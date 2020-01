Les pires scénarios climatiques pourraient ne plus être les plus probables

L’une des questions les plus fondamentales de la recherche sur le climat est la suivante: à quoi ressemblera le monde lorsque nous atteindrons un certain point de réchauffement?

Comment va-t-elle changer après 2 degrés? 4 degrés? Encore plus chaud?

Il y a plus d’une décennie, les scientifiques ont conçu un ensemble de scénarios hypothétiques pour les aider à modéliser le climat. Leur objectif était de répondre à ces mêmes questions. Chaque scénario suppose un niveau différent d’émissions futures de gaz à effet de serre et de concentrations mondiales de dioxyde de carbone, se traduisant par différents niveaux de réchauffement.

Le scénario le plus doux suppose un effort audacieux à l’échelle mondiale pour réduire les émissions au cours des prochaines décennies, où les températures mondiales n’augmenteraient que d’environ 2 degrés Celsius au-dessus de leurs niveaux préindustriels jusqu’à la fin du siècle. Plusieurs scénarios intermédiaires supposent des niveaux de réchauffement légèrement supérieurs. Et la trajectoire la plus grave, qui suppose que les émissions augmenteront tout au long de ce siècle, pourrait entraîner jusqu’à 5 degrés C – soit environ 9 degrés Fahrenheit – de réchauffement climatique supplémentaire d’ici 2100.

Ces scénarios ont été utilisés dans des milliers d’études climatiques depuis leur création.

Maintenant, il peut y avoir un problème avec l’un d’eux. Le scénario climatique le plus grave de la grappe pourrait être si extrême que ce n’est plus un résultat probable, selon les experts.

Dans un sens, c’est une bonne nouvelle pour le monde. Cela signifie que les visions les plus extrêmes de l’avenir, décrites dans les études climatiques au fil des ans, ne se réaliseront probablement pas.

Mais cela suggère également que les climatologues pourraient vouloir repenser la façon dont ils mènent les études de modélisation à l’avenir.

Selon certains experts, la présentation au public de scénarios climatiques déraisonnables pourrait nuire aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Cela pourrait suggérer que les objectifs climatiques mondiaux, comme les objectifs de l’Accord de Paris, sont moins réalisables qu’ils ne le sont réellement.

C’est une préoccupation soulignée dans un commentaire publié hier dans Nature par l’Université de Californie à Berkeley, le climatologue Zeke Hausfather et l’expert en politique climatique Glen Peters, directeur de recherche au Center for International Climate Research en Norvège.

Le scénario en question – surnommé la voie de concentration représentative 8.5, ou RCP8.5 – est souvent désigné dans les études climatiques comme une trajectoire de «maintien du statu quo». En d’autres termes, il est présenté comme le résultat que le monde connaîtra si les conditions actuelles sont maintenues dans l’avenir, sans qu’aucune politique climatique future ne soit promulguée.

Mais ce n’est pas vraiment le cas, soutiennent les auteurs.

“Nous avons encore un énorme effort à faire pour obtenir un réchauffement inférieur à 2 degrés”, a déclaré Hausfather dans une interview à E&E News. “Mais en même temps, nous avons commencé à exclure certains des résultats vraiment catastrophiques du réchauffement haut de gamme.”

Le pire des cas, le RCP8.5, était à l’origine destiné à “explorer un avenir à haut risque improbable”, selon les auteurs. Les résultats dangereux décrits dans ce scénario nécessiteraient des émissions extrêmes de futurs gaz à effet de serre, le type qui devrait probablement être provoqué par une expansion massive de la consommation mondiale de charbon au cours des prochaines décennies.

Lorsque les voies ont été développées, ce sombre avenir était encore une préoccupation potentielle.

“Si nous revenons au moment où le scénario a été élaboré en 2007, ce qui se passait dans le monde de l’énergie – nous avons vu la Chine développer la combustion du charbon, construire un nombre incroyable de centrales au charbon”, a déclaré Justin Ritchie, chercheur postdoctoral à la Université de la Colombie-Britannique, dont la recherche s’est concentrée sur la probabilité de scénarios d’émissions haut de gamme.

“La question était, et si ça continuait?” Dit Ritchie. “Si cela a duré plus de 90 ans, alors vous obtenez RCP8.5.”

C’était un scénario possible, bien qu’extrême, pour commencer. Mais dans les années qui ont suivi, note Ritchie, une combinaison d’engagements mondiaux envers l’Accord de Paris et des changements dans le paysage énergétique mondial ont rendu ce scénario beaucoup plus improbable.

Dans ces conditions actuelles – ce qui pourrait être plus précisément considéré comme le nouveau “business as usual” – la plupart des experts estiment que le monde est sur la bonne voie pour le réchauffement climatique dans le domaine d’environ 3 degrés C. C’est nettement moins que le réchauffement impliqué par le RCP8 .5.

Cela ne signifie pas que les modèles utilisés par les climatologues sont erronés ou ne peuvent être fiables. Au contraire, les recherches suggèrent que les modèles climatiques permettent généralement de bien prédire comment le monde réagira à des quantités données d’émissions de gaz à effet de serre.

Si les émissions mondiales de carbone atteignaient vraiment les niveaux impliqués par le RCP8.5, les modèles font probablement un bon travail de projection de la réaction du système terrestre. Le commentaire suggère simplement que ce scénario d’émissions particulier – les hypothèses qui alimentent les projections les plus extrêmes du modèle – ne sont probablement plus plausibles.

Changement de narration

Il ne fait aucun doute que le RCP8.5 constitue un récit impressionnant, voire apocalyptique, dans la recherche climatique. Selon cette trajectoire, des études de modélisation suggèrent que le monde connaîtrait une augmentation étonnante des vagues de chaleur mortelles, des sécheresses dévastatrices, des inondations catastrophiques, des échecs agricoles généralisés, des ouragans et des incendies de forêt extrêmes et des pertes vertigineuses dans la glace polaire.

Mais alors que la consommation mondiale de combustibles fossiles ne correspond plus au scénario RCP8.5, certains experts craignent toujours que d’autres facteurs pourraient entraîner un réchauffement futur plus élevé que ne le suggèrent les estimations actuelles.

Le dégel du pergélisol dans l’Arctique, par exemple, est une incertitude majeure en ce qui concerne les changements climatiques futurs. En se réchauffant, le pergélisol peut libérer de grandes quantités de méthane puissant et de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Certains scientifiques craignent que ce processus, et d’autres rétroactions naturelles similaires, ne finissent par accélérer le progrès du changement climatique.

Ce sont des questions actuellement à la pointe de la recherche climatique. Pour le moment, cependant, il n’y a pas suffisamment de preuves pour suggérer que le monde est actuellement sur la bonne voie pour le type de scénario décrit dans RCP8.5.

Certains scientifiques soulignent que le RCP8.5 n’est pas un outil totalement inutile. Le monde n’atteindra pas nécessairement 5 degrés de réchauffement d’ici 2100 – mais si le monde émet toujours du carbone après la fin du siècle, les températures mondiales continueront d’augmenter au-delà de ce point, a noté Hausfather.

Cela signifie que, même dans une trajectoire d’émissions plus douce, le monde pourrait encore atteindre le même niveau de réchauffement à l’avenir. Et la modélisation du RCP8.5 donne aux climatologues un aperçu de ce à quoi le monde pourrait ressembler avec des niveaux de réchauffement extrêmes, même si la chronologie est trop rapide.

Bob Kopp, climatologue à l’Université Rutgers, avait précédemment souligné sur Twitter que “du point de vue des sciences du climat, le RCP 8.5 est très utile, car nous aimerions savoir comment les modèles simulent un monde 5C”, ajoutant que les modèles climatiques fonctionnent rarement au-delà de l’an 2100.

Mais d’un point de vue politique, Peters et Hausfather soutiennent que continuer à présenter RCP8.5 comme un scénario de statu quo plausible pourrait être contre-productif pour les efforts climatiques mondiaux. Si l’on considère l’effort requis pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés au cours des prochaines décennies, les coûts peuvent sembler “exorbitants” pour les décideurs politiques si le RCP8.5 est leur base de comparaison.

“Les investissements marginaux nécessaires pour passer de 3C de réchauffement à bien en dessous de 2C … seront bien moindres que de passer de 5C à bien en dessous de 2C”, écrivent les auteurs. “Un récit de progrès et d’opportunités peut faire que les objectifs de Paris semblent réalisables, plutôt qu’apparemment impossibles.”

Le moment est peut-être opportun pour commencer à changer le récit, suggèrent-ils.

Au cours des dernières années, les scientifiques et les experts en modélisation ont construit un nouvel ensemble de futures voies potentielles, connues sous le nom de «voies socio-économiques partagées» ou SSP. Ils contiennent des hypothèses intégrées beaucoup plus détaillées sur les conditions mondiales que les PCR, y compris la croissance démographique future, les changements économiques et technologiques et leurs émissions de gaz à effet de serre associées.

Certains d’entre eux n’assument aucune politique climatique future mais n’incluent pas nécessairement les autres hypothèses extrêmes qui ont conduit à des scénarios comme le RCP8.5.

Les climatologues commencent déjà à intégrer les SSP dans de nouvelles études de modélisation, et leurs résultats arriveront au cours des prochaines années. Passer à de nouvelles voies est l’occasion de commencer à se concentrer sur des scénarios plus réalistes, suggèrent Peters et Hausfather, ou du moins de s’assurer que les trajectoires les plus extrêmes ne sont pas décrites comme des résultats probables.

“Pour l’avenir, nous avons une boîte à outils beaucoup plus large disponible pour examiner les bases de référence sans politique”, a déclaré Hausfather. “Nous devons juste nous assurer que nous l’utilisons.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.