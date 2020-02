Les pièces et les sacs s’approfondissent en raison de l’expansion des coronavirus dans la région

LIMA, 28 février (.) – Les devises et les échanges latino-américains ont accentué leurs pertes vendredi, au cours de leur deuxième semaine négative et en ligne avec les carrés mondiaux, dans la crainte d’une récession mondiale due à l’expansion du nouveau coronavirus qui a atteint Mexique et Brésil

* Le gouvernement mexicain a confirmé les deux premiers cas de coronavirus dans le pays, dont un dans la capitale, mais a demandé à la population de se calmer en s’assurant qu’elle est prête à faire face à la situation.

* Au Mexique, le peso a chuté de 1,2%, à son septième jour en rouge. Le peso a accumulé un effondrement de 6,42% en un peu plus d’une semaine, entraînant des pertes parmi les pays émergents.

* Et l’indice de référence S & P / BMV IPC du marché boursier a chuté de 0,68%, reliant cinq jours de pertes.

* “L’impact possible du coronavirus sur la croissance et les bénéfices des entreprises continue de susciter beaucoup d’incertitude chez les investisseurs”, ont expliqué les analystes de Banorte de México dans une note envoyée aux clients.

* Au Brésil, le real a soustrait 0,13%, cumulant huit séances suivies de pertes, sa pire course depuis décembre 2005; tandis que l’indice boursier Bovespa a progressé de 1,15%, bien que 9,28% aient chuté au cours de la semaine.

* En Argentine, le peso a perdu 0,11% par rapport au dollar, à 62,21 unités. Au cours de la semaine, le peso s’est déprécié de 0,6% et en février, il a chuté de 3%. Le marché boursier a baissé de 1,17%. Le Merval a accumulé en février une baisse de 12,80%.

* Le peso colombien a baissé de 0,49% vendredi, à 3 519,20 unités pour un dollar, son plus bas historique. Au cours de la semaine, la monnaie colombienne s’est dépréciée de 3%, alors qu’en février elle a accumulé une baisse de 2,8%. L’indice COLCAP du marché boursier colombien a baissé de 0,45%.

* Le peso chilien, quant à lui, a clôturé vendredi avec une baisse de 0,78%, à 821,10 / 821,40 unités pour un dollar, qui a accumulé un creux hebdomadaire de 2,29% et une baisse de 2,51% en février.

* Parallèlement, l’indice IPSA de la Bourse de Santiago a terminé la journée avec une baisse de 3,3%, à 4 122,63 points.

* Au Pérou, la devise a chuté de 0,61%, à 3 453/3 456 soles, son plus bas niveau en quatre ans, au cours d’une journée où la banque centrale est intervenue avec des swaps de change de 300 millions de soles pour atténuer le soleil bas . Dans la semaine, la monnaie péruvienne a perdu 2,07% et en février 2,01%.

* La référence de la bourse de Lima a perdu 1,06%.

(Rapport de María Cervantes à Lima, Froilán Romero à Santiago, Nelson Bocanegra à Bogotá, Walter Bianchi à Buenos Aires et Abraham González à Mexico, édité par Manuel Farías)