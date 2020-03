Les premiers cas révélés et la panique déchaînée

Le gouverneur DeSantis déclare une urgence sanitaire après la découverte de 2 cas suspects de coronavirus en Floride. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a rapporté ce dimanche que le premier cas de coronavirus ou COVID-19 a été détecté dans cet état, une femme qui avait été en Iran et dont l’état n’est pas grave. Cas documentés dans les comtés de Hillsborough, Manatee et New York.

Le gouverneur Ron DeSantis a révélé dimanche soir que deux personnes étaient devenues les premières dans leur état à donner un résultat “vraisemblablement positif” pour COVID-19 et a ordonné qu’une urgence de santé publique soit déclarée dans tout l’Etat.

CORONAVIRUS: La Floride est en situation d’urgence de santé publique après que deux cas probables sont apparus dans les comtés de Hillsborough et de Lamantin. @GovRonDeSantis devrait donner une mise à jour sur la réponse de l’État ce matin. https://t.co/QXyHI9loV5 pic.twitter.com/uvOiz5bb4h

– Mark Lehman (@ MarkLehman6) 2 mars 2020

En revanche, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a rapporté dimanche que le premier cas de coronavirus ou COVID-19 a été détecté dans cet état, une femme qui était en Iran et dont l’état n’est pas grave.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré dans un communiqué que des cas se sont produits dans les comtés de Manatee et Hillsborough. Votre annonce n’a pas identifié de personnes, les détails de leurs conditions médicales ou aucune voie d’exposition possible.

La nouvelle est sortie dimanche sur Twitter.

Le ministère de la Santé de la Floride a annoncé: «La Floride compte 2 cas de COVID19 prétendument positifs: un adulte résidant dans le comté de Hillsborough et un adulte résidant dans le comté de Manatee. Les deux personnes sont isolées et reçoivent des soins adéquats. »

La Floride compte 2 cas présumés positifs # COVID19: un adulte résidant dans le comté de Hillsborough et un adulte résidant dans le comté de Manatee. Les deux individus sont isolés et bien soignés.

– Florida Dept. Health (@HealthyFla) 2 mars 2020

Les premiers cas de coronavirus de Floride ont été trouvés dans les comtés de Hillsborough et de lamantin.

Le cas du comté de Hillsborough est celui d’un adulte ayant des antécédents de voyage en Italie. Patient Lamantin est un résident adulte du comté de Manatee sans antécédents de voyage vers des pays restreints comme la Chine ou l’Iran. Les deux

ils sont les premiers testés positifs pour le coronavirus en Floride, a annoncé dimanche soir le gouverneur Ron DeSantis.

Les responsables de l’État ont déclaré que les deux personnes avaient consulté un médecin et seraient isolées jusqu’à ce que les autorités de santé publique l’autorisent. Les deux ont été identifiés comme des adultes, mais leur âge n’a pas été divulgué. Les autorités ont également tweeté qu’elles surveillaient les autres personnes en contact avec les deux patients.

Les premiers cas confirmés de virus pseudo-grippal ont conduit DeSantis à ordonner au chirurgien général de l’État, Scott Rivkees, de déclarer une urgence de santé publique. Malgré les confirmations, “la menace immédiate générale pour le public reste faible”, a déclaré le département de la Santé de la Floride dans un communiqué.

“Les professionnels de nos services de santé du comté, ainsi que ceux qui travaillent dans les prestataires médicaux locaux, sont bien équipés pour traiter ces cas et les futurs”, a déclaré DeSantis dans un communiqué.