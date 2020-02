Les pluies reportent les demi-finales de l’Open de Rio dimanche | Réseaux sociaux sportifs

Les pluies persistantes qui ont puni Rio de Janeiro depuis vendredi ont contraint les organisateurs de l’Open de tennis de cette ville brésilienne à reporter pour dimanche les deux demi-finales qui ont commencé à se jouer ce samedi.

Les demi-finales de l’Open de Rio de Janeiro, le seul tournoi ATP 500 en Amérique du Sud, ont été suspendues à minuit lorsque le Chilien Cristian Garín (25 ATP et deuxième favori) a battu le croate Borna Coric (32 ATP et cinquième favori) pour un set à zéro. et l’Italien Gianluca Mager (128 ATP) a été imposé aux Hongrois Attila Balazs (106 ATP) également par 1-0.