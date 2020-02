Le milliardaire Michael Bloomberg a fait ses débuts mercredi dans le cycle de débats de la primaire du Parti démocrate américain à la Maison Blanche et est rapidement devenu la cible facile du reste des candidats.

Le débat, le neuvième, a eu lieu à Las Vegas (Nevada), qui célébrera samedi prochain la primaire démocrate après les dernières semaines dans l’Iowa et le New Hampshire, qui ont laissé le gauchiste Bernie Sanders et le modéré Pete Buttigieg en tête .