Les physiciens se rapprochent de la question de la rareté de l’antimatière

L’un des plus anciens mystères de l’univers est également l’un des plus déroutants. Pendant le big bang, il y a environ 13,8 milliards d’années, la matière et l’antimatière – qui sont supposées être identiques, à l’exception du premier ayant la charge électrique opposée au second – auraient dû être créées en quantités égales. Lorsque ces deux-là entrent en contact l’un avec l’autre dans l’univers d’aujourd’hui, ils sont anéantis dans un éclat de lumière et de particules fondamentales plus exotiques. Pourquoi, alors, vivons-nous dans un cosmos dominé par la matière plutôt que dans un vide hurlant rempli uniquement d’échos éphémères d’une annihilation dévorante de l’aube des temps?

Pour le savoir, les physiciens des particules ont été en train de tester les propriétés de la matière et de l’antimatière pour voir comment elles se comparent. Pour la matière, ce processus est relativement simple. Mais pour l’antimatière, c’est beaucoup plus difficile. Étant donné que l’antimatière est instantanément détruite lors de l’interaction avec la matière, il est difficile de la conserver intacte pour une enquête détaillée. Au cours de la dernière décennie, cependant, les expérimentateurs ont fait de grands progrès dans ces études en isolant des quantités toujours plus importantes d’antimatière dans le vide pendant des périodes de plus en plus longues, permettant progressivement de nouvelles percées dans la recherche.

Les dernières découvertes proviennent de scientifiques de l’expérience ALPHA au CERN près de Genève, qui rapportent dans la revue Nature qu’ils ont pu suspendre des atomes de l’équivalent en antimatière de l’hydrogène, l’antihydrogène, pendant des centaines d’heures dans le vide. Cela leur a permis d’observer que dans l’antihydrogène – qui est composé d’un antiproton et d’un positron, l’antiparticule de l’électron – les sauts de niveaux d’énergie connus sous le nom de décalage de Lamb étaient identiques à ceux observés dans l’hydrogène. Cette symétrie exclut l’une des réponses possibles à l’écart matière-antimatière.

“Nous avons eu d’autres mesures que nous avons faites dans le passé, mais celle-ci est fondamentalement différente. Nous étudions le spectre de l’antihydrogène », explique le co-auteur de l’étude, Jeffrey Hangst, de l’Université d’Aarhus au Danemark. “Il n’y a pas de résultats inattendus, mais le fait que nous puissions maintenant regarder ces choses dans l’antimatière est vraiment significatif pour nous et pour l’avenir de ce que nous faisons. Lorsque nous recherchons un accord complet entre la physique de la matière et l’antimatière, nous devons cocher toutes les cases, et c’est très important. »

Le changement d’agneau a été observé pour la première fois par le physicien américain Willis E. Lamb, Jr., en 1947, une mesure qui lui rapportera plus tard un prix Nobel. Les électrons gravitent autour des noyaux des atomes, mais ils peuvent subir des sauts quantiques entre les orbites, correspondant à certains niveaux d’énergie, qui entraînent une émission ou une absorption de lumière. Lamb a montré que deux niveaux d’énergie d’hydrogène, 2S et 2P, présentaient un changement ou un changement détectable, ce qui défiait certaines prédictions théoriques. Attribuée à l’existence de particules virtuelles émises et réabsorbées dans le vide, la découverte du décalage de Lamb a contribué à une myriade de développements majeurs dans la théorie quantique. «Le résultat du document de la collaboration ALPHA est que les déplacements de l’hydrogène et de l’antihydrogène de Lamb semblent identiques», explique Stefan Ulmer du CERN, qui n’a pas participé aux dernières recherches.

Matière et antimatière la symétrie comportementale est également régie par quelque chose connu sous le nom de symétrie charge-temps-parité (CPT), qui stipule essentiellement que toutes les lois de la physique dans l’univers restent les mêmes sous toutes les transformations (en dehors de quelques cas spéciaux bien définis). Pour expliquer le problème matière-antimatière, quelque chose dans la théorie CPT – et donc dans le modèle standard de physique, le cadre de toutes les particules subatomiques connues et les forces fondamentales à l’exception de la gravité – doit être faux. En observant le déplacement de l’Agneau à la fois dans la matière et dans l’antimatière, les physiciens espèrent réduire ce que ce «quelque chose» pourrait être.

De telles expériences «limitent les effets possibles d’une nouvelle physique ou d’une violation du CPT», note Randolf Pohl de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence en Allemagne, qui n’était pas non plus impliqué dans la recherche. «Toute différence que vous trouvez est une violation claire du modèle standard», dit-il. «Donc, si vous mesurez une différence entre l’hydrogène et l’antihydrogène, le modèle standard est mort. Notre compréhension de la physique est incomplète et nous devons trouver quelque chose de nouveau. Cela ne s’est pas encore produit, mais comparer la matière et l’antimatière est un moyen très propre de tester les fondements du modèle standard. »

Thomas Udem, de l’Institut Max Planck pour l’optique quantique en Allemagne, dit que les dernières découvertes de l’ALPHA sont «excitantes» et note que les premières expériences à faible énergie ont entraîné une accélération des antiparticules à la vitesse de la lumière – un détail gênant pour les tentatives de les amadouer formant des atomes. “Vous ne pouviez rien faire avec eux sauf pour détecter qu’ils étaient là”, dit-il. En revanche, les énergies plus élevées utilisées dans l’expérience ALPHA ralentissent suffisamment les antiprotons et les positrons pour que les particules forment des atomes d’antihydrogène pour une étude plus approfondie.

Bien qu’aucune violation des lois connues de la physique n’ait émergé, ces résultats de l’expérience ALPHA ouvrent un nouveau chapitre dans les études de la symétrie matière-antimatière, qui promet des réponses longtemps recherchées à l’une des questions les plus déroutantes de l’univers. «Parfois, je me pince, parce que quand j’ai commencé, nous n’avions pas du tout d’antihydrogène. Et beaucoup de gens ont dit que nous ne pourrions jamais y arriver », explique Hangst. “Maintenant, nous avons jusqu’à des milliers d’atomes stockés. C’est vraiment une révolution que nous sommes capables de faire cela. “