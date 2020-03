Apparemment, la situation du coronavirus aux États-Unis n’était pas aussi sous contrôle, comme l’a déclaré le président Donald Trump. Le New York Times a publié un rapport indiquant que les premiers tests de diagnostic du coronavirus ont échoué aux États-Unis. L’erreur peut avoir accru les risques de contracter le coronavirus aux États-Unis.

Les autorités sanitaires fédérales n’ont pas effectué les premiers tests de diagnostic du coronavirus, une erreur qui peut avoir accru les risques pour la population des États-Unis, où il y a déjà eu 6 décès et plus d’une centaine d’infections, selon The New York Times

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) “ont échoué dans leur première tentative de production en série d’un kit de test de diagnostic, une découverte faite seulement après que les autorités en aient envoyé des centaines à des laboratoires d’État”, dit-il. le journal, cité par Efe ce mardi.

Les équipes de remplacement “ont pris plusieurs semaines et n’ont toujours pas permis aux laboratoires étatiques et locaux de faire les diagnostics finaux” et le CDC a imposé des “critères stricts”, selon les critiques, ajoute-t-il.

“Lundi, suite aux critiques croissantes de la réponse fédérale, les responsables de l’administration (le président Donald) Trump ont promis une expansion rapide des capacités de test du pays” et le Dr Stephen Hahn, commissaire de la Food and Drug Administration Il a déclaré que “avec l’aide d’entreprises privées et de centres universitaires, jusqu’à un million de tests de diagnostic pourraient être administrés d’ici la fin de cette semaine”.

“Mais de nombreux scientifiques se demandent si les mouvements arrivent trop tard”, explique le journal, qui rappelle que jusqu’à hier soir 103 personnes ont été infectées par le coronavirus aux Etats-Unis, il y a eu 6 décès et “des dizaines de patients, dans plusieurs Etats, peuvent avoir contracté le virus dans leurs communautés, ce qui suggère que le pathogène peut déjà circuler localement. »

Plusieurs experts pensent qu ‘«il y a eu des problèmes avec la mise en œuvre du test», comme le Dr Thomas Frieden, ancien directeur du CDC, l’agence fédérale chargée de contrôler le développement et l’application de la prévention et du contrôle des maladies.

“Il y a beaucoup de médecins, de patients et de services de santé frustrés”, a déclaré Frieden, pour qui, malgré tout, “la situation s’améliore”, tandis que le Dr Michael Mina, épidémiologiste à l’Université de Harvard, a noté “l’incompétence”. a vraiment dépassé ce que quiconque attend du CDC “après avoir déclaré que” ce n’est pas un problème difficile à résoudre dans le monde des virus “.

“Le coronavirus a trouvé une fissure dans l’armure de santé publique du pays et n’est pas celui que les scientifiques attendaient: les tests de diagnostic”, résume le journal.

Trump dit que le coronavirus “est très sous contrôle” aux États-Unis et “qu’il va disparaître”

La situation mortelle croissante du coronavirus aux États-Unis survient une semaine après que le président Donald Trump a déclaré que tout était “sous contrôle” et qu’il “disparaîtrait” bientôt.

Mardi dernier, Trump a tenté de calmer les craintes d’une contagion incontrôlable du coronavirus aux États-Unis, affirmant que la situation “est très bien maîtrisée dans notre pays”.