Les prix à terme du brut chutent après les baisses de prix A. Saudi

8 mars (.) – Les contrats à terme sur le pétrole ont chuté de plus de 20% dimanche après que l’Arabie saoudite ait baissé son prix de vente officiel, relançant une bataille pour la part de marché après qu’un accord sur un minimum n’ait pas été atteint de pompage avec la Russie.

* Samedi soir, l’Arabie saoudite a réduit son prix de vente officiel pour avril dans toutes ses qualités de brut vers toutes les destinations. Le royaume prévoit également de porter sa production en avril à plus de 10 millions de barils par jour (b / j) pour la première fois depuis mai 2019.

* Les contrats à terme sur le brut Brent ont chuté de 9,57 $, ou 21,1%, à 35,70 $ le baril à 22 h 16 GMT, tandis que le contrat West Texas Intermediate (WTI) a chuté de 8,62 $, ou 20 , 9%, à 32,66 $.

* Plus tôt, les deux contrats sont tombés à leur plus bas niveau depuis février 2016, le Brent touchant 31,02 $ et le WTI 30.

(Rapport de Scott DiSavino; édité en espagnol par Javier Leira)