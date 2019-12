Les photos de Susana Giménez, Mariana Fabbiani et Adrián Suar, ensemble à Punta del Este

Il y a beaucoup de figures du spectacle argentin qui choisissent de passer les fêtes du Nouvel An à Punta del Este. La ville uruguayenne devient presque un jour pour l'autre dans un refuge de Buenos Aires convulsé et chauffé, ainsi qu'un lieu de rencontre pour les célébrités pour passer la journée à la plage et la nuit dans des restaurants et discothèques de luxe.

Comme vous pouvez le voir sur les images, les clients de l'auberge exclusive La Huella ont assisté à la Rencontre nocturne de Susana Giménez, Adrián Suar, Mariana Fabbiani, son partenaire, Mariano Chihade et Gustavo Bermúdez.

La diva a été invitée par le directeur de la programmation d'El Trece, qui était avec son grand ami, Bermúdez, et l'hôte, avec qui il a une excellente relation. Le groupe était assis à la même table et prévu pour un 2020 prospère. Ils ont quitté l'endroit avec des rires et des câlins, démontrant ainsi qu'ils avaient passé une bonne nuit.

Susana Giménez, on le sait, est une grande fan de Punta del Este. Il a même son plus grand manoir, La Mary, à l'extérieur de la ville, où il profite généralement de la plupart des étés. Là, il a passé Noël avec sa fille, Mercedes Sarrabayrouse, son gendre, Joe Miranda, et un très petit groupe d'amis, après la fin de leur programme. Pour le réveillon du Nouvel An, oui, accueillera un dîner plus grand et plus peuplé, avec des invités comme Teté Coustarot et les producteurs Pet Figueroa et Daniel Mañas. L'arrivée de ses 76 ans, le 29 janvier, sera célébrée à Miami.

Adrián Suar est également Visiteur régulier dans la ville uruguayenne. En préparant la première de Corazón Loco, son nouveau film, l'acteur et producteur repose sur les plages du pays voisin avec son grand ami Gustavo Bermúdez. Dans une récente interview avec TeleshowIl a fait référence à son année de travail: «Je suis un fan de télévision et je pense qu'il a encore beaucoup de vie utile. A Polka et El Trece, nous avons décidé de miser sur un roman d'époque qui a connu un réel succès, du récit à l'artistique. L'Argentine, la Tierra de Amor et Venganza ont eu un excellent accueil du public, reflété non seulement dans le classement mais aussi dans le grand impact sur les réseaux.

Pour sa part, Mariana Fabbiani a mis en ligne une photo à Noël avec ses enfants: «Une dernière nuit. Avec mes poussins Célébrer, toujours célébrer! Je vous envoie de nombreux bisous et meilleurs voeux! Que tout est accompli. Joyeux Noël!"