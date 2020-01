Les premières difficultés de Martín Guzmán à New York

Alors que le gouvernement argentin a présenté à New York un première proposition avec des retraits importants et des retards de paiementet cherche à parvenir prochainement à un accord dette envers les créanciers étrangers, certains fonds souverains débattent de l’option de retarder les négociations pour lier le ministre de l’économie, Martin Guzman, de modérer leurs prétentions et de présenter un plan macroéconomique et monétaire global, crédible et durable, ce qui permet de remplir les obligations futures du pays. Ici, certains ont transcendé les positions des parties dans la négociation en cours et les scénarios les plus probables qui sont décrits.

Le nouveau président Alberto Fernandez Il a fait face à la renégociation de la dette. De plus, il est le premier président depuis l’avènement de la démocratie qui décide de faire un ajustement des comptes publics au début de son administration ou, du moins, l’annonce sans euphémismes. Il faudra attendre pour voir le résultat.

Bien que certains économistes soutiennent qu’il s’agit d’un plan économique de mauvaise qualité (Parce qu’il combine des décisions judicieuses telles que la promesse de contrôler les dépenses primaires et la désindexation de la formule de retraite – la principale cause des déficits publics chroniques – avec d’autres négatives telles que le gel des tarifs, l’excès d’émissions monétaires et le financement du Trésor et élargissement du stock de dollars), il est pertinent qu’Alberto Fernández ait décidé de prendre le taureau par les cornes depuis le début plutôt que d’attendre le report des mesures urgentes pour provoquer une crise de plus grandes conséquences plus tard, comme cela s’est produit avec presque tous ses prédécesseurs dans le charger

L’ensemble du gouvernement Fernández est dans une impasse évidente. Aujourd’hui, l’objectif principal, sinon le seul, est la renégociation de la dette du pays. Les nouvelles du gouvernement sur d’autres fronts sont rares. Pour ceux qui réclament désormais un plan de croissance, la gravité de la crise héréditaire ne pouvait que prédire – dans le meilleur des cas – la mise en place d’un plan de stabilisation qui permet d’atteindre un accord avec le FMI et les créanciers étrangers au cours de l’année en cours.

La récente présentation du ministre de l’Économie, Martín Guzmán au Conseil des Amériques, à New York, a soudainement déclenché un débat sur la question de savoir si le gouvernement est orienté dans la bonne direction et s’il conduit également ses actions. annonçant la vitesse.

Le Conseil n’est pas le lieu où le ministre de l’économie doit présenter une proposition de négociation de la dette aux créanciers extérieurs de l’Argentine. Jamais. Exiger une telle chose, c’est ignorer les domaines où ces questions sont discutées et convenues: le FMI et les fonds d’investissement qui ont des obligations souveraines dans notre pays.

Cependant, la présentation du ministre a déclenché une série de préoccupations et de doutes liés au processus de normalisation du pays. Premièrement, l’attente exagérée du gouvernement actuel de vouloir conclure un accord avec des créanciers externes avant le 31 mars prochain.

Le ministre Martín Guzmán a annoncé qu’il cherchait à conclure un nouvel accord sur la dette souveraine avant cette date. Rappelons que le gouvernement précédent, bien qu’ayant entamé des négociations avec les hold-up dès que Mauricio Macri a pris la présidence le 10 décembre 2015, a pu parvenir à un accord avec les derniers obligataires qui n’étaient pas entrés dans l’échange juste le 22 avril. de 2016.

En outre, la situation était différente: large soutien de la communauté internationale pour parvenir à un accord sur la dette qui avait été dégonflée il y a des années, y compris un soutien explicite au gouvernement Macri et à son orientation politique et économique par les principaux pays actionnaires du FMI.

En janvier 2016, le ministre de l’Économie d’alors, Alfonso Prat Gay, avait déjà présenté et discuté une proposition concrète avec les créanciers et à la fin de ce mois, 90% des obligataires de New York l’avaient déjà acceptée.

La même chose ne semble pas se produire maintenant. Quelques jours après la fin du mois de janvier, un premier projet de proposition du ministre Guzmán n’est pas connu et des réunions formelles avec les fonds créanciers et les techniciens du FMI à cet effet viennent de commencer. C’est là que vous devez désormais vous renseigner.

Avec ces indications, la stratégie du gouvernement argentin serait de présenter des «idées» ou des approximations, et de retarder la présentation d’une proposition formelle de refinancement de la dette souveraine, estimant ainsi que les créanciers internationaux seront obligés de l’accepter rapidement. Un porte-parole hautement qualifié du ministère de l’Économie dirigé par le ministre Guzmán maintient cette position comme suit: «Les créanciers internationaux et le FMI n’auront d’autre choix que d’accepter rapidement un retrait substantiel des intérêts dus et un rééchelonnement des paiements d’intérêts. comme capital; ils en ont besoin autant ou plus que nous. »

En réalité, au contraire, il faut s’attendre à une négociation complexe, difficile (et peut-être longue) entre les parties. Comme on le sait, le processus nécessite des propositions, par série d’obligations de dette, qui sont discutées et modifiées, et dont le résultat final est un accord qui doit réunir des majorités spéciales pour acceptation, et une intervention ultérieure de la SEC.

Deuxièmement, il est possible pour les détenteurs d’obligations de demander à l’Argentine (ou au gouvernement de décider) de sceller au préalable un accord avec le FMI, de manière à faciliter la supervision du plan macroéconomique et monétaire qui permet de générer de véritables ressources en dollars pour remplir aux obligations de paiement envers les créanciers convenues dans ledit plan. Aujourd’hui, nous ne savons pas quelle sera la séquence du processus.

Quoi qu’il en soit, ce qui importe, c’est que les créanciers de notre pays demanderont certainement au gouvernement un plan global comme base de tout accord. Affirmer que la seule condition pour pouvoir payer est de reporter le paiement de la dette de quelques années ne sera pas suffisant pour que les obligataires acceptent un accord. Notre pays a dû renégocier presque tous les plans de paiement qu’il s’était engagé à respecter. La demande des créanciers d’un plan crédible et durable ne devrait pas attirer l’attention. L’Argentine l’a-t-elle?

La négociation de l’obligation BP21 dans la province de Buenos Aires est également source d’incertitude. Un porte-parole qualifié du gouvernement provincial nous assure qu’un accord sera conclu et que la dette ne tombera pas en défaut. Cependant, notre source du ministère de l’Économie de la Nation soutient que la rupture de la province de Buenos Aires pourrait favoriser une négociation rapide et de meilleures conditions d’un accord pour le pays. Existe-t-il une stratégie claire et coordonnée entre les deux juridictions?

Revenant à la négociation en cours à New York, selon certains transcendants émanant de deux fonds créanciers argentins qui ont reçu le ministre, Guzmán les aurait sondés avec une première «idée» de 50% d’intérêt et le report du paiement de intérêts et capital de deux à quatre ans selon la série d’obligations.

Les porte-parole eux-mêmes ont fait valoir que cette proposition préliminaire du ministre pourrait inciter les détenteurs d’obligations de droit étranger à retarder la négociation en supposant que l’Argentine a besoin de plus de temps pour structurer un programme économique crédible lui permettant de respecter les obligations convenues et d’éviter de répéter passé, c’est-à-dire échouer sous peu et renégocier à nouveau.

Dans le même temps, la plus grande incertitude d’une négociation de longue date affecterait – selon ces fonds d’investissement – davantage à l’Argentine qu’aux obligataires, ce qui conduirait les négociateurs de notre pays à modérer leur position considérée par ceux comme “Trop difficile.”

Le scénario de retard des négociations se maintient lorsque les échéances de 2020 sont observées. Si l’on considère la dette de droit étranger, cette année les échéances ne sont pas dramatiques: environ 400 millions de dollars pour les amortissements et 4 milliards de dollars pour les intérêts ( Nous ne comptons pas les dettes du pays auprès des organisations multilatérales et du Club de Paris, ni auprès des créanciers de droit argentin).

De plus, les créanciers estiment qu’en négociant, le gouvernement argentin paiera en conséquence, non seulement parce qu’il dispose des fonds nécessaires, mais pas pour compliquer un futur accord. On ne s’attend pas non plus à ce qu’une éventuelle crise de la dette argentine infecte nos voisins. Les créanciers pourraient se demander pourquoi se précipiter pour conclure un accord?

Dans le même sens, le FMI et le département américain du Trésor sont attendus. soutenir, comme ils le font toujours, un processus dans lequel l’agence multilatérale de crédit garantit, par le biais d’un accord avec l’Argentine, que le pays disposera d’un plan aussi durable que possible lui permettant de s’acquitter de ses obligations envers ses créanciers, et imposera également Contrôle strict de la conformité. Ensuite, les questions qui semblent aujourd’hui intouchables par l’administration péroniste – telles que le gel des tarifs, les super stocks du dollar et le financement illimité de la Banque centrale au Trésor, entre autres – seront sûrement revues. Dans ces cas, le FMI a tendance à privilégier la réalisation d’un programme de qualité par rapport aux urgences du pays en le signant rapidement.

Par conséquent, le scénario proposé par le gouvernement d’Alberto Fernández pour une négociation rapide et très difficile en termes de désendettement et de ré-inflation pourrait être opposé par un autre, plus probable, probablement poussé par certains créanciers ou le FMI, plus exigeant pour l’Argentine. et avec un résultat qui prend du temps à arriver. Les hypothèses sont ouvertes.