé. Après avoir fait la couverture du magazine Vogue, Adele a déclaré au magazine Les gens qui avait perdu plusieurs kilos avec l'aide de régimes végétariens, en plus d'avoir cessé de manger des boissons gazeuses, des bonbons et des aliments transformés. Selon ses déclarations, ce qui l'a le plus aidée, c'est que son ex-mari, Simon Konechi, a également suivi ces régimes. "Marcher sur cette route avec quelqu'un a facilité les choses", a-t-il déclaré.

Une fois même Designer allemand Karl Lagerfeld, qui à l'époque avait 78 ans, Il a dit qu'il préférait Adele à Lana del Rey, mais le premier était un peu gros.

Face à ces critiques, Adele a répondu: «Je n'ai jamais voulu ressembler aux mannequins qui apparaissent sur les couvertures des magazines. Je représente la plupart des femmes et j'en suis très fière. »

Tout au long de sa carrière, Adele a dû faire face à des stigmates sociaux liés au poids. Maintenant elle réapparaît dans la sphère publique plus de 68 kilos perdus, impactant les spectateurs et remettant la taille et les mensurations de son corps dans l'œil de l'ouragan

Dans le cadre d'une société où minceur et beauté ont été utilisées comme synonymes pour objectiver et stigmatiser le corps des femmes, notamment dans le spectacle, un mouvement connu sous le nom de "Corps positif."

Ce mouvement est né du féminisme en quête d'acceptation corporelle des femmes, en interrogeant les concepts liés à l'esthétique acceptable dans la corporalité féminine. Aujourd'hui, La minceur est devenue un statut social et la graisse est une forme de discrimination, selon le sociologue spécialisé dans le genre, Bastián Olea Herrera, qui s'est concentré sur les problèmes liés à la stigmatisation de l'adiposité.

Ceci parce que Être mince offre «la possibilité d'obtenir un certain statut socialement valorisé par l'acquisition d'une corporalité spécifique», écrit Olea Herrera dans son texte «La stigmatisation de l'adiposité féminine».

Contrairement à Body Positive, c'est ce qu'on appelle phobie des graisses, qui fait référence à l'existence d'un parti pris discriminatoire envers les personnes en surpoids. Le seuil entre ce qui est considéré ou non obésité est de plus en plus diffus. Surtout, Les figures publiques féminines évoluent dans un espace où elles sont constamment objectivées et indiquées par leur figure.

Bien qu'Adèle ait constamment souligné qu'elle perd du poids pour des raisons de santé, il y a eu une forte pression sociale et médiatique centrée sur son corps. Un débat qui, du point de vue de la minceur ou du gras, l'a contraint à s'adapter à des normes esthétiques spécifiques.

Un utilisateur de Twitter a lié ces problèmes au cas d'Adele en écrivant: "Oh non, Adele est très maigre", les gens qui disent cela reviennent à dire qu'Adele a dû perdre du poids pour sa santé quand elle était en surpoids. L'immoralité à son point. Adele les enverrait bien loin. »