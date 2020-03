Les prix à terme du soja augmentent pour une demande d’exportation plus élevée

CHICAGO, 4 mars (.) – Les contrats à terme sur le soja ont augmenté pour le troisième jour consécutif mercredi, atteignant des sommets près de six semaines, compte tenu des attentes d’une demande accrue pour les exportations et de la propagation de l’augmentation des marchés financiers.

* Le maïs à terme, quant à lui, a enregistré un maximum de cinq semaines. Cependant, les contrats à terme sur le blé ont chuté.

* Les opérateurs ont déclaré que les expéditions américaines de soja peuvent bénéficier d’une augmentation des taxes sur les exportations de soja, d’huile et de tourteaux d’huile chez le fournisseur rival Argentine.

* L’augmentation réduira les investissements agricoles et entraînera probablement une baisse des récoltes en Argentine, selon les agriculteurs et les économistes. Les agriculteurs argentins vont probablement également stocker le soja en raison des taxes, plutôt que de les vendre sur le marché mondial, a déclaré Brian Hoops, président de la firme américaine Midwest Market Solutions.

* “Cela nous donne la possibilité de vendre un peu plus”, a-t-il déclaré.

* Les États-Unis sont confrontés à une forte concurrence pour les exportations de soja d’Amérique du Sud, en particulier du Brésil, où les agriculteurs devraient atteindre une récolte importante.

* Le contrat de soya le plus actif à Chicago a augmenté de 0,4% pour s’établir à 9,0725 $ le boisseau. Le contrat avait atteint 9,11 $ plus tôt, son plus haut niveau depuis le 23 janvier.

* Le maïs de mars a clôturé avec une avance de 1,4% à 3,87 $ le boisseau, tandis que le contrat le plus actif de mai a gagné 1% à 3,85 $.

* Entre-temps, le contrat de blé le plus actif a diminué de 1,7% pour s’établir à 5,1825 $ le boisseau. Les estimations d’une grande production mondiale ont contribué à freiner les prix du blé, selon les analystes.

(Rapport de Tom Polansek à Chicago, Rapport supplémentaire de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour, édité en espagnol par Manuel Farías)