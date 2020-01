Les premiers Américains étaient beaucoup plus diversifiés qu’on ne le pensait | L’avenir

Les premiers êtres humains qui se sont installés en Amérique du Nord étaient beaucoup plus diversifiés sur le plan biologique qu’on ne le pensait, selon une nouvelle analyse de quatre crânes antiques trouvés entre 2008 et 2015 dans plusieurs grottes submergées de l’État de Quintana Roo, au Mexique.

Telle est la principale conclusion d’une étude publiée dans la revue Plos One, dans laquelle, selon les responsables, cette diversité aurait été réduite lorsque certaines populations ont été dispersées par Amerique du Sud.

Cette constatation d’une plus grande diversité nie ce qui a été accepté jusqu’à présent et fondé, fondamentalement, sur squelettes analysé d’Amérique du Sud: que les premiers colons des deux Amériques étaient très similaires.

Mark Hubbe, co-auteur de cette nouvelle étude et professeur d’anthropologie à l’Ohio State University (USA), affirme dans un communiqué de presse que “la colonisation de l’Amérique a toujours été évoquée comme si Amérique du Nord et l’Amérique du Sud étaient les mêmes. “

Mais maintenant, ces crânes analysés à partir de morphologie craniofaciale et les images 3D nient cette pensée initiale et les chercheurs suggèrent que l’Amérique du Nord et du Sud “sont des continents différents avec des histoires différentes sur la façon dont ils ont été établis.”

Mark Hubbe et Alejandro Terrazas Mata, de l’Université nationale autonome du Mexique, ont trouvé une diversité “étonnamment élevée” parmi les crânes de quatre personnes qui vivaient il y a entre 9 000 et 13 000 ans, c’est-à-dire à la fin du Pléistocène et au début de l’Holocène.

Ces crânes sont importants car, par rapport à l’Amérique du Sud, “relativement peu de squelettes anciens ont été trouvés en Amérique du Nord”, souligne Hubbe.

Quatre crânes humains avec des différences biologiques

Alors que le crâne le plus ancien montrait des associations morphologiques proches des Américains arctiques modernes Groenland et Alaska, le deuxième crâne le plus ancien a montré de fortes affinités avec les populations modernes de L’Europe.

Des deux crânes restants, un semblait montrer des associations avec Groupes asiatiques et les Amérindiens; l’autre, avec des populations de l’Arctique, en plus d’avoir quelques caractéristiques modernes d’Amérique du Sud.

“Ces résultats sont surprenants étant donné que les études précédentes n’ont pas montré ce niveau de la diversité“résume le magazine dans une note.

Cette étude soulève la nécessité de rechercher de preuves archéologiques à travers le continent pour construire des modèles robustes de diversité précoce, de migration et de dispersion dans les Amériques.

Dans ce sens, Hubbe met également en garde contre l’essai de créer des récits trop simples migration humaine, en particulier dans les Amériques: “Ce que nous pensons de la colonisation des Amériques n’est probablement pas toute l’histoire; nous avons encore beaucoup à apprendre.” EFEfuturo