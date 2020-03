Les politiques d’immigration de Trump aggraveront la pandémie de coronavirus

Les pandémies ont un moyen de nous tester. Tout au long de l’histoire, les sociétés ont réagi aux fléaux en blâmant l’immigration et les populations minoritaires. De telles approches aggravent généralement les choses.

Si les pandémies révèlent quelque chose, c’est que notre santé dépend en grande partie de la façon dont nous traitons les plus vulnérables d’entre nous.

L’épidémie de Covid-19 met à l’épreuve les États-Unis.Certaines politiques d’immigration récentes et moins récentes ne nous mettent pas en bonne position pour la combattre.

Le 24 février, juste un jour avant que les Centers for Disease Control and Prevention avertissent les Américains de se préparer à la propagation de Covid-19 aux États-Unis, le Department of Homeland Security a commencé à appliquer sa nouvelle règle sur les frais publics. En vertu d’une disposition qui figure dans nos lois sur l’immigration depuis 1882, de nombreuses catégories d’immigrants ne sont pas éligibles pour recevoir un visa ou un statut de résident permanent s’ils s’avèrent susceptibles de devenir des charges publiques. Avant la nouvelle règle, la réception d’avantages autres qu’en espèces, à l’exception des soins de longue durée, ne faisait pas partie de la détermination des frais publics.

La nouvelle règle changera cela, définissant une charge publique comme une personne qui reçoit Medicaid (et d’autres avantages énumérés) pendant 12 mois sur 36, et traitant la réception de Medicaid après le 24 février comme un facteur fortement pondéré pour déterminer si l’individu est susceptible d’être une charge publique à l’avenir.

Pour éviter d’être identifié comme une charge publique, des millions de non-citoyens devraient se retirer de Medicaid. La confusion et la peur de la règle peuvent également inciter de nombreux parents à retirer leurs enfants, même si l’utilisation de Medicaid par des mineurs ne sera pas contre eux.

Ainsi, tout comme de plus en plus de personnes commenceront probablement à avoir besoin de tests et de traitements pour une maladie infectieuse inquiétante, un nombre incalculable d’entre elles peuvent abandonner leur assurance maladie et éviter les soins de santé de peur d’être jugées publiques. Avec plus de personnes non assurées, les hôpitaux connaîtront probablement des baisses de revenus, même s’ils doivent acheter de nouveaux équipements de contrôle des infections et faire face à une vague de patients dans les services d’urgence et ayant besoin de soins intensifs. Ces conséquences totalement prévisibles n’augurent rien de bon pour notre capacité à atténuer la pandémie.

La règle de la charge publique n’est pas le seul moyen par lequel nos lois et politiques d’immigration peuvent entraver une réponse efficace à la pandémie. Au moins quatre autres mécanismes méritent l’attention.

Premièrement, bien avant la nouvelle règle sur les frais publics, les non-citoyens se heurtaient à de nombreux obstacles juridiques pour accéder à une assurance maladie financée par l’État. Une loi fédérale de 1996, par exemple, rend la plupart des immigrants sans papiers inadmissibles à Medicaid fédéral, sauf pour couvrir les urgences. Les immigrants sans papiers ne sont pas non plus autorisés à souscrire une assurance ou à recevoir des subventions en vertu de la Loi sur les soins abordables.

Même les immigrants légalement présents se heurtent à des obstacles. Bien qu’ils puissent souscrire une assurance sur les bourses de la Loi sur les soins abordables, la plupart des non-ressortissants légalement présents ne sont pas éligibles à Medicaid pendant les cinq premières années de leur statut légal.

En raison de ces obstacles, ainsi que du fait que les non-citoyens sont employés de manière disproportionnée dans des emplois qui ne fournissent pas d’assurance, les non-citoyens sont beaucoup moins susceptibles d’avoir une couverture santé que les citoyens. Sans surprise, ils sont également moins susceptibles d’avoir une source de soins ordinaire. Bien qu’ils soient toujours troublants à des fins de santé publique, ces obstacles sont susceptibles d’être particulièrement dangereux lors d’une pandémie.

Deuxièmement, la crainte de l’application de la loi sur l’immigration peut dissuader les immigrants de demander des soins de santé ou de travailler avec les autorités de santé publique. Selon les directives de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), les établissements de soins de santé sont des «zones sensibles» dans lesquelles les mesures coercitives ne devraient normalement pas être menées. Malgré cela, depuis que le président Trump a pris ses fonctions, il y a eu des cas très médiatisés de personnes détenues par des agents d’immigration en route vers des soins. En conséquence, de nombreux immigrants sans papiers ont renoncé à des rendez-vous médicaux.

Dans une épidémie, cela peut avoir des conséquences désastreuses pour la santé publique, car les personnes non diagnostiquées et non traitées sont particulièrement susceptibles de propager l’infection.

Tout aussi préoccupante est la perspective que les immigrants, ainsi que les citoyens, qui sont infectés par le coronavirus craignent de partager avec les responsables de la santé publique les noms des contacts sans papiers – un élément clé pour contenir toute épidémie ou pandémie. Cet outil de santé publique classique sera miné si les patients craignent que le partage de noms puisse conduire à des mesures d’application de la loi en matière d’immigration.

Troisièmement, des politiques d’immigration restrictives peuvent exacerber les pénuries de personnel de santé, en particulier dans les maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins de longue durée, au moment même où nous avons besoin de plus de ces travailleurs. Depuis que Trump a pris ses fonctions, l’immigration légale aux États-Unis est en baisse. La nouvelle règle sur les frais publics va certainement ajouter à la baisse, car bon nombre de ses dispositions feront qu’il sera extrêmement difficile pour les personnes à bas salaire de recevoir des visas pour venir aux États-Unis. Cela signifie des problèmes pour les maisons de soins infirmiers et les autres établissements de soins de santé qui dépendent fortement sur les travailleurs à bas salaires et qui peuvent avoir besoin de nouveaux travailleurs car certains prennent congé en raison de l’infection. Environ un quart des aides-soignants, des psychiatres et des aides à domicile sont actuellement des immigrants – précisément les personnes qui se verront probablement refuser un visa en raison de la règle des frais publics.

En outre, de nombreux travailleurs existants, citoyens et non-citoyens, comptent sur Medicaid. Leur incapacité à obtenir les soins dont ils ont besoin en raison de la perte de leur assurance maladie augmentera le risque pour leurs patients vulnérables.

Les politiques frontalières américaines créent un risque supplémentaire. Au cours des trois dernières années, au moins sept enfants sont morts en garde à vue, principalement en raison de la grippe. Le risque s’est ajouté au fait que les fonctionnaires des douanes et du contrôle des frontières ont refusé de vacciner les détenus contre la grippe. Les immigrants qui ont été forcés de rester dans des camps de fortune au Mexique en raison de la politique dite de l’administration de rester au Mexique sont également confrontés à des risques pour la santé de vivre dans des conditions de surpopulation sans hygiène ou soins de santé adéquats. Ces environnements sont particulièrement sensibles aux flambées de maladies contagieuses.

Ce qui peut être fait? Cette semaine, j’ai rejoint plus de 700 experts en droit, santé publique et droits de l’homme pour rédiger une lettre ouverte au vice-président Mike Pence et à d’autres décideurs fédéraux, étatiques et locaux décrivant des lignes directrices pour une réponse juste et efficace à Covid-19. Parmi nos recommandations, les établissements de soins de santé doivent être des zones exemptes d’application de la loi sur l’immigration. Nous avons également exhorté l’administration à veiller à ce que les individus ne soient exposés à aucune conséquence en matière d’immigration liée à la recherche des contacts. Nous avons écrit que ces politiques «devraient être clairement et sans équivoque articulées au public par les gouvernements fédéral, étatiques et locaux».

En outre, le Département de la sécurité intérieure devrait suspendre la mise en œuvre de la règle de la redevance publique dans son ensemble – ou au moins suspendre les conséquences néfastes liées à l’utilisation de Medicaid jusqu’à la fin de l’épidémie. Rien ne justifie de se précipiter pour appliquer une règle qui pourrait aggraver une pandémie.

Quatrièmement, le Département de la sécurité intérieure doit travailler pour améliorer les soins de santé dans les centres de détention et assouplir les politiques qui contribuent à la surpopulation au nord et au sud de la frontière. Lors d’une pandémie, le surpeuplement et les conditions dangereuses représentent non seulement un risque pour les migrants, mais peuvent mettre en danger la santé de tous.

Il existe des précédents pour ces quatre étapes. Après le 11 septembre, le Service d’immigration et de naturalisation (l’agence remplacée par Immigration and Customs Enforcement), a annoncé qu’il «exercerait son pouvoir discrétionnaire avec compassion envers les familles des victimes pendant cette période de deuil et de réadaptation».

Avec une pandémie sur nous, il ne nécessite pas de compassion pour garantir que nos politiques d’immigration ne menacent pas la santé publique. Cela demande juste du bon sens.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 4 mars 2020

