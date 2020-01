Les prisons au Mexique sonnent l’alarme pour une augmentation des homicides

Membres de la famille des prisonniers de la prison de Cieneguillas à Zacatecas (Photo: Leonardo Garza Treviño / Cuartoscuro) (© LEONARDO GARZA TREVIÑO / CUARTOSCURO.COM /)

Les événements criminels survenus en octobre et novembre 2019 ont révélé les taux de criminalité élevés qu’ils ignorent les révisions supposées des centres pénitentiaires, dont à ce jour, il a été signalé qu’aucun n’avait les conditions physiques ou l’environnement pour réinsérer les criminels.

Raúl Israel Hernández, président de la Commission des droits de l’homme de l’État de Morelos a corroboré que le système pénitentiaire de l’État est à des niveaux d’alarme, une situation qui maintient les conflits à l’intérieur de ces centres tels que: homicides, émeutes et querelles.

De même, Hernández souligne que pour réaliser la tâche de réhabilitation, la surpopulation qui existe dans les institutions dédiées à la correction des comportements des juridictions pénales Il est alarmant et que, dans la plupart des cas, il est sur le point d’atteindre sa capacité maximale, de sorte que les tâches, activités et services ont été évalués avec les scores les plus bas parmi les systèmes pénitentiaires féminins et masculins.

Le grand criminel de Topo Chico démoli aujourd’hui, qui pendant des années a laissé des traces des mauvais traitements infligés à l’intérieur des détenus et dont il ne reste que des souvenirs gris après 76 ans d’opération.

Raúl Israel Hernández, président de la Commission des droits de l’homme de l’État de Morelos (Photo: avec la permission de Milenio)

Une comparaison importante à noter par le médiateur lors de la présentation du Diagnostic de la surveillance pénitentiaire 2020, souligne que le manque de personnel pénitentiaire et la surpopulation sont des facteurs de risque à prendre en compte, afin de maintenir la gouvernance au sein des établissements de détention, des conditions de stabilité pour lesquelles aucune preuve ou garantie n’a été démontrée, de sorte que Inscrivez-vous à des événements similaires à ceux survenus fin 2019.

En ce sens, il est rapporté que les centres pénitentiaires d’État d’Atlacholoaya, hommes et femmes, ainsi que les quartiers de Cuautla, Jojutla et Jonacatepec, ajoutés au Centre pour l’exécution des mesures privées de liberté des adolescents à Cempla, sont ceux qui présentent les pires situations en termes de vivre ensemble.

La liste des anomalies dans les prisons a également souligné que des services de santé dédiés Les détenus sont déficients, qui manquent également de travail et d’activités de formation, ils sont donc dans des conditions d’inégalité.

Lorsque les normes nationales stipulent que pour trois détenus, il doit y avoir un gardien, en réalité, il y a un policier pour 21 détenus, situation qui justifie les faibles évaluations obtenues par rapport au système pénitentiaire.

Le Diagnostic de la surveillance pénitentiaire 2020, souligne que le manque de personnel pénitentiaire et la surpopulation sont des facteurs de risque (Photo: Jovani Silva / Infobae)

Au niveau de l’État, la pénalité masculine de Morelos n’atteint même pas la note de 7,0 et n’obtient que la note de 4,87, tandis que l’état des femmes est 7.05; celle de Cempla, 7,59; District de Cuautla, 6,24 et district de Jonacatepec, 7,74

Le Diagnostic de la surveillance des prisons 2020 met l’accent sur les domaines à saisir par le système judiciaire pénitentiaire, dont cinq points: évaluation psychologique et morale; groupes à l’intérieur; séjour digne; gouvernance et réinsertion sociale.

Raúl Israel Hernández a souligné qu’il ne suffit pas d’envoyer les détenus les plus dangereux à d’autres peines, car cela n’empêche pas ou ne résout pas la gravité des conditions ambiantes, qui ont été évaluées à l’aide d’une méthodologie appuyée par des entretiens avec des responsables, ainsi qu’avec 10% de la population carcérale, soit 2 284 détenus, plus les itinéraires. sur les pénalités

